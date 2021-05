Modifications au cabinet fantôme de l'opposition officielle





QUÉBEC, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - La cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions, madame Dominique Anglade, annonce que le député de Mont-Royal-Outremont, monsieur Pierre Arcand, devient porte-parole en matière d'énergie et de ressources naturelles et que le député de Laval-des-Rapides, monsieur Saul Polo, devient porte-parole en matière de tourisme. Veuillez noter que ces changements prennent effet immédiatement.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 13 mai 2021 à 06:48 et diffusé par :