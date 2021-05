Bombardier forme la nouvelle génération de techniciens de maintenance d'avion à son Centre de service de Londres-Biggin Hill dans le cadre d'un nouveau programme d'apprentissage





Lancement du programme d'apprentissage de 36 mois avec une première cohorte de 16 apprentis suivant un cours avancé de technicien de maintenance d'avion



Cours virtuels et modules de formation sur place procurant un environnement de formation souple pour obtenir la certification indispensable de permis B

Les diplômés pourraient se voir offrir un poste à temps plein au Centre de service en croissance de Londres-Biggin Hill, assurant ainsi une injection de talents et de compétences.

Gillian Keegan, ministre de l'Apprentissage et des Compétences au ministère de l'Éducation du Royaume-Uni, viendra rencontrer les apprentis et visiter les lieux le 13 mai prochain

BIGGIN HILL, Royaume-Uni, 13 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est heureuse d'annoncer le lancement de son nouveau programme d'apprentissage complet offert à son Centre de service de Londres-Biggin Hill avec une première cohorte d'apprentis techniciens de maintenance d'avion en pleine immersion dans le programme de formation en maintenance aéronautique. Seize hommes et femmes forment la première cohorte d'apprentis du programme de 36 mois qui a commencé en mars. Une combinaison de cours virtuels et de modules de formation sur place procure aux apprentis un environnement d'apprentissage approfondi souple pour obtenir leur certification des modules du chapitre 66 de l'AESA (permis B), ainsi que le diplôme de niveau 4 City & Guilds Diploma en aéronautique et aviation.

Le programme d'apprentissage du Centre de service de Londres-Biggin Hill résulte d'une collaboration entre Bombardier et Seetec, fournisseur expérimenté de formation et de programmes d'apprentissage. Il est soutenu par KLM UK Engineering Ltd et par le ministère de l'Éducation du Royaume-Uni. À la fin de leur programme, les diplômés pourraient obtenir un poste à temps plein comme techniciens de maintenance d'avion au Centre de service de Londres-Biggin Hill, établissant une source inestimable de nouveaux techniciens de talent et compétents pour le centre. Le programme est un autre exemple de l'étroite collaboration que Bombardier noue avec diverses communautés du monde entier pour établir un solide bassin de talents en aéronautique.

« Les programmes d'apprentissage indispensables offrent aux étudiants qualifiés la possibilité de suivre un solide parcours de formation les menant à une passionnante carrière en aéronautique, soit une passerelle vers de nouvelles occasions stimulantes. C'est un honneur de fournir aux techniciens de maintenance d'avion des futures générations la formation indispensable aux prochaines étapes de leur carrière en maintenance aéronautique, a affirmé Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Services et soutien, et Stratégie d'entreprise de Bombardier. Dans ces installations de calibre international de Londres-Biggin Hill, nous offrons à ces étudiants la meilleure formation pratique possible dans un milieu de travail à la fine pointe de la technologie ? avec la possibilité d'obtenir, une fois diplômés, un emploi à plein temps sur place. »

« L'apprentissage est vital car il contribue à reconstruire notre économie tout en rehaussant nos effectifs, en améliorant les compétences et en développant les talents pour l'avenir, alors que nous axons nos efforts sur la reprise qui suivra la pandémie et nous continuons à revenir en mieux, a indiqué Gillian Keegan, ministre de l'Apprentissage et des Compétences au ministère de l'Éducation. Je me réjouis de voir Bombardier investir sans relâche dans l'apprentissage et s'engager à donner l'occasion de suivre une formation et d'entreprendre de fantastiques carrières. Le nouveau programme innovant de Bombardier présente une formidable occasion de formation de premier ordre et de superbes perspectives d'emploi. Je souhaite aux participants beaucoup de succès dans leur carrière, »

Bombardier a collaboré étroitement avec Seetec, groupe d'activités appartenant aux employés basés au Royaume-Uni et en Irlande, pour développer son programme d'apprentissage. Seetec Outsource est une division opérationnelle du groupe qui offre des occasions d'apprentissage, de formation des adultes et de perfectionnement. Elle y parvient en fournissant de la formation et du soutien essentiels aux étudiants afin qu'ils soient bien outillés pour concrétiser leurs ambitions professionnelles.

« Seetec est ravie de travailler avec Bombardier avec le soutien de KLM UK Engineering Ltd afin de faire progresser ce nouveau programme d'apprentissage en maintenance aéronautique », a déclaré Neil Bates, directeur général de Seetec Outsource. En visant une reprise axée sur les compétences qui développe des apprentis de talent afin de les intégrer à la main-d'oeuvre compétente de l'industrie de l'aviation de demain, des progrès additionnels peuvent être réalisés pour aider le secteur à se relever après avoir traversé un contexte opérationnel difficile durant la pandémie. La visite de la ministre de l'Apprentissage et des Compétences à Biggin Hill souligne de belle façon la reprise de l'industrie de l'aviation et le besoin d'investir dans les sciences, la technologie, le génie et les mathématiques pour renforcer la position concurrentielle du pays dans le monde d'après la COVID. »

L'équipe de KLM UK Engineering Ltd joue aussi un rôle important, en assurant la portion de formation reliée au certificat de permis B du programme, par un environnement d'apprentissage en ligne. « KLM UK Engineering Ltd est enchantée de pouvoir soutenir les apprentis de Bombardier et de Seetec dans leurs études visant à obtenir leur certificat de permis B, grâce à notre environnement d'apprentissage en ligne et à nos séances animées par des instructeurs, a indiqué Chris Tubby, directeur des Ventes de formation technique de KLM UK Engineering Ltd. Notre environnement d'apprentissage en ligne permet aux apprentis d'étudier où qu'ils soient, en tout temps, tout en tirant parti de l'expérience de nos instructeurs qualifiés. Avec notre environnement virtuel, nous soutenons à l'heure actuelle plus de 1 000 étudiants dans le monde entier avec des centres d'examen en Malaisie, à Dubaï et en Chine pour les aider à entamer leur carrière de techniciens. KLM UK Engineering Ltd, membre du réseau d'Air France industries/KLM Engineering & Maintenance, compte plus de 40 ans d'expérience en formation d'apprentis pour son propre établissement de révision générale de Norwich assurant la maintenance des avions des gammes Embraer 170/190 et Boeing 737. Elle est fière de continuer à soutenir la nouvelle génération de techniciens intégrant le secteur de l'aviation. »

Établi en 2017, le Centre de service de Bombardier situé à Londres-Biggin Hill est un établissement de soutien inestimable, situé stratégiquement à Londres. Il offre l'éventail complet de compétences en maintenance lourde des avions Learjet, Challenger et Global. Il est entièrement équipé pour exécuter de la maintenance programmée ou non programmée, des modifications et des installations avioniques, ainsi que des services de remise en état de la peinture.

Une expansion du centre est en cours, dont la fin est prévue d'ici 2022. Elle ajoutera des compétences améliorées en maintenance permettant d'entretenir jusqu'à 25 avions ? y compris l'avion phare de l'industrie, le jet Global 7500. L'amélioration du centre de service et de ses capacités de maintenance témoigne de l'engagement inébranlable de Bombardier à fournir à ses clients du monde entier des services de premier ordre ainsi que l'expertise d'équipementier d'origine qu'ils exigent et qu'ils méritent. L'afflux de travailleurs compétents que ce programme d'apprentissage assurera permettra de placer le centre de service en position pour tirer parti de la croissance de nos activités au cours des prochaines années.

