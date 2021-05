Wealthsimple lance un nouvel FNB conforme à la Charia sur la NEO Bourse





La NEO Bourse est fière d'accueillir le premier FNB coté sur NEO, introduit par Wealthsimple Inc. (« Wealthsimple ») et géré par Mackenzie Investments, qui offre aux investisseurs l'accès à un indice boursier diversifié conforme à la Charia. Le fonds a commencé à se négocier aujourd'hui sous le symbole NEO : WSHR.

Avec le lancement d'aujourd'hui, Wealthsimple exploite le secteur émergent de la finance islamique. Les fonds conformes à la Charia consiste en un type d'investissement socialement responsable qui se conforme aux exigences de la Charia et aux principes de la religion islamique en excluant les investissements dans certains secteurs comme par exemple l'alcool, le tabac et les jeux de hasard.

Le FNB Wealthsimple Shariah World Equity Index (WSHR) cherche à reproduire la performance du Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality Index and Low Volatility Index*, qui comprennent principalement des titres de participation conformes à la Charia sur les marchés développés du monde entier, et qui ont la particularité d'avoir la plus grande combinaison de qualité et de faible volatilité selon un score multifactoriel.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de lancer le FNB Wealthsimple Shariah World Equity Index sur la bourse novatrice NEO », a commenté Ben Reeves, directeur des placements chez Wealthsimple. « Notre mission est de rendre les produits financiers plus abordables et accessibles à tous et nous sommes très heureux de pouvoir le faire en lançant ce premier FNB conforme à la Charia au Canada. Les investisseurs musulmans du Canada auront désormais accès à un produit d'investissement abordable et conforme à leurs valeurs ».

Le FNB Wealthsimple Shariah World Equity Index marque la 100e cotation de fonds sur NEO. NEO représente habituellement environ 20 % de tous les volumes négociés dans les FNB canadiens et près de 15 % de toutes les négociations dans les sociétés cotées au Canada.

« Aujourd'hui, Wealthsimple marque de son empreinte la NEO Bourse, non seulement comme premier émetteur, mais également comme avant-gardiste dans l'espace en plein essor de la finance islamique « », a déclaré Jos Schmitt, président et CEO de NEO. « »Nous félicitons Wealthsimple d'offrir un produit d'investissement s'adressant à une communauté islamique, importante ici au Canada mais mal desservie, et nous nous sentons honorés d'avoir été choisi pour introduire ce FNB sur le marché. En tant que défenseur de l'innovation et de l'espace des FNB canadiens en général, NEO se réjouit d'élargir ses relations avec Wealthsimple et de leur fournir un service et un soutien exceptionnels au cours des années à venir ».

Les investisseurs peuvent négocier des parts du FNB Wealthsimple Shariah World Equity Index (WSHR) par l'entremise de leurs canaux d'investissement habituels, notamment les plateformes de courtage réduit et les courtiers à service complet. Cliquez ici pour afficher une vue complète de tous les titres cotés sur NEO.

*« Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index » est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« SPDJI »), et a été utilisé sous licence par Wealthsimple Inc. (« Wealthsimple »). Standard & Poor's® et S&P® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »); Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »; SPDJI est un usager sous licence de ces marques et une sous-licence a été concédée à Wealthsimple à certaines fins. Le FNB Shariah World Equity Index de Wealthsimple n'est pas sponsorisé, endossé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P ou leurs sociétés affiliées respectives et aucune de ces parties ne fait de déclaration quant à la possibilité d'investir dans ces produits ni n'est responsable d'une quelconque erreur, omission ou interruption du Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse canadienne de l'économie de l'innovation, qui réunit investisseurs et leveurs de fonds dans un environnement équitable, liquide, efficace et orienté service. Pleinement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés au Canada sur un pied d'égalité. NEO est une bourse de valeurs sans risque qui répertorie les grandes sociétés et les produits d'investissement à la recherche d'une bourse de valeurs garantissant la confiance des investisseurs, la liquidité de qualité et une large sensibilisation, notamment un libre accès aux données du marché.

À propos de Wealthsimple

Wealthsimple est une société financière ayant pour mission de faire en sorte que chacun puisse accéder à la liberté financière en proposant des produits et des conseils accessibles et abordables. La société a été fondée par une équipe d'experts financiers et d'entrepreneurs en technologies, et son siège social est situé à Toronto, au Canada.

Connectez-vous à Wealthsimple : Website | LinkedIn | Twitter | Instagram

