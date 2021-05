Programme d'infrastructures municipales d'eau - Plus de 930 000 $ pour des infrastructures d'eau à Saint-Basile-le-Grand





SAINT-BASILE-LE-GRAND, QC, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et le ministre de l'Éducation et député de Chambly, M. Jean-François Roberge, sont fiers d'annoncer qu'une aide financière de 931 600 dollars a été octroyée à la Ville de Saint-Basile-le-Grand pour des travaux d'infrastructure d'eau.

Les travaux visent le remplacement de 1096 mètres de conduites d'eau potable sous les rues de la Montagne, Doucet et Lamarre afin de permettre une meilleure distribution de l'eau potable aux citoyennes et citoyens de Saint-Basile-le-Grand.

Citations :

« Favoriser l'accès à une eau potable de qualité est une priorité pour le gouvernement du Québec. Ainsi, par l'entremise de nos divers programmes et avec la collaboration des municipalités, nous sommes en action afin de contribuer à l'amélioration des infrastructures d'eau, partout au Québec. La Ville de Saint-Basile-le-Grand a ainsi adopté une démarche en ce sens et nous sommes heureux d'avoir été là pour la soutenir dans ses travaux. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je suis heureux que ce projet aille de l'avant à Saint-Basile-le-Grand. En renouvelant ses conduites d'eau, la Ville investit dans l'efficacité de ses infrastructures, au bénéfice de la communauté. Les investissements consentis par le gouvernement du Québec permettront de concrétiser des travaux qui étaient attendus et qui profiteront à plusieurs citoyennes et citoyens. »

Jean François-Roberge, ministre de l'Éducation et député de Chambly

« L'aide financière annoncée par le MAMH arrive à point dans la mise en oeuvre du plan global de modernisation des infrastructures de la Ville. Cette subvention permettra de donner une bouffée d'air aux contribuables grandbasilois et de revitaliser tout un quartier. Dès maintenant et pour les décennies à venir, nos citoyens pourront bénéficier d'infrastructures durables et de qualité »

Yves Lessard, maire de Saint-Basile-le-Grand

Faits saillants :

