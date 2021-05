/R E P R I S E -- SNC-Lavalin tiendra son assemblée annuelle des actionnaires virtuelle et une conférence téléphonique sur ses résultats du premier trimestre le 14 mai 2021/





MONTRÉAL, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC), une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, tiendra son assemblée annuelle des actionnaires virtuelle et sa conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre le 14 mai 2021.

Assemblée annuelle des actionnaires

En raison de la COVID-19, la Société tiendra à nouveau son assemblée annuelle des actionnaires en mode virtuel, pour atténuer les risques pour la santé publique et pour la sécurité de ses actionnaires et employés et autres parties prenantes. L'assemblée annuelle des actionnaires virtuelle de SNC-Lavalin se tiendra le vendredi 14 mai 2021, à 11h (heure de l'Est) en direct par webdiffusion audio à https://web.lumiagm.com/439549909. Vous trouverez des renseignements supplémentaires de l'évènement à l'adresse https://www.snclavalin.com/fr-FR/investors/agm-2021.

Vous trouverez aussi des renseignements sur l'assemblée annuelle des actionnaires dans la Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de SNC-Lavalin, à l'adresse https://www.snclavalin.com/fr-FR/investors/investor-essentials/investors-briefcase/2021. La participation des actionnaires est très importante pour nous et nous vous encourageons à voter.

Résultats du T1 2021

SNC-Lavalin tiendra une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats financiers du premier trimestre 2021. Le public est invité à écouter la conférence téléphonique le vendredi 14 mai 2021, à 13 h 30 (heure de l'Est). Les participants seront Ian L. Edwards, président et chef de la direction et Jeff Bell, vice-président directeur et chef des affaires financières. Les résultats financiers seront annoncés cette même journée, avant l'ouverture du marché.

Une webdiffusion audio en direct de la conférence téléphonique ainsi que le document de présentation qui l'accompagne seront disponibles à www.investisseurs.snclavalin.com. L'audioconférence sera aussi disponible par téléphone; veuillez composer sans frais le 1 800 319 4610 en Amérique du Nord ou encore, faire le 1 604 638 5340 si vous appelez de l'extérieur de l'Amérique du Nord. Vous pouvez aussi composer le 416 915 3239 à Toronto, le 514 375 0364 à Montréal, ou le 080 8101 2791 au Royaume-Uni.

Un enregistrement de la conférence téléphonique et la transcription de celle-ci seront mis en ligne sur notre site Web dans les 24 heures qui suivront celle-ci.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et réaliser des projets et des concepts de classe mondiale, et ce, en proposant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, les réseaux intelligents et la cybersécurité, l'ingénierie et la conception, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, les opérations et la maintenance, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients dans quatre secteurs stratégiques, soit de l'Ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre Réussite. Avec Passion. www.snclavalin.com

