L'orientation client d'Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services place la société parmi les Meilleurs fournisseurs de gestion des commandes 2021 aux Pays-Bas par Emerce





La société Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services, l'un des principaux fournisseurs de solutions de chaîne d'approvisionnement mondiale, de logistique de commerce électronique et de mise au rebut de ressources informatiques, a annoncé qu'elle avait été une nouvelle fois reconnue en tant que premier fournisseur d'entreposage de gestion des commandes par Emerce, une plateforme médiatique destinée aux preneurs de décision des Pays-Bas en matière de commerce électronique. Ceci marque la deuxième année consécutive qu'Ingram Micro figure dans Emerce100, une liste des meilleures entreprises en matière de commerce électronique.

La liste Emerce100 2021 a été déterminée par les résultats de sondages et par une analyse menés auprès de 998 entreprises par l'analyste de marché néerlandais Motivaction International. Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services est l'un des dix fournisseurs de logistique tierce partie reconnus dans la catégorie des entrepôts de gestion des commandes.

« Nous sommes fiers de figurer une nouvelle fois parmi les meilleurs fournisseurs d'entrepôts de gestion des commandes des Pays-Bas », a déclaré Jack Heijkans, vice-président en charge du commerce chez Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services. « Certaines des plus grandes marques et entreprises émergentes d'aujourd'hui nous font confiance ? non seulement en Europe, mais aussi à l'échelle mondiale ? ce qui témoigne de l'attention que nous accordons avant tout aux clients et de l'excellence de nos opérations et de nos équipes. Le commerce électronique deviendra de plus en plus important dans le monde, mais il nécessite une solide logistique et une planification robuste pour réussir, ce que nous assurons pour nos clients. Nous facilitons la croissance des clients par le biais d'opérations de classe mondiale, soutenues par des investissements continus dans une technologie innovante, des relations collaboratives, et en veillant à ce que nos services couvrent le cycle de vie complet des produits ? de la réception, aux retours, à la mise au rebut et tout ce qu'il y a entre eux. Nous sommes fiers que notre succès ait été reconnu par Emerce. »

Le réseau mondial d'entrepôts d'Ingram Micro comprend trois installations aux Pays-Bas et de nombreuses autres dans le reste de l'Europe, au Royaume-Uni, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Amérique latine. Consultez la liste Emerce100 intégrale ici.

À propos d'Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services

Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services fournit des solutions de chaîne d'approvisionnement qui relient l'offre et la demande. De la logistique transfrontalière au dropshipping, en passant par la gestion des retours, la mise au rebut de ressources IT, le remarketing, la distribution et plus encore, nos solutions stimulent la croissance sur les marchés du commerce et de la technologie.

Nous servons avec fierté des clients allant des marques à croissance rapide jusqu'aux sociétés Global 2000 et nous nous engageons à assurer leur succès à l'aide de notre réseau mondial d'entrepôts, notre technologie de pointe, nos partenariats stratégiques, et nos décennies d'expérience dans les secteurs de la logistique, des appareils mobiles et de l'ITAD.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ingrammicroservices.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 mai 2021 à 08:35 et diffusé par :