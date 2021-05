Parkbench et Dragos Ruxandu d'EXP Agence Immobilière annoncent un partenariat pour aider les petites entreprises et les quartiers de Montréal et de la Rive-Sud de Montréal à devenir plus forts.





MONTRÉAL, le 13 mai 2021 /CNW/ - Grant Findlay-Shirras, co-fondateur de Parkbench.com , un site Web de premier plan qui aide les professionnels locaux à se connecter avec leur communauté, s'est associé à Dragos Ruxandu d'EXP Agence Immobilière, un chef de file du courtage immobilier à Montréal.

À une époque où #achetezlocal est une tendance énorme, Parkbench a été le pionnier d'une manière nouvelle et innovante pour les résidents de la communauté et les propriétaires de petites entreprises de se «rencontrer» dans un environnement sécuritaire en ligne.

«Les entreprises locales doivent se soutenir les unes les autres», explique Findlay-Shirras. «J'ai créé Parkbench pour être le guichet unique d'information et de connexion avec la communauté.»

Lorsque Dragos Ruxandu a entendu ce que faisait Parkbench, «j'ai dû monter à bord». Alors que la pandémie a jeté tant de propriétaires d'entreprise dans un tourbillon, Dragos s'est senti obligé d'aider.

«Les propriétaires d'entreprise sont l'épine dorsale de toute économie locale et nous voulons les soutenir et maintenant (avec Parkbench) nous avons un véhicule pour le faire», explique Dragos.

Grâce au parrainage de l'équipe EXP Québec de Dragos Ruxandu, les résidents locaux et les propriétaires de petites entreprises de chaque communauté ont accès à toutes les ressources fournies par la plateforme Parkbench, gratuitement!

Alors que Grant et son équipe Parkbench se développent à travers l'Amérique du Nord, de plus en plus de communautés sont ajoutées chaque jour, en partie grâce à la générosité de personnes comme Dragos.

«Notre objectif est d'avoir un site Parkbench dans chaque communauté du Canada et des États-Unis et fournir cette plateforme est désormais encore plus important avec tant de personnes travaillant à domicile et tant d'entreprises aux prises avec toutes les contraintes de cette pandémie », explique Grant.

Parkbench.com est une ressource pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur les personnes derrière les entreprises locales, les événements, les nouvelles locales, les offres spéciales et bien plus encore.

Quant à Grant et Parkbench, «Nous sommes ravis de nous associer à Dragos Ruxandu et à son équipe pour aider à fournir une source de nouvelles locales pour les gens qui vivent au Québec et la plate-forme de marketing gratuite pour les entreprises locales. Ensemble, nous pouvons contribuer à améliorer l'économie et la qualité de vie au Québec.»

