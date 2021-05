ALE SIP Devices et Vodia Networks annoncent un webinaire pour le 20 mai





Présentation du provisionnement plug & play et de l'intégration de Microsoft Teams

SHANGHAI, 13 mai 2021 /PRNewswire/ -- ALE SIP Devices, expert en technologie audio sur le marché mondial des téléphones de bureau, et Vodia Networks (« Vodia »), fabricant de systèmes téléphoniques logiciels de pointe, ont annoncé aujourd'hui la tenue d'un webinaire conjoint le 20 mai 2021 afin de présenter le provisionnement plug & play des produits et l'intégration de Microsoft Teams.

Le meilleur PBX en nuage de Vodia est désormais interopérable avec les téléphones de bureau ouverts basés sur le protocole SIP de ALE SIP Devices. Le webinaire portera sur le partenariat Vodia-ALE récemment annoncé, le provisionnement plug & play des téléphones IP de ALE et l'intégration de Microsoft Teams. Les MSP/ITSP et les utilisateurs finaux sont invités à y participer. Des ingénieurs de Vodia et de ALE SIP Devices feront des présentations pendant le webinaire.

« Nous sommes ravis de notre partenariat avec ALE SIP Devices, qui opère sous l'une des marques les plus respectées du secteur des télécommunications », a déclaré Kyle Asbury, directeur des ventes et du marketing chez Vodia, « et ce webinaire commun sera un excellent moyen d'explorer la valeur que ce partenariat apporte aux MSP, aux ITSP et aux utilisateurs finaux, notamment grâce au provisionnement plug and play de notre PBX et des téléphones de ALE SIP Devices. Nous sommes impatients de faire passer le message le 20 mai. »

« Nous nous engageons à fournir des casques solides téléphones de bureau et des casques d'écoute de manière rentable, sécurisée et flexible », a déclaré Zhengang LI, directeur général de ALE SIP Devices. « En collaborant avec Vodia, grâce à nos produits interopérables, à notre expérience et à notre engagement en faveur de l'innovation, nous pouvons apporter au marché une expérience suprême pour l'utilisateur final ». Nous nous réjouissons de ce webinaire, que nous considérons comme une merveilleuse occasion pour les deux parties de partager leur vision des communications SIP à valeur ajoutée. »

À propos de ALE SIP Devices

ALE SIP Devices, expert en technologie audio sur le marché mondial des téléphones de bureau, opère sous la marque Alcatel-Lucent. Elle se concentre sur les technologies innovantes pour développer une large gamme de produits basés sur le protocole SIP qui peuvent être intégrés dans de nombreux systèmes avec des outils de provisionnement simples, de manière rentable, sécurisée et flexible.

ALE SIP Devices fournit aux partenaires commerciaux internationaux des produits destinés aux utilisateurs finaux afin de simplifier les connexions professionnelles en tout lieu grâce à un son de haute qualité, un matériel et un logiciel fiables, qui ont subi des tests rigoureux avant leur mise sur le marché.

Du développement innovant à la fabrication écologique, ALE SIP Devices gère rigoureusement chaque composant et chaque procédure de production, afin de garantir que les produits répondent aux normes mondiales.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse suivante : www.aledevice.com

Contact pour les médias :

Priscilla Teng

+86-021-20599576

priscilla.teng@al-enterprise.com

À propos de Vodia Networks

Depuis 2006, Vodia est à la tête du monde de la Voix sur IP (VoIP) en matière d'innovation et de développement avant-gardiste, notamment par l'adoption précoce d'une plateforme multi-locataires pour ses clients. Vodia a été la première entreprise à proposer une plateforme PBX en nuage intégrée, et elle reste l'une des très rares entreprises à pouvoir la fournir. Les plateformes multi-locataires de Vodia sont compatibles avec un nombre sans précédent de technologies, y compris les téléphones de bureau, les softphones et les API pour de nombreux systèmes SW et CRM tiers.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site vodia.com.

Contact

Kyle Asbury, directeur des ventes et du marketing

ka@vodia.com

David Porter, vice-président de la communication (demandes de renseignements des médias)

dp@vodia.com

