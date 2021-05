Intimidation sur les médias sociaux - L'UMQ lance une vidéo de sensibilisation ayant pour thème « Dompte ton troll »





MONTRÉAL, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa campagne « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie », l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé aujourd'hui une vidéo de sensibilisation à propos de l'intimidation sur les médias sociaux.

« Depuis le début de la crise sanitaire, on a remarqué que le ton montait rapidement sur les médias sociaux et que les mairesses et maires ainsi que les conseillères et conseillers étaient souvent la cible de propos haineux et agressifs. Avec cette vidéo, on envoie un message clair aux internautes à l'effet que les débats doivent se faire dans le respect, car la démocratie commande le respect. Sans quoi, il ne faut jamais hésiter à signaler, modérer et filtrer. L'Union a un rôle d'accompagnement et un fort réseau d'entraide pour que les élues et élus municipaux aient en main les outils pour répondre aux défis et enjeux que posent les médias sociaux », a souligné le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Cette vidéo, ayant pour thème « Dompte ton troll », fait une comparaison entre le troll de la mythologie scandinave et le troll d'aujourd'hui, qui tient des propos agressifs et intimidants sur les médias sociaux. Avec les voix originales de l'animateur Paul Houde et de l'humoriste Rosalie Vaillancourt à la narration, la vidéo rejoint toutes les catégories d'âges. La trame narrative propose un visuel animé et ponctué d'un propos simple et accessible.

« La vidéo est un médium fort et c'est pour cette raison que l'UMQ a voulu illustrer de façon singulière la problématique des propos haineux ou diffamatoires en ligne. Notre objectif est que la vidéo agisse comme un vecteur de sensibilisation collectif, tout en transmettant un message qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il existe des moyens d'agir et de réagir sur le Web.», a précisé pour sa part le premier vice-président de l'UMQ, président du comité politique sur les communications de l'UMQ et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse.

Par la même occasion, notons que l'UMQ a lancé aussi une nétiquette type, comprenant un ensemble de règles d'usage à afficher sur les médias sociaux pour favoriser des échanges respectueux. À cet effet, l'Union organisera prochainement une formation afin de présenter les bonnes pratiques et les pièges à éviter en matière de modération sur le Web.

Pour visionner la vidéo, l'UMQ invite les internautes à visiter la nouvelle page Facebook de l'organisation : facebook.com/uniondesmunicipalitesduqc.

