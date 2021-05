Desjardins annonce des dissolutions et des réductions de frais de gestion pour certains FNB Desjardins





MONTRÉAL, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. (« DGIA »), à titre de gestionnaire des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, annonce aujourd'hui la dissolution du FNB Desjardins Canada multifacteurs à volatilité contrôlée (TSX: DFC), du FNB Desjardins États-Unis multifacteurs à volatilité contrôlée (TSX: DFU), du FNB Desjardins Marchés développés ex-É.-U. ex-Canada multifacteurs à volatilité contrôlée (TSX: DFD) et du FNB Desjardins Marchés émergents multifacteurs à volatilité contrôlée (TSX: DFE) (collectivement, les « FNB Desjardins multifacteurs à volatilité contrôlée »), ainsi qu'une réduction des frais de gestion pour le FNB Desjardins IR Indice Canada faible en CO 2 (TSX: DRMC), le FNB Desjardins IR Indice États-Unis faible en CO 2 (TSX: DRMU) et le FNB Desjardins IR Indice Marchés développés ex É.-U. ex Canada faible en CO 2 (TSX: DRMD) (collectivement, les « FNB Desjardins pondérés en fonction de la capitalisation faibles en CO 2 » et, avec les FNB Desjardins multifacteurs à volatilité contrôlée, les « FNB Desjardins »).

Dissolution des FNB Desjardins multifacteurs à volatilité contrôlée

DGIA annonce aujourd'hui qu'elle procédera à la dissolution des FNB Desjardins multifacteurs à volatilité contrôlée susmentionnés vers le 28 juillet 2021 (la « date de dissolution »). DGIA demandera à la Bourse de Toronto (la « TSX ») de radier les parts de chaque FNB Desjardins multifacteurs à volatilité contrôlée vers le 28 juillet 2021, et toutes les parts toujours détenues par des investisseurs feront l'objet d'un rachat obligatoire à la date de dissolution. Avec prise d'effet le 14 juillet 2021, aucune nouvelle souscription de parts des FNB Desjardins multifacteurs à volatilité contrôlée ne sera acceptée.

Avant la date de dissolution, DGIA convertira, dans la mesure du possible, l'actif de chaque FNB Desjardins multifacteurs à volatilité contrôlée en espèces et, après avoir acquitté l'ensemble des éléments de passif des FNB Desjardins multifacteurs à volatilité contrôlée ou établi une provision suffisante à cet égard, elle distribuera dès que possible après la date de dissolution l'actif net de chaque FNB Desjardins multifacteurs à volatilité contrôlée au pro rata parmi les porteurs de parts inscrits du FNB Desjardins multifacteurs à volatilité contrôlée applicable.

Plus de détails sur les dissolutions seront envoyés par la poste aux porteurs de parts des FNB Desjardins multifacteurs à volatilité contrôlée vers le 25 mai 2021. Vers la date de dissolution, DGIA publiera également un autre communiqué confirmant les derniers détails des dissolutions.

DGIA réexamine continuellement sa gamme de produits pour s'assurer qu'elle propose une offre optimale à ses membres et clients. Dans le cadre de ce processus continu et dans l'intérêt des investisseurs, DGIA a décidé de procéder à la dissolution des FNB Desjardins multifacteurs à volatilité contrôlée, qui comptaient des actifs sous gestion relativement faibles. DGIA demeure convaincue de l'importance des stratégies multifacteurs grâce à une offre de placements responsables qui tient compte des considérations ESG et combine une approche multifactorielle à une réduction de l'intensité carbonique.

Réduction des frais de gestion pour les FNB Desjardins pondérés en fonction de la capitalisation faibles en CO 2

Avec prise d'effet le 1er juin 2021, DGIA réduit les frais de gestion pour les FNB Desjardins pondérés en fonction de la capitalisation faibles en CO 2 de la manière suivante :

FNB Desjardins Symbole Frais de

gestion

antérieurs Frais de

gestion

mis à jour FNB Desjardins IR Indice Canada faible en CO 2 DRMC 0,25 % 0,15 % FNB Desjardins IR Indice États-Unis faible en CO 2 DRMU 0,25 % 0,20 % FNB Desjardins IR Indice Marchés développés ex É.-U. ex Canada faible en CO 2 DRMD 0,30 % 0,25 %

Les objectifs de placement des FNB Desjardins pondérés en fonction de la capitalisation faibles en CO 2 demeurent les mêmes.

Pour obtenir de l'information additionnelle sur les FNB Desjardins, consultez le site Web du gestionnaire à l'adresse www.FNBdesjardins.com.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 362,0 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2020 au niveau mondial par le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie

Les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. est le gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des Fonds négociés en bourse Desjardins. Les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

SOURCE Mouvement Desjardins

Communiqué envoyé le 13 mai 2021 à 08:30 et diffusé par :