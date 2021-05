Le Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement au travail (GAIHST) lance une application Web mobile dédiée aux travailleurs(-euses) du Québec





MONTRÉAL, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - Comme peuvent en témoigner l'actualité et les récents sondages sur le sujet, le harcèlement sexuel et psychologique au travail est un problème encore très présent dans notre société et parfois mal connu de la population en général. L'application Web mobile, créée par le Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement au travail (GAIHST), est un outil de sensibilisation et d'information pour toute personne souhaitant en connaître davantage sur le harcèlement au travail. Disponible dès aujourd'hui, l'application sera consultable et téléchargeable sur le site Web harcelement-app.com.

Un concentré d'information

Cette application sur le harcèlement au travail est grandement pertinente tant pour les salariés(es) et les travailleurs(-euses) autonomes que pour les employeurs(-euses). Afin de bien guider les utilisateurs(-trices), ses contenus vulgarisés permettent d'accroître les connaissances générales sur le sujet et sont présentés en 4 axes distincts :

Le harcèlement c'est quoi? : Définition des types de harcèlement, exemples concrets, mises en situation, conséquences, etc.

Je pense être harcelé(e) : Conseils de base

Je vis du harcèlement : Connaître ses droits et les différents recours possibles.

Lois et obligations : Lois et obligations des employeurs(-euses), importance d'une bonne politique contre le harcèlement au travail, rôles et responsabilités.

Un compte personnel peut être créé afin de facilement repérer le contenu aimé et d'y consigner de l'information en toute confidentialité.

La directrice générale du GAIHST, Cindy Viau, invite les médias et la population à partager avec intérêt le lien de l'application : « Le rayonnement de cet outil permettra de contribuer à l'avancée des connaissances en matière de harcèlement au travail et ainsi, de faire avancer la cause. »

Un outil dans l'air du temps

Facile à utiliser, l'application Web mobile permet une navigation intuitive ainsi qu'une lecture fluide et optimisée. Le contenu bilingue peut être consulté en français et en anglais. L'application offre une navigation fonctionnelle sur les récentes versions des navigateurs les plus utilisés. Son contenu adaptatif peut être consulté sur les téléphones intelligents, les tablettes et les ordinateurs de bureau.

Pour consulter et télécharger l'application : harcelement-app.com

Pour accéder au matériel visuel comprenant une brève animation, des icônes et des logos, veuillez cliquer ici : https://www.gaihst.qc.ca/application

À propos du GAIHST

Le GAIHST est un organisme communautaire qui vient en aide aux personnes ayant subi du harcèlement sexuel et/ou psychologique au travail. L'objectif principal de l'organisme est de briser l'isolement de ces personnes et de sensibiliser la population sur la problématique. Visitez le https://www.gaihst.qc.ca/ pour en savoir plus sur le GAIHST.

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier de la CNESST par son Programme visant la lutte contre le harcèlement psychologique ou sexuel dans les milieux de travail.

