Montréal au coeur des échanges - le fascinant parcours archéologique revisité !





MONTRÉAL, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - Pointe-à-Callière vous invite à redécouvrir l'exposition Montréal au coeur des échanges! Sa toute nouvelle muséographie anime le parcours archéologique situé sous l'Éperon, le pavillon d'accueil du Musée. De la halte fréquentée par les chasseurs-cueilleurs il y a 4 500 ans au quartier urbain du Vieux-Montréal, vivez un fascinant voyage ! Ce site unique en Amérique du Nord cumule les traces de passages et de rencontres entre plusieurs peuples autochtones ou venus d'Europe.

L'exposition présente 150 artefacts. Depuis la première occupation humaine, dont les traces remontent à 4 500 ans, le site de Pointe-à-Callière regorge de trésors témoignant d'un carrefour d'échange entre différentes nations. Le positionnement géographique stratégique de la pointe à Callière, entre la Petite rivière et le fleuve Saint-Laurent, fut une destination prisée à travers les siècles. Les nombreux artéfacts, écofacts et vestiges architecturaux retrouvés lors de fouilles archéologiques et magnifiquement mis en valeur dans l'exposition Montréal au coeur des échanges témoignent de l'évolution du site. Ils nous permettent de découvrir ses habitants successifs. Complétement repensée, la nouvelle muséographie baignée de lumière présente les dernières découvertes historiques et archéologiques sur les différentes périodes de développement de Montréal. Les sept stations du parcours invitent le visiteur à s'immerger dans l'histoire en circulant dans des vestiges authentiques.

Participant à l'histoire qui lui est racontée, le visiteur prendra place près d'un feu. Accompagné de descendants de nations autochtones ayant fréquenté la pointe, il s'imprégnera de l'esprit des lieux. Au passage, il se familiarisera avec l'harmonieuse mélodie, les nuances et les mots des langues autochtones, anicinape, kanien'kehá et wendat. L'histoire et le mode de vie des Iroquoiens du Saint-Laurent sont présentés à l'aide de nombreux artéfacts et d'installations interactives.

Plus loin, il contemplera des vestiges datant de 1643, premier cimetière catholique de Ville-Marie, et revisitera les événements entourant la signature du traité de la Grande Paix de 1701. Il y découvrira les principaux acteurs, leur courage et leur qualité d'exceptionnels négociateurs !

Le parcours se poursuit vers le 18e siècle où un « Google Map » surprenant attend le visiteur. Une aventure historique ancrée dans le 21e siècle technologique permet de visiter à pied ou à cheval le Montréal de 1708. Une magnifique carte représentant Montréal en 1708 est reproduite sur un écran tactile interactif et permet de découvrir les habitants et leurs métiers. Elle offre un aperçu exceptionnel et inédit de l'organisation de la petite ville française. Enfin, avec l'arrivée des Britanniques, le développement de la Ville s'accentue et on assiste à la construction de l'édifice Royal Insurance dont la forme a inspiré l'architecture de l'Éperon, l'actuel bâtiment d'accueil du Musée.

« Le renouvellement de l'exposition Montréal au coeur des échanges s'inscrit dans la foulée de la revitalisation de l'ensemble des expositions permanentes du Musée entreprise il y a quelques années grâce au soutien financier de la Ville de Montréal », a indiqué la directrice générale de Pointe-à-Callière, Anne Élisabeth Thibault. « La nouvelle mise en valeur des vestiges situés sous l'Éperon complète la métamorphose de nos sites archéologiques. L'approche retenue met l'aventure humaine au centre de l'histoire. Elle permet de mieux cerner l'apport incontournable des différentes communautés à l'édification de la ville et qui fait de Montréal la ville inclusive qu'elle est aujourd'hui » a-t-elle ajoutée.

Technologie et interactivité au service de l'histoire

Montréal au coeur des échanges propose une grande variété d'expériences. La technologie rend possible la présentation de contenus didactiques de façon divertissante, tout comme elle permet l'immersion des visiteurs dans un contexte de découvertes. Une mise en lumière des vestiges, des projections lumineuses et sonores, des animations vidéo, des stations interactives et des oeuvres artistiques dont celles d'artistes autochtones contemporains s'ajoutent aux 150 artéfacts et objets présentés, créant ainsi un dialogue actif entre passé et présent. Ils accompagnent le visiteur et facilitent sa compréhension des traces visibles des différentes périodes historiques et des grands événements qui se sont succédé sur les lieux.

Une exposition à la fine pointe des découvertes scientifiques

L'exposition est le fruit de découvertes récentes en histoire et en archéologie. Un comité aviseur composé de membres des communautés autochtones, d'archéologues, d'historiens, et d'anthropologues a accompagné le Musée dans l'élaboration de ses contenus. La conception et la réalisation de Montréal au coeur des échanges a été confié à la firme GSM Project.

À propos de Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

Pointe-à-Callière, lieu de fondation de Montréal, est le plus grand musée d'histoire de Montréal. Érigé sur une concentration de sites historiques et archéologiques d'envergure nationale, le complexe muséal a pour mission de faire connaître et aimer l'histoire de la métropole du Québec et de tisser des liens avec les réseaux régionaux, nationaux et internationaux.

À l'occasion du 29e anniversaire du Musée et du 379e anniversaire de Montréal, Pointe-à-Callière ouvre exceptionnellement ses portes aux visiteurs le lundi 17 mai de 11h à 17h. Pour l'occasion, l'entrée au Musée sera gratuite pour tous, petits et grands.

Pointe-à-Callière, fier partenaire de la Ville de Montréal.

Il est possible de télécharger des photos en haute résolution de l'exposition à cette adresse : https://pacmedias.com/portals/downloadcollection/E81572E7D0ED4D13E4040E70A32558F6

