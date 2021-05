/R E P R I S E -- Wide the brand : une ligne de vêtement développée exclusivement pour l'homme taille plus/





La nouvelle marque de vêtement pour les hommes costauds qui ont trop longtemps été ignorés par l'industrie de la mode, mais aussi par la société. Wide the brand est un état d'esprit, un lieu, un sentiment, une réalité. Une plateforme pour hommes bien bâtis et des collections à leur service : développer le sentiment d'assurance pour affronter le monde.

MONTRÉAL, le 20 avril 2021 /CNW Telbec/ - Wide the brand, une ligne développée exclusivement pour l'homme taille plus, a lancé sa première campagne de socio-financement sur Kickstarter le 19 avril 2021 et a atteint plus de 50% de son objectif en moins de 24h. Cette première levée de fond lui permettra de lancer sa première production qui sera en vente sur le site en ligne de la marque. L'objectif, atteindre 50 000 $, mais surtout construire la première communauté d'hommes wide.­

De nos jours, l'inclusion est un sujet de toutes les tribunes. Cependant, la mode masculine plus size semble exclue de ce mouvement de société. À l'instar du plus size féminin qui s'est grandement développé dans les dernières années, les hommes ronds sont très mal desservis par l'industrie de la mode, voire laissés de côté. Les quelques marques existantes ont une offre fonctionnelle et non fashion, comme si les hommes plus size n'avaient pas droit aux tendances et devaient se résigner à s'habiller avec des vêtements de base et mal ajustés. Ce problème se reflète également dans l'imagerie et les campagnes de ces marques, qui ne sont ni inspirées, ni inspirantes. «La vérité, c'est que les hommes taille plus ne sont pas considérés, explique Mahrzad Lari, co-fondateur et directeur de création de Wide the brand. Notre mission est de donner confiance à ces hommes qui souvent, en manque, qu'ils exploitent enfin leur plein potentiel et qu'ils se sentent profondément bien dans leur peau et avec l'image qu'ils dégagent.»

Bienvenue dans l'univers Wide the brand

Se basant sur la notion de coupe précise et d'esthétique, permettre à nos hommes le rêve et l'inspiration qu'ils méritent. Il s'agit de la théorie de l'ajustement et de la construction, de l'équilibre des bons tissus et des bonnes finitions, et de la compréhension: la mode est une expérience humaine, qui ne doit pas être segmentée par la taille. La mode est un outil qui devrait être apprécié par tous et utilisé pour donner du pouvoir. Il est temps d'inclure les hommes de grande taille dans la conversation. Il est temps de réévaluer et de rétablir l'image de l'homme rond. Pour lutter contre la stigmatisation, mais surtout, pour redonner un sentiment de fierté à ces hommes, et les dépeindre dans leur apogée. «C'est ce sentiment que je souhaite partager aujourd'hui avec les hommes de grande taille de ce monde: un sentiment d'assurance. Afin que nous puissions offrir une meilleure image des hommes que nous sommes, avec fierté, acceptation et respect» poursuit Mahrzad Lari.

Nous sommes une équipe, prête à changer la façon dont la mode masculine des grandes tailles est développée, perçue et consommée. «Les prémisses sont là, mais il y a encore beaucoup à faire! C'est pourquoi on a besoin de votre aide pour atteindre nos objectifs. C'est notre combat et nous ne faisons que commencer!»

Soutenez-nous et contribuez à notre campagne de socio-financement sur Kickstarter: https://www.kickstarter.com/projects/widethebrand/wide-the-brand

À propos de Wide the brand

Bien plus qu'une simple ligne de vêtements, Wide the brand est la voix de l'homme wide, trop souvent oublié. Une ligne de vêtement mettant de l'avant la personnalité et l'identité de nos hommes de prestance. Le concept d'une mode contemporaine développée pour l'homme qu'elle défend, partant de l'analyse du corps et ses contours. Plus qu'une ligne de vêtement, nous servons une communauté partageant les mêmes valeurs, un mode de vie.

Dites au revoir aux préjugés de l'homme costaud qui ne se soucie pas de son apparence, simplement car aucun vêtement n'est développé spécialement pour lui, en tenant compte de ses proportions et sa carrure. Nos silhouettes mettent de l'avant le physique de l'homme wide plutôt que de le dissimuler.

La sélection de nos matières extensibles permet aussi un maximum de confort, d'aisance et un tombé naturel du vêtement. Un vestiaire pour les hommes de grande taille de ce monde pour une pleine assurance et une meilleure image d'eux-mêmes. Une expérience collective sur une plateforme proposant une offre complète, un style de vie, une philosophie, un art de vivre à la hauteur.

Pour un homme qui en impose par son style et son allure.

