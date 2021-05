La Baie d'Hudson adhère au Fifteen Percent Pledge (l'engagement 15 pour cent), une initiative visant à accroître la représentation des marques PANDC





Fifteen Percent Pledge Canada, un organisme à but non lucratif mettant les détaillants au défi de consacrer 15 % ou plus de leur espace d'étalage aux marques PANDC, a annoncé aujourd'hui que La Baie d'Hudson est la première chaîne de grands magasins à prendre cet engagement au Canada. Misant sur sa grande présence physique et numérique à l'échelle pancanadienne, La Baie d'Hudson fera équipe avec Fifteen Percent Pledge afin de rendre l'industrie et les structures de profit plus équitables. Avec près de 90 magasins, La Baie d'Hudson contribuera par son engagement à accélérer l'atteinte de l'équité d'un océan à l'autre.

« Nous sommes très heureux d'accueillir La Baie d'Hudson, la toute première chaîne de grands magasins canadienne à joindre nos rangs et à officiellement s'engager à investir dans les entreprises PANDC », a déclaré Aurora James, fondatrice de Fifteen Percent Pledge. « En tant qu'entrepreneure noire fièrement canadienne, je trouve encourageant de voir cette marque emblématique amorcer un virage majeur pour favoriser l'équité dans le monde du détail. C'est la première fois que La Baie d'Hudson prend un tel engagement en 350 ans d'existence, et nous espérons que son dévouement et son pouvoir d'influence inciteront d'autres détaillants internationaux à faire de même pour soutenir des marques qui reflètent la diversité des communautés où ils sont implantés. »

En adhérant au Fifteen Percent Pledge, La Baie d'Hudson promet qu'au moins 15 % des nouvelles marques achetées pour ses magasins et sa boutique en ligne labaie.com seront détenues ou conçues par des PANDC, et ce, dès la saison automne-hiver 2021. Dans le cadre de son engagement, le détaillant passera aussi en revue sa structure interne pour que, d'ici 2022, 15 % ou plus des créateurs retenus pour ses marques maison soient issus des communautés PANDC. De plus, il entend favoriser l'affiliation, la croissance et le succès de marques PANDC émergentes.

« En tant qu'entreprise citoyenne de premier plan au pays, La Baie d'Hudson a la responsabilité de soutenir l'équité et l'inclusion au Canada », a affirmé Iain Nairn, président et chef de la direction de La Baie d'Hudson. « Notre participation au Fifteen Percent Pledge s'inscrit dans un processus de changement global de nos façons de faire, et nous aidera à assumer notre responsabilité d'offrir des occasions d'affaires et d'emploi ainsi que des produits qui représentent bien la diversité de notre clientèle, de notre personnel et de nos communautés. »

Plus tôt cette année, J. Crew, KITH, Next Model Management et Moda Operandi ont aussi annoncé leur engagement envers Fifteen Percent Pledge. Indigo, Gap Inc., Crate&Barrel, Macy's Inc., InStyle U.S., Sephora, Rent the Runway, West Elm, Yelp, Vogue U.S. et MedMen comptent également parmi les détaillants déjà signataires du Pledge.

À propos de Fifteen Percent Pledge

Fifteen Percent Pledge est un groupe d'influence à but non lucratif pressant les grands détaillants à consacrer 15 % ou plus de leur espace d'étalage à des entreprises appartenant à des Noirs. L'organisme offre aux sociétés des services de reddition de comptes, de soutien et de conseil tout en militant pour les entreprises fondées par des Noirs. Fifteen Percent Pledge a pour mission de contribuer à l'égalité économique et à la prospérité des futurs entrepreneurs, des étudiants et des travailleurs noirs. Lancée en 2020 par Aurora James, cette initiative est née à la suite de multiples cas d'injustice sociale et de brutalité policière aux États-Unis, sans aucune reconnaissance des problèmes systémiques les entourant. Des entreprises telles Macy's Inc., Gap Inc., Sephora, Rent the Runway, West Elm, Vogue et bien d'autres ont déjà adhéré au Fifteen Percent Pledge. Pour de plus amples renseignements, visitez www.15percentpledge.org (site en anglais seulement).

À propos de La Baie d'Hudson

La Baie d'Hudson est un détaillant axé sur l'ère numérique et sur des objectifs définis qui aide les Canadiens à profiter pleinement de leur style de vie. L'une des marques les plus emblématiques du pays, La Baie d'Hudson exploite 88 magasins à assortiment complet et labaie.com, qui comprend le Marché, la cinquième plus grande entreprise de commerce en ligne au Canada. La Baie d'Hudson s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable comprenant des articles mode, des articles griffés, des articles pour la maison, des produits de beauté, des concepts de restauration et bien plus. Le programme Primes La Baie d'Hudson occupe le deuxième rang du classement des programmes de fidélisation des grands magasins au Canada. La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

