Investissement majeur et création d'emplois - Québec soutient le virage technologique et les projets de croissance de Canam Ponts





SAINT-GEORGES, QC, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec sont heureux d'annoncer un soutien financier de 18 millions de dollars à Canam Ponts Canada pour la modernisation de ses installations et de ses équipements.

Ce projet de transformation technologique, évalué à près de 36 millions de dollars, permettra à l'entreprise d'augmenter ses parts de marché au Canada ainsi qu'aux États-Unis et mènera à la création de plus de 125 emplois. Il vise à répondre à la demande croissante, dans le milieu de la construction, de ponts en acier, d'appareils d'appui et de joints de dilatation, et à maintenir Canam Ponts dans une position favorable face à la concurrence locale et internationale.

L'aide financière, accordée sous forme de prêts, provient en parts égales du Fonds du développement économique, géré par Investissement Québec comme mandataire du gouvernement du Québec, et des fonds propres d'Investissement Québec dans le cadre de l'initiative Productivité innovation.

« Avec cet investissement dans Canam Ponts, notre gouvernement soutient un projet qui va non seulement créer des emplois en région, mais également contribuer au virage technologique et à la conquête de nouveaux marchés à l'extérieur du Québec. C'est exactement le genre d'initiative qu'on privilégie pour hausser la productivité de nos entreprises et rendre notre économie plus prospère. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Nous sommes heureux d'être partie prenante de cet important projet de transformation qu'entame l'équipe de Canam Ponts. En plus de contribuer activement à la mise en valeur de nos expertises régionales et nationales, l'entreprise est un exemple probant de fabricant qui fait preuve de proactivité en misant sur le virage numérique et technologique pour assurer sa productivité et développer de nouveaux marchés. Grâce à son initiative Productivité innovation et à son offre de service bonifiée, l'équipe d'Investissement Québec a tout en main pour accompagner et soutenir Canam Ponts dans l'atteinte de ses objectifs internationaux ambitieux. »

Alexandre Sieber, premier vice-président exécutif, Financement corporatif, d'Investissement Québec

« Cet investissement permettra à Canam Ponts Canada de réaliser un important projet de modernisation de ses équipements de fabrication qui passera, entre autres, par l'automatisation et la robotique. Nous pourrons ainsi accroître notre efficacité et notre capacité de production, tout en poursuivant la transformation numérique associée à l'industrie 4.0. Les usines de Canam Ponts, situées à Laval, à Shawinigan et à Québec, bénéficieront toutes de cet investissement, qui aura pour effet d'augmenter de façon considérable les heures de fabrication, de maintenir plus de 500 emplois et d'en créer plus de 125 autres à valeur ajoutée. Cette initiative solidifiera notre position sur le marché en nous permettant de faire face à la concurrence locale et internationale. Elle nous positionnera également pour fabriquer ici, au Québec, des composants pour des projets majeurs, tels que le pont international Gordie-Howe entre Windsor, en Ontario, et Détroit, au Michigan. »

Richard Laliberté, président et directeur général de Canam Ponts Canada

Groupe Canam se spécialise dans la conception de solutions intégrées et la fabrication de produits sur mesure pour l'industrie de la construction en Amérique du Nord, et exerce ses activités dans les domaines des bâtiments et des infrastructures.

L'entreprise, qui exploite 11 usines au Canada et aux États-Unis ainsi que des bureaux d'ingénierie et de dessin en Roumanie, en Inde et aux Philippines , compte plus de 3 300 employés.

et aux États-Unis ainsi que des bureaux d'ingénierie et de dessin en Roumanie, en Inde et aux , compte plus de 3 300 employés. Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations.

Présente dans toutes les régions administratives, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées.

Elle propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec-Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ).

Grâce à Investissement Québec International, elle accompagne aussi les entreprises québécoises en matière d'exportation tout en assurant la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

