99e Assises de l'Union des municipalités du Québec - Des bonifications pour la réalisation de projets de coopération intermunicipale





QUÉBEC, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, a annoncé des bonifications pour favoriser la coopération intermunicipale dans le cadre du Fonds régions et ruralité (FRR). Ces améliorations permettront aux municipalités d'explorer de nouvelles façons d'offrir des services de qualité à leurs citoyens, à moindre coût.

La ministre Laforest en a fait l'annonce lors de sa participation aux 99e Assises de l'Union des municipalités du Québec (UMQ). Comme prévu dans le cadre du Partenariat 2020-2024 : Pour des municipalités et des régions encore plus fortes, ce sont désormais 12,5 millions de dollars de plus annuellement qui seront disponibles pour soutenir des projets de coopération intermunicipale. Rappelons que cette mesure, issue d'un travail étroit avec les associations municipales, vise à encourager les initiatives de coopération. De plus, l'aide financière maximale par projet, préalablement fixée à 50 000 $, pourra maintenant atteindre 250?000 $.

Aussi, la ministre a annoncé aux élus le dépôt prochain d'un nouveau plan d'action visant à favoriser le respect et la civilité en milieu municipal. Celui-ci prévoira notamment un guide de bonnes pratiques en matière de réseaux sociaux et tiendra compte d'enjeux comme le harcèlement et l'intimidation.

Par ailleurs, la ministre Laforest a profité de l'occasion pour remercier la présidente sortante, Mme Suzanne Roy, pour son mandat à l'UMQ et pour son implication en politique municipale au cours des 25 dernières années. Celle qui a été la première mairesse de Sainte-Julie est un modèle pour toutes les femmes qui souhaitent s'engager en politique. Les legs qu'elle laisse à sa collectivité témoignent de son engagement à améliorer la qualité de vie de ses concitoyennes et de ses concitoyens. La ministre Laforest a également salué l'élection de M. Daniel Côté, maire de la ville de Gaspé, à la tête de l'organisation.

De plus, elle a tenu à souligner le travail colossal qui a été réalisé par les élus municipaux pendant la pandémie. Grâce aux efforts fournis, des services essentiels de qualité ont été offerts à la population.

Citations :

« Les municipalités sont des partenaires importants et les élus sont parties prenantes des services que nous offrons aux citoyens. Je tiens à les remercier du travail qu'ils réalisent tous les jours. C'est également avec fierté que j'annonce des bonifications pour la coopération intermunicipale. Il s'agit d'une mesure qui a fait ses preuves et qui permet aux municipalités et aux MRC de collaborer de façon efficace. Nous travaillons ensemble à assurer le maintien de la prestation de services tout en les maximisant. Que le partage s'effectue pour la sécurité publique, le transport, la culture ou les loisirs, les retombées sont toujours profitables pour les citoyennes et les citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Liens connexes :

Pour savoir comment déposer une demande, les organismes admissibles peuvent consulter la page Web concernant le volet 4 - Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du FRR.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Communiqué envoyé le 13 mai 2021 à 13:00 et diffusé par :