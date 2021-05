Programme Climat municipalités - Phase 2 - La Ville de Trois-Rivières recevra 255 500 $ pour moderniser son système de feux de circulation et réduire les émissions de GES





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - Grâce à un financement de 255 500 $ accordé par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme Climat municipalités - Phase 2, la Ville de Trois-Rivières pourra procéder à la modernisation et à la connexion de 14 feux de circulation afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées au transport de marchandises.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

Ce projet pilote de feux de circulation intelligents, qui seront installés sur un tronçon de quatre kilomètres au coeur de la ville de Trois-Rivières, permettra de détecter l'approche de camions de transport munis d'émetteurs et de réduire le nombre d'arrêts inutiles en dehors des périodes de pointe. Ces nouvelles infrastructures de mobilité durable visent à réduire les émissions de GES et la congestion routière causées par les véhicules lourds, à diminuer le niveau de bruit et à favoriser le respect des limites de vitesse.

Le système, qui sera contrôlé par la Ville, sera opérationnel dès le printemps 2022. À terme, celle-ci pourra connecter d'autres feux de circulation et étendre l'application de cette technologie innovante à d'autres grands utilisateurs de la route comme les véhicules utilisés pour les services d'urgence, le transport en commun ou les opérations de déneigement. Dans ces conditions, une politique balisera l'utilisation du système de priorisation.

Cette initiative fait partie des projets sélectionnés dans le cadre du troisième appel à projets de Climat municipalités - Phase 2, qui soutient les projets pilotes de lutte contre les changements climatiques.

Citations :

« Les municipalités jouent un rôle clé dans l'atténuation des changements climatiques. Bien au fait des enjeux propres à leur territoire, elles sont en mesure de proposer des solutions concrètes qui soutiendront efficacement un aménagement résilient et durable. Grâce à la mise en place de nouvelles infrastructures de circulation, la Ville de Trois-Rivières diminuera la quantité de GES émis par les véhicules lourds, en plus d'améliorer de façon générale la circulation sur le territoire visé par son projet. Bravo pour cette idée ingénieuse et efficace, qui rejoint exactement les objectifs de notre Plan pour une économie verte 2030 ! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Trois-Rivières a un coeur, c'est bien connu. Milieu dynamique, son centre-ville est fréquenté par de multiples résidents, gens d'affaires et visiteurs chaque année. Ajouter à son charme historique en y améliorant la qualité de l'air ne peut que plaire à toutes les personnes qui, jour après jour, donnent vie à l'endroit. Je félicite la Ville de Trois-Rivières pour cette initiative, qui, j'en suis certain, saura inspirer d'autres municipalités tout en contribuant à la lutte contre les changements climatiques. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Ce soutien permettra à la Ville de Trois-Rivières de réduire ses GES par la mise en place d'une technologie innovante en matière de transport de marchandises. Ce projet pilote aura des répercussions positives pour toute la communauté puisqu'il améliorera la qualité de l'air des citoyens, réduira les bruits liés au freinage des camions, facilitera la mobilité et viendra offrir un avantage concurrentiel aux entreprises trifluviennes. Cette formule est gagnante sur toute la ligne!»

Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

Faits saillants :

Ce projet bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Climat municipalités - Phase 2 et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

Climat municipalités - Phase 2 vise à soutenir le passage à l'action des municipalités dans la lutte contre les changements climatiques. Il comporte deux volets :

Volet 1 - Soutien à la préparation de projets de lutte contre les changements climatiques (analyses et études);



Volet 2 - Soutien aux projets pilotes de lutte contre les changements climatiques.

Le volet 2 du programme bénéficie d'une enveloppe globale de 35 M$. Le financement maximal offert par projet pilote est de 1 M$.

Le projet de feux de circulation connectés de la Ville de Trois-Rivières a obtenu une subvention de 255 500 $ sur un coût total de 366 519 $.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le programme Climat municipalités - Phase 2 : www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites2/index.htm.

