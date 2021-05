Les prêteurs sont amenés à évoluer alors que les ventes d'automobiles au Canada se déplacent en ligne, selon J.D. Power





Après une année complète dans la réalité de la COVID-19, les concessionnaires automobiles et les ventes d'automobiles au Canada poursuivent une transformation rapide vers les interactions et les transactions en ligne. Selon J.D. Power 2021 Canada Dealer Financing Satisfaction StudySM (l'étude de satisfaction à l'endroit du financement des concessionnaires au Canada en 2021 de J.D. Power) publiée aujourd'hui, 49 % des concessionnaires canadiens ont constaté une augmentation des ventes en ligne au cours de la dernière année et 41 % s'attendent à ce qu'au moins un cinquième de leurs ventes soit numérique dans les 12 prochains mois. Ce changement tectonique dans l'industrie oblige les prêteurs à s'adapter rapidement pour répondre aux besoins des concessionnaires, notamment en créant des plates-formes et des canaux numériques pour rationaliser et développer les opportunités commerciales.

« Même si la majorité des concessionnaires reconnaissent les nombreuses mesures prises par les prêteurs pour soutenir leurs activités pendant la pandémie, dans de nombreux cas, moins d'un tiers des prêteurs ont implémenté des initiatives telles qu'une disponibilité accrue et le soutien des représentants commerciaux et des analystes de crédit qui donnent une plus grande satisfaction aux concessionnaires », déclare Patrick Roosenberg, directeur du financement automobile à J.D. Power. « Les concessionnaires affirment également que 33 % des prêteurs non exclusifs et seulement 15 % des prêteurs exclusifs ont fourni une assistance ou une formation en ligne ou numérique en matière de demandes de crédit. Les prêteurs ont une marge de progression leur permettant de s'améliorer dans ces domaines s'ils veulent protéger et développer leur portefeuille d'activités ».

L'étude met également en exergue le rôle important que les représentants commerciaux peuvent et devraient jouer dans la création d'opportunités commerciales numériques pour les prêteurs. Selon l'étude, les concessionnaires se tournent vers leurs représentants pour assurer une formation en vente et en technologie. Cependant, moins de 50 % des commerciaux dépassent les attentes des concessionnaires au niveau de cet indicateur de performance clé. À mesure que les opportunités numériques se développent, les commerciaux et les analystes de crédit doivent devenir des experts en la matière pour saisir ces opportunités.

« Avec un nombre croissant de ventes automobiles passant à un modèle de transaction entièrement numérique, les prêteurs doivent développer et lancer des plates-formes numériques qui permettent l'exécution du processus de la création jusqu'au financement avec un soutien de la part des représentants commerciaux et des analystes de crédit », a déclaré Roosenberg. « Notre étude démontre qu'un prêteur qui s'adapte réellement à ce changement en développant et en proposant une solution numérique assure sa réussite dans le futur ».

Classement de l'étude

Les Services des finances de Hyundai Motor se classe en tête du segment des prêteurs exclusifs avec un score de 901 (sur une échelle de 1 000 points). Les Services Financiers Honda (893) se classe deuxième alors que Crédit Ford (889) occupe le troisième rang.

Dans le segment des prêteurs non exclusifs, Financement Auto TD se classe au premier rang pour la quatrième année consécutive, avec un score de 917. IA Financement Auto (912) se classe au deuxième rang alors que Scotiabank (901) est troisième.

Dans le segment du crédit-bail, les Services Financiers Honda se classe au premier rang avec un score de 912. Finances de Kia Motors (906) se classe au deuxième rang et Toyota Services Financiers (883) se classe troisième.

Vous pouvez consultez les graphiques de classement de chaque segment au http://www.jdpower.com/pr-id/2021048.

L'étude de 2021 sur la satisfaction à l'endroit du financement des concessionnaires au Canada, qui en est maintenant à sa 23e année, compile 7190 évaluations de fournisseurs de prestations financières dans les trois segments auprès des concessionnaires de véhicules neufs au Canada. L'étude a été réalisée en février 2021.

Pour plus de renseignements sur la satisfaction à l'endroit du financement des concessionnaires au Canada, consultez https://canada.jdpower.com/financial-services/canada-dealer-financing-satisfaction-study.

À propos de J.D. Power

J.D. Power est un chef de file mondial dans le domaine de la connaissance des consommateurs, des services de conseil et des données et analyses. Pionnier dans l'utilisation des données massives, de l'intelligence artificielle (IA) et des capacités de modélisation algorithmique pour comprendre le comportement des consommateurs, J.D. Power fournit depuis plus de 50 ans une intelligence industrielle incisive sur les interactions des consommateurs avec les marques et les produits. Les plus grandes entreprises mondiales des principaux secteurs d'activité font confiance à J.D. Power pour guider leurs stratégies face à la clientèle.

J.D. Power a son siège social à Troy, au Michigan, et possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir davantage sur les offres commerciales de l'entreprise, visitez le site JDPower.com/business.

À propos de J.D. Power et des règles de publicité/promotion : http://www.jdpower.com/business/about-us/press-release-info

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 mai 2021 à 08:05 et diffusé par :