Jeunesse, J'écoute célèbre le 20e anniversaire de son événement annuel de collecte de fonds avec une édition virtuelle mettant en vedette des artistes du Canada et d'ailleurs





L'événement du 16 mai sera animé par Tyrone Edwards, de eTalk, avec la participation de Serena Ryder, Ed Robertson, Kardinal Offishall, Giacomo Gianniotti et plus encore!

TORONTO, le 13 mai 2021 /CNW/ - Jeunesse, J'écoute présentera une émission spéciale de 30 minutes, Danse (et +) pour demain propulsé par BMO, le dimanche 16 mai à 12 h 30 (HE). Animé par Tyrone Edwards, de eTalk, cet événement virtuel célébrera le 20e anniversaire de la collecte de fonds nationale annuelle de Jeunesse, J'écoute, qui est passé d'une marche en personne au très populaire événement virtuel en 2020.

À ce point où les gens de partout au Canada sont épuisés par le chambardement de leur vie quotidienne dû à la COVID-19, cette célébration de musique et de danse saura à coup sûr remonter le moral et redonner des forces, tout en amassant des fonds pour la santé mentale des jeunes. Vous pouvez visionner l'émission spéciale en ligne, ici.

L'événement, qui cherche à sensibiliser la population au sujet de la crise de santé mentale touchant les jeunes depuis le début de la pandémie de COVID-19, offrira des prestations avec la participation de personnalités connues comme Giacomo Gianniotti, Theland Kicknosway, Kardinal Offishall, Gurdeep Pandher, Ed Robertson, Serena Ryder, Hannah Simone, DJ Starting from Scratch, Liz Trinnear et Chloe Wilde.

« Nous sommes aux premières loges pour constater les conséquences de la pandémie, surtout pendant la troisième vague. Nous les entendons tous les jours, et même tard la nuit, lorsque les jeunes qui nous contactent nous parlent de deuil et de peine, de perte, d'isolement et de suicide, dit la présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute, Katherine Hay. Malgré ces temps difficiles, il y a de l'espoir, car de plus en plus de jeunes communiquent avec Jeunesse, J'écoute pour avoir de l'aide. Joignez-vous à nous lors de notre événement du 16 mai, et aidez-nous à amasser des fonds en soutien de la santé mentale des jeunes. »

« C'est la deuxième année où nous ne pouvons célébrer des anniversaires, passer du temps entre amis, serrer nos proches dans nos bras, ce qui a des répercussions incroyables sur notre santé mentale, commente Tyrone Edwards de eTalk. En tant que père, je ne peux m'empêcher de penser à la façon dont cette pandémie touche nos enfants. C'est pourquoi c'est un honneur d'animer la célébration de Jeunesse, J'écoute pour poursuivre le dialogue et mettre l'accent sur la santé mentale des jeunes. »

En 2020, Jeunesse, J'écoute a eu plus de 4,5 millions d'échanges avec des jeunes de partout au pays par téléphone, messagerie texte et clavardage en direct, ainsi que par son portail de ressources autogérées. Cette augmentation de 137 pour cent (comparé aux 1,9 million d'échanges en 2019) souligne les conséquences de la COVID-19 et l'importance d'optimiser l'accès aux ressources et de constamment innover pour répondre aux besoins des jeunes, peu importe où ils en sont dans leur cheminement vers une meilleure santé mentale.

« Tous les effectifs de BMO sont fiers de leur rôle dans l'histoire de Jeunesse, J'écoute. Nous croyons que les jeunes de toutes les communautés doivent avoir accès à du soutien en matière de santé mentale, et ce 24/7, 365 jours par année, de la façon dont ils en ont le plus besoin, commente Catherine Roche, chef du marketing et chef, Impact social pour BMO Groupe financier. Merci aux héros de première ligne qui font une différence dans la vie des jeunes tous les jours. »

Soyez à l'écoute le dimanche 16 mai - la partie de plaisir débute à 12 h 30 (HE). Cliquez ici. L'événement sera diffusé en français et en anglais.

Pour en savoir plus à propos de Jeunesse, J'écoute ou pour faire un don, rendez-vous sur le site : https://jeunessejecoute.ca/fr.

Merci à nos commanditaires nationaux AIR MILES, Bell Canada, Lactalis Canada, Landmark Cinemas, Nestlé Canada et La Source, ainsi qu'à notre partenaire médiatique, Bell Média.

À PROPOS DE JEUNESSE, J'ÉCOUTE

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale numérique qui offre aux jeunes du soutien gratuit et confidentiel, en français et en anglais, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En tant que spécialistes nationaux des soins virtuels, nous offrons un espace sûr et fiable à des millions de jeunes, où ils peuvent appeler, clavarder, texter ou bénéficier de soutiens autogérés en cas de crise ou de besoin. En ce sens, notre transformation numérique nous permet d'envisager un avenir où tous les gens au Canada pourront obtenir le soutien dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin et de la manière dont ils en ont le plus besoin. Jeunesse, J'écoute s'appuie avec gratitude sur la générosité de ses donateurs, bénévoles, parties prenantes, partenaires du secteur privé, ainsi que des gouvernements, qui alimentent et financent ses programmes. Apprenez-en plus à propos de nous sur le site jeunesse jecoute.ca ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Twitter : @JeunesseJécoute

Facebook : @JeunesseJécoute

Instagram : @JeunesseJécoute

SOURCE Jeunesse, J'écoute

Communiqué envoyé le 13 mai 2021 à 08:00 et diffusé par :