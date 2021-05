The Tragically Hip en prestation avec Feist lors de la télédiffusion de la 50e Soirée des Prix JUNO





La prestation très attendue sera présentée à l'échelle nationale dans le cadre de la diffusion des Prix JUNO

TORONTO, le 13 mai 2021 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) a annoncé aujourd'hui que le groupe The Tragically Hip , gagnant de 15 prix JUNO et intronisé au Panthéon de la musique canadienne, sera en prestation avec l'auteure-compositrice-interprète Feist aux 50e Prix JUNO. Captée à Toronto, la prestation sera diffusée à l'échelle nationale le dimanche 6 juin 2021, à 20 h HE/17 h HP à l'antenne de CBC TV, CBC Gem, CBC Radio One, CBC Music, en webdiffusion sur CBCmusic.ca/junos .

« Nous sommes très heureux de nous produire aux 50e Prix JUNO, a commenté le groupe. Nous connaissons Leslie Feist depuis plus de 20 ans et nous avons fait une tournée ensemble en 1999. Nous sommes tous de grands fans et Gord l'adorait. Ce sera un honneur d'interpréter l'une de nos chansons avec elle. L'année a été tellement éprouvante pour nos collègues musiciens. Nous avons voulu les saluer d'une façon qui aurait fait plaisir à Gord. »

« J'ai eu la chance de faire de la tournée avec The Hip pendant une année alors que j'étais à mes débuts sur scène, a commenté Feist. J'ai pu observer sur le vif l'ambiance chaleureuse et l'esprit communautaire qui régnaient dans leur camp le jour et les voir se transformer et se dépasser tous les soirs pour toucher tant de gens. Ce fut une première expérience riche en apprentissages. J'étais encore une gamine à l'époque et je suis touchée qu'ils m'invitent maintenant à faire partie du clan et à jouer à leurs côtés. Tout ça n'a de sens que si j'imagine que je vais être choriste pour Gord, et la jeune femme de 20 ans que j'étais aurait peine à le croire. Comme tous les Canadiens, je serai tellement heureuse d'entendre ces géants de la chanson jouer à nouveau, et très honorée de partager avec eux le moment où ils recevront le Prix humanitaire. »

The Tragically Hip recevra à cette occasion le Prix humanitaire 2021 présenté par Music Canada, qui sera remis au groupe par deux confrères du Panthéon de la musique canadienne, Geddy Lee et Alex Lifeson de Rush.

Communiqué de presse complet ici.

