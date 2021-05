Exploration Brunswick prend une option sur une nouvelle découverte adjacente au projet aurifère Fundy





MONTRÉAL, 13 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Brunswick inc. (« BRW » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la signature d'une modification à l'entente d'option conclue le 27 octobre 2020 avec le prospecteur Robert Murray visant l'acquisition d'une participation de 100 % dans la propriété de Menzies Lake (la « propriété »), située à 20 kilomètres à l'ouest de la ville de Saint John, Nouveau-Brunswick. La propriété est adjacente au projet aurifère Fundy et abrite une nouvelle découverte où un échantillon choisi prélevé dans une veine a livré une teneur de 70,40 g/t Au, 20,0 g/t Ag et 0,28 % Cu à proximité immédiate de la zone de cisaillement très favorable de Spruce Lake (figure 1).



M. Killian Charles, président de BRW, a déclaré : « Nous sommes très heureux de consolider notre projet aurifère Fundy et de travailler avec Rob sur une autre découverte excitante en terrain peu exploré, dans le sud du Nouveau-Brunswick. Selon l'interprétation actuelle, la minéralisation serait située à proximité de la zone de cisaillement de Spruce Lake, qui encaisse une découverte titrant 67,2 g/t Au annoncée à Little Lepreau en 2020. Les prospecteurs de la Société sont arrivés sur le projet aurifère Fundy et leurs travaux de suivi s'attarderont d'abord aux anomalies dans les sols sur notre grille établie en 2020 (voir le communiqué daté du 17 mars 2021). »

Survol de la propriété Menzies Lake

La propriété est constituée de 27 cellules couvrant une superficie totale de 614 hectares (6,14 kilomètres carrés). L'échantillon choisi a été prélevé dans une minéralisation exposée en affleurement, où d'abondantes veines de quartz-carbonate sont présentes au sein de la granodiorite de Ludgate Lake. La zone de cisaillement de Spruce Lake aurait servi de voie de circulation pour les fluides minéralisateurs à la découverte Little Lepreau et s'étirant jusqu'à Shadow Lake et Menzies Lake, sur une étendue latérale d'environ 16 kilomètres.

L'échantillon prélevé en affleurement sur la propriété a livré les résultats suivants :

N° échantillon Au g/t Ag g/t Cu ppm ML36 70,40 20 2830

Modalités de l'entente d'option et d'acquisition modifiée (tous les montants sont en dollars canadiens)

Exploration Brunswick a modifié l'entente d'option avec Robert Murray (voir le communiqué daté du 27 octobre 2020). Le calendrier de paiement modifié, incluant les claims du 27 octobre 2020 et ceux de Menzies Lake, est le suivant :

Un paiement d'option de 10 000 $, à la clôture de l'entente officielle ( payé );

); Un paiement d'option de 10 000 $, à la clôture de la modification de l'entente ( payé );

); Un paiement d'option de 22 500 $ et un paiement en actions de 12 000 actions, le ou avant le 1 er anniversaire de la date d'effet;

anniversaire de la date d'effet; Un paiement d'option de 22 500 $ et un paiement en actions de 22 000 actions, le ou avant le 2 e anniversaire de la date d'effet;

anniversaire de la date d'effet; Un paiement d'option de 22 500 $ et un paiement en actions de 22 000 actions, le ou avant le 3 e anniversaire de la date d'effet;

anniversaire de la date d'effet; Un paiement d'option de 32 500 $ et un paiement en actions de 54 000 actions, le ou avant le 4 e anniversaire de la date d'effet;

anniversaire de la date d'effet; Un paiement d'option de 35 000 $ et un paiement en actions de 110 000 actions, le ou avant le 5e anniversaire de la date d'effet.



Cet échéancier peut être devancé à la discrétion de BRW. Les claims de Menzies Lake sont assujettis à la même redevance de 2 % NSR décrite dans l'entente d'option du 27 octobre 2020. La première moitié (1 %) de la redevance peut être rachetée suivant le paiement par BRW d'une somme de 1 000 000 $ et la deuxième moitié de la redevance (1 %) peut être rachetée suivant le paiement d'une somme de 2 000 000 $.

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué ont été révisés et approuvés par M. Charles Kodors, géo., directeur, Nouveau-Brunswick, d'Exploration Brunswick.

À propos d'Exploration Brunswick

La Société, anciennement Les Ressources Komet inc., est une société d'exploration minière basée à Montréal, inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. La Société se concentre sur l'exploration et le développement de propriétés pour l'or et les métaux de base dans l'Est du Canada. Ses projets en cours comprennent des systèmes filoniens aurifères-polymétalliques dans le sud du Nouveau-Brunswick (projet aurifère Fundy), des projets de métaux de base de type SMV dans le camp de Bathurst dans le nord du Nouveau-Brunswick et dans la région de Chibougamau au Québec (Waconichi), et le nouveau projet de nickel-cuivre du Lac Édouard au Québec.

Relations avec les investisseurs/Demandes d'information

M. Killian Charles, président (kcharles@BRWexplo.com).

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde à propos des renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué. Les renseignements prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans les renseignements prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements prospectifs comprennent notamment, sans s'y limiter, les délais ou l'incapacité d'obtenir les autorisations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour les projets; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l'avenir; les changements sur les marchés des capitaux propres; l'inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l'exploration et du développement minier; ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR à l'adresse : www.sedar.com. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment à ces renseignements, lesquels s'appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que les évènements décrits se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué.





