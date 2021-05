Kioxia annonce l'expansion de son campus technologique de Yokohama, ainsi qu'un nouveau centre de recherche pour renforcer la recherche et le développement technologique, tout en favorisant l'innovation ouverte





Kioxia Corporation, leader mondial en solutions de mémoire, a annoncé aujourd'hui un investissement de 20 milliards de yens, destiné à l'expansion de son bâtiment de développement technologique, et campus technologique de Yokohama, ainsi qu'à la création de son nouveau centre de recherche avancée de Shin-Koyasu. Ces nouvelles installations devraient être opérationnelles d'ici 2023, et renforceront la recherche et le développement technologique de Kioxia, en réunissant ses sites de R&D dans la préfecture de Kanagawa, afin d'améliorer l'efficience tout en créant un environnement de travail plus favorable à l'innovation via la collaboration.

Au sein du campus technologique de Yokohama, l'expansion du bâtiment de développement technologique multipliera quasiment par deux la superficie de l'installation actuelle, permettant ainsi à Kioxia de renforcer ses capacités d'évaluation, ce qui augmentera par conséquent la qualité de ses produits. L'expansion de cette installation fournira également un espace propice à l'augmentation des effectifs, afin de renforcer le développement des produits à l'avenir. Ce nouveau bâtiment offrira par ailleurs une conception écologique, grâce à des équipements hautement efficients et économes en énergie.

Le centre de recherche avancée, de Shin-Koyasu intègrera une salle blanche utilisée pour une multitude de recherches, en particulier sur les matériaux et les nouveaux procédés.

En investissant dans ces installations, Kioxia entend renforcer ses capacités de développement de technologies de mémoire flash et de SSD, afin de répondre à une demande mondiale croissante, et créer des technologies et produits de mémoire innovants qui offrent une valeur nouvelle.

Dans le cadre de sa mission visant à donner un regain d'énergie au monde grâce à la mémoire, Kioxia est en train de cultiver la nouvelle ère de la mémoire. Kioxia reste déterminée à renforcer sa position dans l'industrie de la mémoire et du SSD, grâce à des investissements en capital et à des activités de recherche et développement reflétant les tendances du marché.

Yokohama Technology Campus Technology Development Building (nom provisoire)

Localisation : Kasama 2-chome, Sakae-ku, Yokohama-shi, préfecture de Kanagawa

Hauteur du bâtiment : 6 étages

Surface totale au sol : Environ 40 000 m2

Commencement prévu des travaux de construction : automne 2021

Achèvement prévu : été 2023

Shin-Koyasu Advanced Research Center (nom provisoire)

Localisation : Moriya-cho 3-chome, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, préfecture de Kanagawa

Hauteur du bâtiment : 4 étages

Surface totale au sol : Environ 13 000 m2

Fonctionnement prévu : été 2023

À propos de Kioxia

Kioxia est un leader mondial des solutions de mémoire, consacré au développement, à la production et à la vente de mémoires flash et de disques durs à semi-conducteurs (solid-state drives, SSD). En avril 2017, son prédécesseur Toshiba Memory s'est séparé par essaimage de Toshiba Corporation, la société qui a inventé la mémoire flash NAND en 1987. En matière de mémoire, Kioxia vise à édifier le monde en proposant des produits, services et systèmes qui offrent davantage de choix pour les clients et créent plus de valeur basée sur la mémoire, pour la société. La technologie de mémoire flash 3D innovante de Kioxia, BiCS FLASHtm, façonne l'avenir du stockage dans les applications à haute densité, telles que les smartphones, les ordinateurs, les disques SSD, les produits automobiles et les centres de données les plus sophistiqués.

