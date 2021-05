Le grand rendez-vous festif du numérique offert gratuitement aux parents du Québec - Une invitation du portail parents.quebec!





QUÉBEC, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est heureuse de convier les parents d'élèves du Québec au Rendez-vous festif du numérique, le 28 mai 2021, dès 18h30.

Nous sommes fiers d'annoncer que, grâce au partenariat du portail parents.quebec, ce rendez-vous virtuel sera offert gratuitement à tous!

Présentée sous le thème « 2021... un pas de géant pour tous! », cette soirée est un des événements phares du premier Congrès virtuel de la FCPQ. Elle sera animée par François Charron, chroniqueur divertissement techno, qui nous offrira notamment une rétrospective humoristique de notre année numérique. L'événement sera orchestré par l'équipe d'Escouade multimédia, des experts aguerris du numérique en éducation.

Également au menu de la soirée :

Un panel de jeunes, présenté en collaboration avec Forces Avenir.

Un panel pancanadien de parents, en partenariat avec la Commission nationale des parents francophones.

Les bons coups du numérique avec École Branchée.

Des divertissements tout au long de la soirée, incluant un atelier de mixologie, un karaoké virtuel et de l'animation musicale par DJ UNPIER!

« Je suis très fier d'inviter tous les parents d'élèves du Québec à cette soirée festive, qui sera une célébration de la résilience des parents et des défis surmontés au cours des 14 derniers mois. Cet événement de grande envergure sera informatif et amusant, en mode 100% virtuel! », lance Kévin Roy, président de la FCPQ.

Les parents sont invités à s'inscrire dès maintenant pour s'assurer de recevoir le lien de participation à l'événement, en cliquant ici.

Il est toujours temps de s'inscrire aux autres activités du congrès, avec une possibilité d'environ 60 ateliers sur divers sujets d'intérêt pour les parents. Nous rappelons que la FCPQ offre cette année une participation gratuite au Congrès à un parent de chaque école publique primaire et secondaire du Québec! La programmation complète et l'inscription en ligne sont disponibles sur la plateforme de l'événement: https://event.fourwaves.com/fcpq2021.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 45 ans, les comités de parents de la majorité des centres de services scolaires et de commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

