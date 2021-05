Go and Change!





GUANGZHOU, Chine, 13 mai 2021 /CNW/ - C'est aujourd'hui que GAC MOTOR lance son nouveau slogan et ses nouvelles valeurs de marque, qui définissent l'orientation stratégique de l'entreprise pour l'avenir : GO AND CHANGE!

La création d'excellents véhicules est au coeur du travail de GAC MOTOR. Toutefois, l'entreprise a l'intention d'aller plus loin en cherchant à franchir de nouvelles frontières dans les domaines de la technologie, de la conception et de la recherche, et à créer de la valeur et des changements significatifs dans la vie des clients.

Le slogan « GO AND CHANGE! » résume l'éthique et l'orientation de GAC MOTOR, qui met l'accent sur le progrès par le changement : la poursuite de la recherche et de l'innovation technologiques de pointe permet à l'entreprise de développer des automobiles chinoises bien conçues.

Valeurs de marque

Quatre concepts clés sont au coeur des nouvelles valeurs de marque de GAC MOTOR : le savoir-faire, l'innovation technologique en matière de qualité, de durabilité et de fiabilité, et le lien.

Pour exercer pleinement son savoir-faire, GAC MOTOR aspire toujours à la transcendance des attentes et à l'excellence dans tous les détails; c'est ce qui lui permet de créer des produits de qualité supérieure à valeur durable et d'offrir une expérience plus agréable aux clients.

La qualité, la durabilité et la fiabilité en découlent naturellement. Chaque véhicule de GAC MOTOR fait l'objet d'essais approfondis, comme en témoignent les plus de 4 millions de kilomètres d'essais améliorés parcourus jusqu'à présent par l'entreprise. Chaque modèle devrait conserver sa qualité pendant 240 000 kilomètres et 10 ans de déplacements.

L'innovation technologique est ce qui permettra à l'entreprise de demeurer concurrentielle au niveau international. Des milliards de yuans ont été canalisés dans les centres de recherche et de développement de GAC à Détroit, dans la Silicon Valley, à Shanghai et à Guangzhou. Alors que l'entreprise s'oriente résolument vers l'électrification, ces centres ont produit des résultats encourageants, tels que le « silicium éponge », qui a considérablement réduit le poids et les temps de charge des batteries au lithium.

Enfin, l'établissement d'un lien de confiance avec les marchés locaux est un élément important de la nouvelle étape du développement de marque de GAC MOTOR. Trois nouvelles équipes ont été dépêchées à Hong Kong, en Russie et au Moyen-Orient, et des salles d'exposition ont été ouvertes partout dans le monde. GAC MOTOR a connu du succès au Chili, où elle a ouvert sept nouveaux emplacements, et en Arabie saoudite, où elle a franchi cette année le cap des 10 000 unités vendues. Ce sont des exemples encourageants de la confiance mondiale croissante dans la marque GAC MOTOR.

GAC MOTOR est dans une position de force nouvelle et se considère aujourd'hui non seulement comme un fabricant de voitures, mais aussi comme un représentant du pouvoir du savoir-faire chinois. Plutôt que d'attendre que l'avenir se concrétise, GAC MOTOR et les conducteurs se lancent en action pour façonner l'avenir, comme le veut le slogan de l'entreprise : GO AND CHANGE!

