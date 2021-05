LimaCorporate annonce la toute première intervention chirurgicale à l'aide de la plaque tibiale Trabecular Titaniumtm du système Physica.





SAN DANIELE DEL FRIULI, Italie, 13 mai 2021 /PRNewswire/ -- LimaCorporate inaugure une nouvelle ère de collaboration et d'innovation avec la 1ère chirurgie à l'aide de la plaque tibiale Trabecular Titaniumtm du système Physica.

Le 29 avril, le Dr Ivan De Martino a effectué sa première intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire Gemelli IRCCS de Rome. Le Dr De Martino est un chirurgien orthopédique formé à l'Hôpital pour chirurgie spéciale (HSS), spécialisé dans le remplacement et la révision d'articulations complexes dans le département d'orthopédie dirigé par le prof. Giulio Maccauro. Avant d'occuper son poste actuel, le Dr De Martino a travaillé pendant sept ans à HSS et est l'un des concepteurs chirurgiens de cet implant.

Au terme de la procédure, le Dr De Martino a déclaré : « L'intervention s'est bien passée et je suis très satisfait du résultat. La préparation du composant tibial a été rapide et facile, et la sensation lors de l'impact a été bonne, l'implant était bien installé et la fixation solide comme le roc. Le patient était un jeune homme, et je suis convaincu que cet implant l'aidera à reprendre une vie active. »

La plaque tibiale TT du système Physica a été conçue par LimaCorporate en collaboration avec le département de biomécanique de HSS, dirigé par son directeur, Timothy Wright, Ph.D., et le directeur du développement des dispositifs, Joseph Lipman. Basé à New York, HSS est le plus grand centre médical universitaire spécialisé dans la santé musculo-squelettique et est classé par Newsweek comme le premier hôpital au monde pour l'orthopédie.

« Les ingénieurs et les chirurgiens de HSS ont été ravis de participer à cet effort de développement passionnant en étroite collaboration avec nos collègues de LimaCorporate », a déclaré le Dr Wright.

Grâce à l'expertise en conception de HSS et à plus de 14 ans d'innovation dans l'impression 3D et l'histoire clinique du Trabecular Titaniumtm (TT), la plaque tibiale TT du système Physica est un implant de pointe qui permet à LimaCorporate d'entrer sur le marché croissant du genou total sans ciment.

La plaque tibiale TT du système Physica est conçue pour offrir un implant préservant davantage l'os avec une fixation biologique à long terme par rapport aux modèles cimentés standard. Cela procurera des avantages supplémentaires aux patients plus jeunes et plus actifs.

« Nous pensons que l'utilisation du Trabecular Titaniumtm constituera une avancée significative dans la conception du genou total sans ciment, améliorant l'intégration osseuse dans l'implant et les résultats pour nos patients. », a déclaré le Dr Thomas Sculco, Chirurgien en chef émérite de HSS et un des concepteurs de la plaque tibiale TT.

Luigi Ferrari, PDG de LimaCorporate, a fait le commentaire suivant : « TT Tibial plate est un ajout important au système Physica et permettra à LimaCorporate d'aborder un nouveau segment du marché du genou total. Ce dernier produit représente une autre étape importante pour nous. Je suis enthousiasmé par l'impact positif que cela aura en aidant les chirurgiens à rétablir l'eMotion du mouvement chez leurs patients. »

À propos de LimaCorporate

LimaCorporate est une société orthopédique mondiale, axée sur l'innovation numérique et le matériel sur mesure, qui fait progresser les soins centrés sur les patients. Ses solutions technologiques pionnières sont mises en place pour aider les chirurgiens à améliorer les résultats obtenus sur les patients grâce à la chirurgie de remplacement articulaire. Son principal objectif est de proposer des solutions orthopédiques reconstructives et sur-mesure aux chirurgiens, ce qui leur permet d'améliorer la qualité de vie des patients en leur redonnant la joie du mouvement.

Basée en Italie, la société a une présence directe dans plus de 20 pays à travers le monde. LimaCorporate propose des produits qui s'étendent de la révision des grandes articulations et des implants primaires aux solutions complètes pour les membres et leurs moyens de fixation.

Pour plus d'informations sur la société, veuillez visiter www.limacorporate.com

