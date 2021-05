Le Canada soutient la construction résidentielle à Etobicoke dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements





TORONTO, le 13 mai 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. La crise du COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise économique des régions du Canada, y compris ici même à Toronto.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que Kirsty Duncan, députée fédérale d'Etobicoke-Nord, John Tory, maire de Toronto, et Ana Bailão, mairesse adjointe de Toronto, ont annoncé les détails d'un investissement d'environ 30,5 millions de dollars dans le cadre du volet des grandes villes de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) pour la construction immédiate d'environ 113 logements abordables.

Les nouveaux logements font partie d'un ensemble de logements modulaires avec services de soutien situé au 75, croissant Tandridge, pour les personnes en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir, y compris les femmes et les Canadiens noirs.

Des services de soutien supplémentaires seront fournis par des organismes sans but lucratif expérimentés et qualifiés qui seront choisis par la Ville de Toronto, avec le soutien financier de la Province de l'Ontario.

Administrée par la SCHL dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), l'ICRL fournit des contributions en capital pour la création de nouveaux logements abordables permanents. Ces contributions couvrent les coûts associés à la construction d'ensembles de logements locatifs modulaires, à la conversion d'immeubles non résidentiels en ensembles de logements abordables et à la remise en état de bâtiments délabrés ou abandonnés pour en faire des ensembles de logements abordables. Les fonds investis dans le cadre de l'ICRL devraient soutenir des milliers d'emplois liés au secteur de la construction partout au Canada.

« Notre gouvernement prend des mesures, dès maintenant, pour que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr et abordable. Nos investissements aideront considérablement les groupes qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement de nouveaux logements abordables à des personnes et à des familles vulnérables de Toronto, tout en s'attaquant aux obstacles uniques auxquels sont confrontées les communautés à risque, notamment les femmes et la communauté noire. L'Initiative pour la création rapide de logements est un franc succès. C'est pourquoi, dans le Budget de 2021, nous porterons le financement total du programme à 2,5 milliards de dollars afin de construire rapidement des logements abordables dont nous avons tant besoin partout au Canada. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Nous travaillons fort pour que toutes les personnes au Canada aient un chez-soi sûr et abordable. Le partenariat avec les municipalités dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements s'est avéré efficace pour offrir de nouveaux logements aux personnes qui en ont le plus besoin, en nous permettant de construire rapidement un parc de logements abordables, accessibles et écoénergétiques. Ces logements sont grandement nécessaires à Etobicoke et partout à Toronto. » - Kirsty Duncan, députée fédérale d'Etobicoke-Nord

« Ce nouveau projet à Etobicoke est un autre exemple du travail que nous faisons pour accroître le nombre de logements abordables à Toronto tout en mettant l'accent sur des services de soutien grandement nécessaires pour les résidents vulnérables de notre ville. Rien de tout cela ne serait possible sans l'aide de nos partenaires fédéraux. Je tiens donc à remercier le gouvernement fédéral de son appui continu. Grâce à leur engagement dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, nous sommes en mesure d'avancer à une vitesse sans précédent vers l'atteinte de nos ambitieux objectifs en matière de logement abordable. Grâce à ce financement, nous pouvons aider un plus grand nombre de nos résidents les plus vulnérables à avoir accès à un logement stable et à long terme. » - John Tory, maire de Toronto

« L'un des aspects les plus difficiles de cette pandémie est l'impact considérable qu'elle a eu sur les personnes les plus vulnérables de notre ville. Ces nouveaux logements modulaires avec services de soutien offriront un endroit stable, confortable et sécuritaire à environ 113 personnes qui, autrement, se retrouveraient dans des refuges, à l'extérieur ou dans d'autres conditions de vie inappropriées. Ces logements neufs sont non seulement un endroit où vivre, mais aussi une occasion pour les gens de réaliser leur plein potentiel. » - Ana Bailão, mairesse adjointe (Davenport), présidente du Comité de l'urbanisme et du logement

Ces logements demeureront abordables à perpétuité et les futurs résidents ne consacreront pas plus de 30 % de leur revenu (ou l'allocation-logement de leur prestation de soutien du revenu) au loyer.





Le volet des grandes villes de l'ICRL a fourni 500 millions de dollars en soutien immédiat à 15 municipalités prédéterminées qui ont été identifiées en consultation avec la Fédération canadienne des municipalités parce qu'elles possédaient les niveaux les plus élevés de locataires ayant de graves besoins de logement et de personnes en situation d'itinérance.





Dans son Budget de 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars dans l'ICRL en 2021-2022, ce qui permettra de répondre aux besoins urgents de logement des personnes vulnérables au Canada en leur fournissant un logement abordable permanent.





a annoncé un investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars dans l'ICRL en 2021-2022, ce qui permettra de répondre aux besoins urgents de logement des personnes vulnérables au en leur fournissant un logement abordable permanent. Au moins 25 % de ce nouveau financement sera consacré à des ensembles résidentiels ciblant les femmes. Tous les logements seront construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs.





Cet investissement fera plus que tripler la cible initiale de l'ICRL : ce programme aidera maintenant à créer plus de 9 200 logements abordables au pays.





L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide les personnes en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir, ainsi que d'autres personnes parmi les plus vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les groupes racisés, les personnes noires du Canada , ainsi que les personnes réfugiées ou nouvellement immigrantes.





, ainsi que les personnes réfugiées ou nouvellement immigrantes. La SNL du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un nombre accru de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

