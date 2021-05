Le gouvernement du Canada annonce des progrès emballants dans les terrains de camping du parc national des Lacs-Waterton





La reconstruction du terrain de camping du Mont-Crandell commencera au printemps, et le terrain Townsite est maintenant ouvert pour la saison.

PARC NATIONAL DES LACS-WATERTON, AB, le 13 mai 2021 /CNW/ - Agence Parcs Canada

Parcs Canada administre l'un des plus beaux et des plus grands réseaux d'aires patrimoniales naturelles et culturelles de la planète. L'accès aux grands espaces extérieurs étant plus important que jamais, les Canadiens aiment camper pour en profiter.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé un financement de 8,7 millions de dollars pour la conception et la phase un de la reconstruction du terrain de camping du Mont-Crandell, et souligné les améliorations apportées aux infrastructures destinées aux visiteurs du terrain de camping Townsite, qui a rouvert pour la saison 2021.

Le terrain de camping du Mont-Crandell a été détruit par le feu de Kenow en 2017, et est en train d'être reconstruit, ainsi que 30 autres actifs, dans le cadre du programme En route vers le rétablissement. L'investissement comprend la conception des phases un et deux, la protection des plantes rares, l'enlèvement des arbres dangereux, ainsi que les travaux de reconstruction de la première phase, qui incluent les infrastructures et les services publics souterrains, le réservoir d'eau et le bâtiment de traitement des eaux, la remise en état du corridor faunique et le terrassement général du stationnement et du début du sentier du lac Crandell. Les travaux de construction de la phase un devraient commencer au printemps et mettre de l'avant des infrastructures vertes.

Le terrain de camping Townsite a ouvert le 7 mai pour la saison 2021. Le gouvernement du Canada y a investi plus de 10 millions de dollars dans le cadre du Programme d'investissement pour les infrastructures fédérales. Les améliorations comprennent le réaménagement d'emplacements en plantant de nouveaux arbres, des travaux d'aménagement paysager et d'infrastructure de services publics, le resurfaçage des routes et de nouvelles toilettes. Les travaux se poursuivent aux installations d'entretien du terrain de camping. Cet investissement permet d'assurer la qualité et la fiabilité des infrastructures et d'améliorer l'expérience du visiteur.

Les investissements dans des installations destinées aux visiteurs comme les terrains de camping du Mont-Crandell et Townsite permettent d'offrir aux personnes qui visitent les endroits administrés par Parcs Canada une expérience de grande qualité, enrichissante et agréable, tout en contribuant à la croissance du secteur du tourisme à long terme. La reconstruction et l'amélioration des services de ces terrains de camping constituent un investissement dans l'avenir du parc national des Lacs-Waterton dont les visiteurs profiteront pendant des décennies.

Citation

«?La pandémie de COVID-19 a souligné l'importance des activités de plein air et leurs bienfaits pour la santé. Maintenant que le terrain de camping Townsite est entièrement ouvert, les Canadiens ont davantage d'occasions d'en profiter en toute sécurité dans le parc national des Lacs-Waterton. De plus, la reconstruction du terrain de camping du Mont-Crandell à l'aide d'infrastructures vertes et accessibles représente non seulement un investissement dans les services aux visiteurs du parc, mais également dans la protection de son intégrité écologique. Lorsque la pandémie sera derrière nous, nous serons heureux d'accueillir de nouveau des visiteurs du monde entier qui viendront admirer la beauté du parc national des Lacs-Waterton.?»

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Faits en bref

Le parc national des Lacs-Waterton fait partie d'un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et forme avec le parc national Glacier aux États-Unis le premier parc international de la paix et parc international de ciel étoilé.

Depuis 2014, le gouvernement du Canada a investi environ 103 millions de dollars dans le parc national des Lacs-Waterton dans le cadre du Programme d'investissement pour les infrastructures fédérales.

a investi environ 103 millions de dollars dans le parc national des Lacs-Waterton dans le cadre du Programme d'investissement pour les infrastructures fédérales. En septembre 2017, le feu de Kenow a brûlé environ 20?000 hectares dans le parc national des Lacs-Waterton et a touché approximativement 38 pour cent du parc, ce qui a entraîné une perte ou d'importants dommages à l'expérience du visiteur et aux actifs opérationnels. La plupart des travaux de reconstruction ont été réalisés dans le cadre du programme En route vers le rétablissement, et le parc national des Lacs-Waterton est ouvert aux visiteurs.

Le parc national des Lacs-Waterton se trouve sur le territoire du Traité n o 7 et est depuis très longtemps un lieu important pour les Autochtones de la région.

7 et est depuis très longtemps un lieu important pour les Autochtones de la région. Les critères d'évaluation du dossier d'appel d'offres pour la phase un du terrain de camping du Mont-Crandell comprenaient un plan d'avantages pour les Autochtones afin de fournir des avantages socioéconomiques aux communautés et aux entrepreneurs autochtones de la région. Les soumissionnaires devaient fournir des détails sur l'inclusion de main-d'oeuvre autochtone, de formation d'Autochtones et de contrats de sous-traitance à des entreprises autochtones.

La durabilité et l'inclusion font partie intégrante de la conception du terrain de camping du Mont-Crandell, et Parcs Canada vise un prix Gold Envision pour ce projet. La certification Envision, administrée par l'Institute for Sustainable Infrastructure , est fondée sur 64 indicateurs de durabilité et de résilience dans cinq catégories : qualité de vie, leadership, affectation des ressources, monde naturel et climat et résilience.

pour ce projet. La certification Envision, administrée par , est fondée sur 64 indicateurs de durabilité et de résilience dans cinq catégories : qualité de vie, leadership, affectation des ressources, monde naturel et climat et résilience. Le terrain de camping du Mont-Crandell sera doté d'un système solaire autonome qui fournira la plus grande partie de l'énergie, des toilettes neutres et des abris de cuisine et des installations accessibles. Le corridor faunique sera également amélioré en récupérant une partie du terrain de camping actuel.

Liens connexes

