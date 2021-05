Summit One Vanderbilt, l'expérience culturelle et l'observatoire les plus immersifs au monde, sera inauguré le 21 octobre, annonçant la réouverture de la ville de New York et le retour du tourisme





SL Green dévoile un premier aperçu de l'expérience multi-sensorielle de Summit One Vanderbilt, qui s'étend sur plus de 6000 mètres carrés et comprend une terrasse extérieure au sommet où les amateurs de sensations fortes pourront s'envoler dans un ascenseur en verre vers le point d'observation extérieur le plus haut de Midtown

Parmi les activités de Danny Meyer à Union Square, on retrouve Après - un café inventif, un bar en terrasse et des stands de nourriture

NEW YORK, 13 mai 2021 /PRNewswire/ -- SL Green Realty Corp. (NYSE : SLG) a révélé aujourd'hui les plans du Summit One Vanderbilt, une expérience immersive et un observatoire situés dans le fleuron de One Vanderbilt, la nouvelle tour de 427 mètres de haut qui définit la ligne d'horizon au coeur de Manhattan. Summit One Vanderbilt est directement relié à Grand Central Terminal au centre de Manhattan et sera le dernier d'une série d'ouvertures prévues à One Vanderbilt dans le cadre de ce projet de $3,3 milliards de dollars, dont Le Pavillon du chef Daniel Boulud, étoilé au Michelin.

Summit One Vanderbilt est une nouvelle destination innovante qui combine des points de vue inégalés, des expériences multisensorielles et une technologie de pointe pour offrir à ses invités une expérience sans précédent entre art, nature et design. Produit par SL Green, il est accompagné de l'expérience artistique immersive conçue par Kenzo Digital et de la décoration intérieure créée par Snøhetta. Les offres culinaires seront dirigées par l'Union Square Events de Danny Meyer.

Inauguré le 21 octobre, Summit One Vanderbilt offre bien plus que des vues spectaculaires, il va redéfinir la façon dont les gens vivent la rencontre entre la nature et l'espace construit. Il comprendra un ascenseur entièrement vitré, appelé Ascent, qui se déplace à l'extérieur du bâtiment et offre une vue imprenable sur la ville de New York, à plus de 360 mètres de haut. Les aventuriers auront également le plaisir de pénétrer dans des boîtes en verre entièrement transparentes appelées Levitation, qui dépassent du bâtiment et suspendent les invités à 324 mètres d'altitude au-dessus de Madison Avenue. Le Summit comprend un bar en plein air, des sièges pour profiter de la vue magnifique et la plus haute prairie alpine urbaine en plein air du monde.

« Nous avons créé une destination qui offre une expérience interactive dont on se souviendra toute sa vie, avec les meilleures vues de tout New York. Summit One Vanderbilt est impressionnant, magique et doit être vécu pour être compris », a déclaré Marc Holliday, président-directeur général de SL Green. « C'est un endroit spécial et passionnant que les New-Yorkais et les voyageurs de tout le pays et du monde entier voudront visiter encore et encore. »

L'excitation se poursuivra cet été, lorsque Kenzo Digital dévoilera le design d'une exposition artistique avant-gardiste, qui racontera des histoires inédites au Summit One Vanderbilt. L'exposition prend la toile d'un poste d'observation et se traduit par une expérience transcendante et euphorique.

« Utilisant la matérialité, la conception d'éclairage, la conception sonore, la conception de production et l'animation, cette expérience immersive éveillera vos sens, transformera votre perception de New York et réinventera votre rapport à la nature. Ce sera le paradigme de la démocratisation de l'art - une expérience révélatrice, quels que soient l'âge, l'origine ou la classe sociale », a déclaré Kenzo Digital, artiste et PDG de Kenzo Digital Immersive.

Cet espace de divertissement sur quatre niveaux, d'une superficie de plus de 600 mètres carrés, a nécessité des années de conception, de design et de développement. Alors que les loisirs et le tourisme rebondissent dans la ville de New York, Summit One Vanderbilt est idéalement situé au coeur de Midtown, directement relié à Grand Central Terminal, ce qui en fait un point d'accès facile pour tous.

« La ville de New York sera pleine d'énergie cet automne, et Summit One Vanderbilt est un ajout incroyable à ses attractions pour les habitants et les visiteurs », a déclaré Fred Dixon, président et PDG de NYC & Company. « Avec le tourisme de la ville bien placé pour continuer à rebondir, Summit One Vanderbilt intervient à un moment idéal pour offrir une expérience réinventée sur une terrasse panoramique accompagnée d'une expression artistique vraiment unique. »

Design : Snøhetta a conçu l'intérieur du Summit One Vanderbilt comme une expérience urbaine sensorielle qui transporte les visiteurs dans le ciel. S'ouvrant sur Manhattan, cet observatoire et espace culturel ultramoderne a été conçu comme un voyage à travers la lumière, le son et l'art, avec des vues sur les cinq arrondissements et au-delà. Le projet réunit un ensemble d'expériences interconnectées qui commence dans les salles voûtées de Grand Central Terminal et le voyage de la gare jusqu'au ciel culmine au Summit One Vanderbilt. L'équipe a réimaginé l'expérience urbaine de New York sous la forme d'un nouvel espace culturel audacieux à Midtown, rassemblant les gens grâce à de nombreux espaces surélevés. Célébrant New York et son histoire, Summit One Vanderbilt crée de nouvelles perspectives pour l'avenir de la ville.

« En plus des oeuvres artistiques passionnantes du Summit, Snøhetta a créé un design intérieur élégant qui guide naturellement les visiteurs dans une expérience édifiante. Depuis le hall d'entrée spacieux et calme jusqu'aux couloirs spectaculaires qui se trouvent au-dessus, Snøhetta a conçu une aventure à rebondissements toujours en constante évolution », a déclaré Craig Dykers, architecte associé fondateur de Snøhetta. « Cela culmine avec la conception paysagère de l'un des plus hauts jardins du monde au sommet du Summit. Chaque espace est considéré avec sensibilité afin de garantir une expérience optimale dans une dynamique changeante, alors que l'on est transporté de la terre ferme au ciel et inversement. »

Voir un premier aperçu des images ici .

Culinaire : L'Union Square Events de Danny Meyer offrira une expérience gastronomique inégalée au Summit One Vanderbilt, avec plusieurs bars, un café ouvert toute la journée et des endroits où prendre des collations de qualité. Les plats proposés allient saveurs du monde et influences de la ville de New York pour créer une expérience unique pour les voyageurs et les habitants. La progression culinaire proposera des menus qui surprendront et émerveilleront, accompagnés de boissons et de cocktails uniques, ainsi que de plats bien connus.

« Union Square Events est ravi d'avoir été choisi comme partenaire culinaire du Summit One Vanderbilt », a déclaré Danny Meyer, fondateur et PDG de Union Square Hospitality Group. « Notre équipe est fière d'ajouter une saveur supplémentaire à cette nouvelle destination passionnante qui mettra un point d'exclamation retentissant sur la renaissance de la ville de New York. »

Santé et sécurité : En tant que leader mondial en matière d'initiatives environnementales, sociales et de gouvernance, SL Green a investi massivement dans les caractéristiques de durabilité du One Vanderbilt, afin que la tour conserve l'une des plus faibles empreintes carbone parmi les bâtiments de taille similaire à New York. Summit One Vanderbilt dispose d'un système de désinfection par rayons UVC de pointe, d'une filtration de l'air MERV 16 et de filtres HEPA à 9 niveaux pour les composés organiques volatils (COV) afin de garantir la meilleure qualité d'air et la plus grande propreté des surfaces. L'attraction a été conçue avec la sécurité et le bien-être comme priorité absolue pendant la période de la COVID-19 et fonctionnera conformément à toutes les directives actuelles des CDC et aux mandats locaux.

