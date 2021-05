Walmart Canada est nommée entreprise partenaire de l'année du Children's Miracle Network's alors que la campagne annuelle de collecte de fonds démarre dans tout le pays





La campagne annuelle encourage les clients à faire des dons avec l'engagement de Walmart Canada d'égaler les dons jusqu'à concurrence de 820 000 $ au profit des hôpitaux pour enfants locaux.

MISSISSAUGA, ON, le 13 mai 2021 /CNW/ - Le Children's Miracle Network a nommé Walmart Canada comme son partenaire corporatif de l'année, alors qu'il lance sa campagne de collecte de fonds à l'appui des hôpitaux membres du Children's Miracle Network d'un bout à l'autre du pays.

Depuis l'établissement du partenariat avec Children's Miracle Network il y plus de 27 ans, Walmart Canada et sa généreuse clientèle ont recueilli et fait don de 169 millions de dollars à l'appui des Fondations des hôpitaux pour enfants au Canada.

Walmart Canada a été nommé Partenaire corporatif canadien de l'année 2020 du Children's Miracle Network's pour son approche innovatrice en matière de collecte de fonds et ses efforts remarquables pour améliorer la santé des enfants au Canada durant une année sans pareil. Le prix du Partenaire corporatif canadien de l'année récompense les partenaires stratégiques exceptionnels qui ont fait preuve d'un engagement extraordinaire envers les hôpitaux de CMN par le biais d'initiatives novatrices de collecte de fonds et de sensibilisation.

« Walmart Canada et ses associés sont parmi les collecteurs de fonds les plus dévoués aux fondations d'hôpitaux pour enfants au Canada, et ils sont partenaires du Children's Miracle Network depuis plus de 27 ans. Leur soutien fait une différence et nous sommes heureux qu'ils soient reconnus comme nos partenaires corporatifs de l'année 2020, » a déclaré Mark Hierlihy, président et chef de la direction de l'organisme Les Fondations des hôpitaux pour enfants du Canada. « L'année dernière, ils ont, grâce aux généreux dons des clients de Walmart à travers le pays, versé plus de 16 millions de dollars - même pendant la pandémie. Nous sommes immensément reconnaissants et nous avons hâte de voir ce qui pourra être réalisé en 2021. »

La campagne annuelle de cette année sera lancée le 13 mai. Celle-ci permet d'amasser des fonds pour soutenir les hôpitaux qui sont liés à l'organisme notamment dans les domaines où ils en ont le plus besoin, qu'il s'agisse d'acheter de l'équipement pour sauver des vies, de financer la recherche, de soutenir des programmes thérapeutiques vitaux ou de fournir des soins de bienfaisance.

« Nous sommes fiers du travail que nous accomplissons en partenariat avec Children's Miracle Network et nous sommes honorés d'être le partenaire de l'année de CMN. Notre capacité à soutenir des travaux qui changent la vie et sauvent des enfants dans tout le pays est un point de fierté pour nos associés et toute notre organisation », a déclaré Nabeela Ixtabalan, vice-présidente directrice, Services des ressources humaines et des affaires de la Compagnie pour Walmart Canada. « Nos associés et nos clients donnent toujours généreusement, ce qui fait une différence pour les enfants du pays. Nous anticipons une autre campagne fructueuse. »

Les Canadiens peuvent participer à la campagne du 13 mai au 6 juin 2021 en faisant un don en magasin ou en ligne à Walmart.ca. Walmart Canada égalera les dons jusqu'à concurrence de 820 000 $. Les dons faits en magasin resteront dans la région où ils ont été amassés pour soutenir l'hôpital local pour enfants.

Le Children's Miracle Network recueille des fonds pour soutenir 14 hôpitaux pour enfants au Canada et veille à ce que les enfants aient accès aux meilleurs soins de santé possible. Les dons profitent directement aux hôpitaux locaux et sont utilisés pour soutenir les soins de santé les plus nécessaires, notamment en révolutionnant les traitements et les soins par la recherche, en fournissant les bons soins au bon endroit et au bon moment, comme les soins d'urgence ou les soins virtuels, et en créant des environnements de guérison avec de nouveaux espaces et équipements. Tous les fonds soutiennent les familles et les communautés que Walmart dessert.

Plus de 2,4 millions d'enfants canadiens, comme la championne du Children's Miracle Network, Sydnee Doiron, 17 ans, bénéficient de ce travail important. Au cours d'une opération pour un grave problème cardiaque, Sydnee a subi un accident vasculaire cérébral massif, qui a laissé son côté droit paralysé. Elle a dû réapprendre à marcher et à parler, mais grâce aux dons du Children's Miracle Network, des enfants comme Sydnee peuvent avoir accès à des soins et à des technologies de pointe pour traiter leur maladie, comme un robot appelé KINARM, un appareil personnalisable qui utilise des jeux pour aider les capacités sensorielles et motrices.

Pour en savoir plus sur les initiatives caritatives de Walmart au Canada, visitez : walmartcanada.ca/community-giving.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité quotidiennement par plus de 900 000 clients. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada s'est récemment classée parmi les entreprises les plus populaires sur LinkedIn en 2021 et elle a également été nommée comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de l'information supplémentaire sur le site walmartcanada.ca ainsi que sur les pages de Walmart Canada dans les médias sociaux suivants : Facebook, Twitter et Instagram.

À propos du Children's Miracle Network

Le Children's Miracle NetworkMD recueille des fonds et sensibilise les gens à l'existence de 170 hôpitaux membres, dont 14 au Canada. Les dons restent au niveau local pour financer les traitements et les services de soins de santé essentiels, l'équipement médical pédiatrique et la recherche. Ses divers partenaires et programmes de collecte de fonds soutiennent notre mission qui consiste à sauver et à améliorer la vie du plus grand nombre d'enfants possible. Visitez notre site web pour en savoir plus sur notre cause. Children's Miracle Network Canada est géré et exploité par les Fondations des hôpitaux pour enfants du CanadaMD.

SOURCE Canada's Children's Hospital Foundations

Communiqué envoyé le 13 mai 2021 à 07:00 et diffusé par :