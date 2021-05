Tokyu Corporation, L Catterton Real Estate et Tokyu Department Store conviennent d'un partenariat stratégique concernant le projet de développement à Dogenzaka 2-Chome 24, Shibuya, Japon.





Création d'une nouvelle installation emblématique de classe mondiale à Shibuya, au Japon

TOKYO et GREENWICH, Connecticut, le 13 mai 2021 /PRNewswire/ -- Tokyu Corporation, un conglomérat qui est la partie principale du groupe Tokyu, L Catterton Real Estate (« LCRE »), la branche d'investissement et de développement immobilier de L Catterton, la plus grande entreprise mondiale de capital-investissement axé sur les consommateurs, et Tokyu Department Store Co., Ltd. ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique concernant le projet de développement à Dogenzaka 2-Chome 24, Shibuya, Japon, le site actuel du magasin phare de Tokyu Department Store (le « Projet »), situé à l'intersection du quartier commercial de Shibuya et du quartier résidentiel de Shoto. Les trois entreprises commenceront l'étude de programmation des espaces et de planification générale afin de promouvoir le Projet.

Le groupe Tokyu a une longue histoire de développement urbain d'installations à usage mixte dans la région de Shibuya et s'est engagé dans diverses activités visant à améliorer l'attractivité de Shibuya. LCRE, qui entretient une relation stratégique avec LVMH et Agache, collaborera avec le Groupe Tokyu pour développer une installation de classe mondiale intégrée au Bunkamura adjacent, un complexe culturel de grande envergure, qui suscitera un véritable sentiment de luxe et d'enthousiasme chez toutes les parties prenantes.

Dans le cadre du projet, le magasin phare du Tokyu Department Store sera démoli et le Bunkamura adjacent fermera temporairement après le printemps 2023 pour subir des travaux de rénovation à grande échelle. Le Bunkamura poursuivra ses activités et servira d'épicentre culturel du groupe Tokyu pendant son intégration au Projet.

« Le site du Projet, qui est l'actuel magasin phare du Tokyu Department Store, a joué un rôle central dans la croissance de Tokyu Corporation et du Tokyu Department Store au cours des cinquante dernières années », a déclaré Kazuo Takahashi, Président et Directeur délégué de Tokyu Corporation. « Nous sommes honorés de travailler avec LCRE, un partenaire solide avec une grande expérience dans la création de projets à usage mixte emblématiques et une relation stratégique avec LVMH et Agache, pour développer cette installation à Shibuya, le siège du groupe Tokyu. En unissant nos forces à celles de LCRE, nous serons bien placés pour transformer cet espace en une nouvelle installation de renommée mondiale et de premier plan au Japon qui apportera une nouvelle valeur ajoutée aux clients. »

Takahashi poursuit en disant : « Le groupe Tokyu célébrera son 100e anniversaire en 2022. Pour que cette installation devienne un symbole des 100 prochaines années du groupe Tokyu, nous nous engageons à faire de Shibuya la "ville du divertissement" tout au long du projet. »

« Shibuya est l'un des centres-villes les plus emblématiques au monde et Shoto est connu pour être un prestigieux quartier résidentiel japonais. Nous sommes fiers de nous associer au groupe Tokyu pour réinventer l'emplacement phare de Tokyu Department Store, qui se trouve à l'intersection de ces deux régions importantes, afin de consolider la position du quartier en tant qu'épicentre de la mode au Japon et de rehausser l'attrait du luxe dans le quartier », a déclaré Mathieu Le Bozec, associé directeur de L Catterton Real Estate. « Nous sommes impatients de travailler avec le groupe Tokyu, une entreprise qui partage nos valeurs et notre engagement à créer une installation de nouvelle génération qui offre une expérience unique aux clients au coeur de Tokyo. »

À propos de Tokyu Corporation

Conglomérat qui constitue la partie principale du groupe Tokyu, qui, à partir de mars 2021, se compose de 230 entreprises et cinq autres institutions et fondations, Tokyu Corporation est depuis longtemps engagé dans les affaires, sous le slogan de groupe « Vers un bel âge », dans une variété de domaines étroitement liés à la vie quotidienne des clients, principalement le long des lignes ferroviaires Tokyu, tout en plaçant le développement urbain basé sur l'activité ferroviaire au coeur de ses activités. À Shibuya, dans le but de concrétiser sa vision de « Shibuya, l'endroit le plus agréable à visiter au Japon » et de « Shibuya, la ville du divertissement », Tokyu Corporation développe et exploite de nombreuses installations à usage mixte et prend diverses initiatives pour améliorer l'attractivité de la région du Grand Shibuya.

À propos de Tokyu Department Store

En tant qu'entreprise centrale du secteur de la vente au détail du groupe Tokyu, Tokyu Department Store exploite des grands magasins, des centres commerciaux et des magasins spécialisés, principalement à Shibuya et dans d'autres zones situées le long des lignes ferroviaires de Tokyu. Elle promeut une stratégie de diversification de type « Integrating Retailer » (intégration des détaillants) qui s'appuie sur le discernement et les compétences éditoriales qu'elle a cultivés dans le secteur des grands magasins, dans le but de répondre au style de vie aisé des clients. À Shibuya, Tokyu Department Store répondra à divers besoins alimentaires grâce au « Shibuya Tokyu Food Show » qui sera rénové en juillet, au « Shibuya Hikarie ShinQs Toyoko Noren-gai » et au « Tokyu Food Show Edge ».

À propos de L Catterton Real Estate

Avec plus de 27 milliards de dollars de capitaux propres dans ses stratégies de fonds et 17 bureaux à travers le monde, L Catterton est la plus grande entreprise mondiale de capital-investissement axé sur les consommateurs. L'équipe de L Catterton, composée de près de 200 professionnels de l'investissement et de l'exploitation, s'associe aux équipes de direction du monde entier pour mettre en oeuvre des plans stratégiques visant à favoriser la croissance, en s'appuyant sur une connaissance approfondie des catégories, sur l'excellence opérationnelle et sur un vaste réseau de partenariats. Depuis 1989, l'entreprise a réalisé plus de 200 investissements dans des marques de consommation de premier plan. Pour plus d'informations sur L Catterton, veuillez visiter le site lcatterton.com.

L Catterton Real Estate cherche à générer des rendements attrayants ajustés en fonction du risque à partir d'un certain nombre de développements immobiliers de qualité supérieure, axés sur le commerce de détail de luxe et à usage mixte, dans des emplacements de premier ordre à l'échelle mondiale, en établissant des partenariats étroits et à long terme avec des développeurs locaux de premier plan. LCRE offre un soutien opérationnel et stratégique différencié à ses partenaires, tous axés sur l'amélioration de la valeur et des retours sur investissement au profit de toutes les parties prenantes. Parmi les projets notables figurent Ginza SIX à Ginza Tokyo, le Miami Design District à Miami et l'Amazing Brentwood à Burnaby, en Colombie-Britannique.

www.lcattertonrealestate.com

Contact :

Tokyu Corporation

Siège des affaires générales

Groupe des relations publiques

prd-t@tkk.tokyu.co.jp

Tokyu Department Store

Département des relations publiques

kouho@tokyu-dept.co.jp

L Catterton Real Estate

Andi Rose / Haley Salas

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

+1-212-355-4449

Communiqué envoyé le 13 mai 2021 à 09:17 et diffusé par :