/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce en matière de logement en Nouvelle-Écosse/





SIPEKNE'KATIK, NS, le 12 mai 2021 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, et Kody Blois, député de Kings-Hants, pour l'annonce.

Date : Le 13 mai 2021



Heure : 10 h 00 HAE



Emplacement : La conférence de presse sera

diffusée en direct à l'adresse

suivante :



https://housingannouncement.can.chime.live/

Remarque : Les représentants des médias pourront

participer à la période de questions par

téléconférence : 1-866-206-0153





participer à la période de questions par téléconférence : 1-866-206-0153 Numéro d'identification de la conférence :

1487777#

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 13 mai 2021 à 07:00 et diffusé par :