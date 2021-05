Négociation du secteur public - Le personnel de soutien scolaire affilié à la FEESP-CSN annonce 2 demi-journées de grève en mai





MONTRÉAL, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - Exaspérés par le blocage des négociations, les 35 000 membres CSN du personnel de soutien dans les centres de service scolaire francophones et les commissions scolaires anglophones annoncent qu'ils seront en grève du 26 mai à partir de midi, jusqu'au 27 mai jusqu'à midi, partout dans la province. Au cours des dernières semaines, les assemblées générales des syndicats du Secteur scolaire affiliés à la FEESP-CSN se sont dotées de mandats de débrayage de cinq jours à exercer au moment jugé opportun.

Des demandes patronales pour faire reculer nos conditions de travail

« Ça fait plus d'un an que le personnel de soutien scolaire porte le réseau sur son dos », mentionne Annie Charland, présidente du Secteur scolaire FEESP-CSN. « Dès le début de la crise sanitaire, nous avons été au front pour permettre la mise en place des services de garde d'urgence et assurer tout le travail supplémentaire de désinfection et d'entretien. Nous avons redoublé nos efforts pour pallier l'extrême fragilité de notre réseau, causé par des décennies de sous-financement. Or, les comités patronaux de négociation souhaitent tout de même imposer des reculs dans les conditions de travail du personnel de soutien, notamment en augmentant la précarité du personnel et en réduisant les droits des travailleuses et travailleurs. Tout ceci n'augure rien de bon pour les années à venir. Le gouvernement devrait en prendre acte, plutôt qu'attendre que la pénurie de personnel fasse des dommages irréversibles », renchéris Mme Charland.

Toujours ouverts à négocier

« Lors de son annonce du 2 mai dernier, le premier ministre a annoncé vouloir régler les conventions collectives dans les prochaines semaines. C'est possible de le faire, signale Nathalie Arguin, présidente de la FEESP-CSN. Mais le fait est que le personnel est épuisé et que la reconnaissance du gouvernement n'est pas là. Il se contente de quelques priorités ciblées et n'a pas de vue d'ensemble. Pourtant, on va se le dire franchement : sans le personnel de soutien, les élèves ne peuvent recevoir aucun service. Si le gouvernement cesse de regarder l'arbre qui cache la forêt et qu'il prend enfin acte de l'importance du personnel de soutien, je suis certaine que nous pouvons arriver rapidement à un règlement satisfaisant pour nos membres », rajoute-t-elle.

Des services publics portés par l'ensemble des travailleuses et des travailleurs

« L'ampleur de la crise actuelle dans les réseaux le démontre comme jamais; pour que la population ait accès à des services de qualité, il faut remédier au plus vite aux graves problèmes d'attraction et de rétention qui sévissent dans tous les secteurs », affirme Caroline Senneville, vice-présidente de la CSN.

« Depuis quelques semaines, M. Legault tente de manipuler l'opinion publique à coup de campagne publicitaire. En maquillant les chiffres, il essaie de faire croire à la population que ses offres sont généreuses. Dans les faits, ce que son gouvernement propose actuellement c'est 5 % sur trois ans. C'est insuffisant pour réussir à freiner l'exode du personnel », conclut Mme Senneville.

Profil du secteur scolaire de la FEESP-CSN

Le secteur scolaire regroupe 37 syndicats affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), représentant 35 000 employés-es de soutien, présents dans 31 centres de service scolaire francophones et 2 commissions scolaires anglophones. C'est le plus grand regroupement d'employé-es de soutien scolaire au Québec. Ils sont regroupés par secteur d'emploi : le personnel administratif, le soutien direct à l'élève, les services de garde et le soutien manuel.

Liste des syndicats concernés

Syndicat des travailleuses(eurs) de la Minganie CSN Côte-Nord Syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire de l'Estuaire (CSN) Côte-Nord Syndicat national des employés de la Commission scolaire des Îles (CSN) Gaspésie-îles Syndicat des travailleuses et travailleurs de soutien de la Commission scolaire des Hauts-Bois de l'Outaouais Outaouais Syndicat des travailleuses et travailleurs de la commission scolaire au Coeur-des-Vallées (CSN) Outaouais Syndicat du personnel de soutien scolaire de Lanaudière (CSN) Lanaudière Syndicat des employé-e-s d'entretien de la Commission scolaire des Samares (CSN) Lanaudière Syndicat des employé-e-s de soutien de la Commission scolaire des Laurentides CSN Laurentides Syndicat des employés de soutien Pierre-Neveu (CSN) Laurentides Syndical du personnel de soutien de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSN) Laurentides Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la commission scolaire Sir Wilfrid-Laurier - CSN Laurentides Association professionnelle du personnel administratif (CSN) Montréal-métropolitain Syndicat national des employées et employés de la Commission scolaire de Montréal CSN Montréal-métropolitain Association des concierges des écoles du district de Montréal - CSN Montréal-métropolitain Syndicat des employés de la Commission scolaire Abitibi Abibiti Syndicat des employés(es) de soutien de la commission scolaire Harricana-CSN Abibiti Syndicat des employés de soutien de la commission scolaire de Charlevoix (CSN) Québec-Chaudière Syndicat soutien scolaire Bellimont - CSN Québec-Chaudière Syndicat du soutien scolaire des Appalaches (CSN) Québec-Chaudière Syndicat du personnel de soutien scolaire des Découvreurs (CSN) Québec-Chaudière Syndicat soutien scolaire des Navigateurs (CSN) Québec-Chaudière Syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire des Monts-et-Marées (CSN) Bas-St-Laurent Syndicat du soutien scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup (CSN) Bas-St-Laurent Syndicat du soutien scolaire des Phares (CSN) Bas-St-Laurent Syndicat du soutien scolaire du Fleuve et des Lacs (CSN) Bas-St-Laurent Syndicat du soutien technique de la Commission scolaire du Lac Saint-Jean (CSN) Sag.Lac Syndicat des employé-es manuels du soutien scolaire du Lac Saint-Jean (CSN) Sag.Lac Syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire des Sommets (CSN) Estrie Syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire des Hauts-Cantons (CSN) Estrie Syndicat du personnel du Val-des-Cerfs (CSN) Montérégie Syndicat du personnel de soutien des Hautes-Rivières CSN Montérégie Syndicat soutien scolaire de la Vallée-des-Tisserands-CSN Montérégie Syndicat des employé-es de la Commission scolaire Sorel-Tracy-CSN Montérégie Syndicat du personnel technique, administratif et éducatif du Val-des-Cerfs - CSN Montérégie Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Commission scolaire des Chênes (CSN) Coeur-du-Québec Syndicat du soutien scolaire des Bois-Francs (CSN) Coeur-du-Québec Syndicat du soutien scolaire Chemin-du-Roy (CSN) Coeur-du-Québec

