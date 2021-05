Le Canada investit dans des bâtiments écoénergétiques au Nouveau-Brunswick





SAINT JOHN, NB, le 13 mai 2021 /CNW/ - L'efficacité énergétique aide les entreprises à économiser de l'argent et à rester compétitives tout en contribuant à l'assainissement de l'environnement. Le gouvernement du Canada investit dans des projets qui nous permettront de bâtir un avenir énergétique propre et de léguer une planète plus saine aux générations futures.

Le député de Saint John-Rothesay, Wayne Long, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de 469 973 $ à l'Unité de gestion de l'énergie de Service Nouveau-Brunswick pour faciliter la mise en place d'un système pangouvernemental de gestion et de déclaration de la consommation d'énergie. Service Nouveau-Brunswick contribue également au projet à hauteur de 15 000 $, portant l'enveloppe à 484 973 $ au total.

Ces investissements soutiendront le plan d'action sur les changements climatiques du Nouveau-Brunswick et permettront de mettre en place des mesures d'analyse comparative, d'étiquetage et de divulgation des données dans plus de 500 bâtiments appartenant à la province du Nouveau-Brunswick. Le projet permettra de mieux faire connaître les avantages d'une meilleure performance énergétique et d'assurer la reddition de comptes sur la consommation d'énergie tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et les frais d'énergie. Il permettra également de promouvoir les objectifs d'efficacité énergétique du Canada et d'améliorer globalement notre performance énergétique.

Les fonds fédéraux accordés à ce projet proviennent du programme de Ressources naturelles Canada Infrastructures vertes - Programme de bâtiments écoénergétiques, qui vise à accélérer le déploiement de maisons et d'immeubles à haute efficacité énergétique au Canada.

Le gouvernement soutient des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois et d'un avenir vert pour le Canada. L'augmentation de l'efficacité énergétique du secteur industriel canadien est au coeur des efforts qui aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

«?Les gains d'efficacité énergétique nous permettront de franchir le tiers de la distance qui nous sépare de nos objectifs de Paris. Cet investissement rapproche notre pays d'un avenir fondé sur des énergies peu émettrices. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles



« L'efficacité énergétique est essentielle à l'édification d'un avenir carboneutre au Canada. Nous sommes fiers de faire équipe avec Service Nouveau-Brunswick pour l'aider à améliorer l'efficacité énergétique d'édifices gouvernementaux du Nouveau-Brunswick, à économiser et à réduire son empreinte écologique. »

Wayne Long

Député de Saint John-Rothesay

« On ne peut gérer ce qu'on ne peut mesurer. Par le biais de son unité de gestion de l'énergie, Service Nouveau-Brunswick (SNB) contribue au plan d'action sur les changements climatiques de la province en fournissant un système de gestion et de déclaration de la consommation d'énergie. Il s'agit de la première mesure indispensable à prendre pour gérer la performance énergétique d'un bâtiment. SNB continuera de soutenir la province à l'heure où elle s'efforce de montrer l'exemple en surveillant la consommation d'énergie dans ses bâtiments, notamment les écoles, les hôpitaux et les bureaux gouvernementaux, et en prenant des mesures pour économiser l'énergie et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments gouvernementaux. »

L'honorable Mary E. Wilson

Ministre de Service Nouveau-Brunswick

Renseignements pertinents



