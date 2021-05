Québecor inc. annonce ses résultats consolidés pour le premier trimestre 2021





MONTRÉAL, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - Québecor inc. (« Québecor » ou la « Société ») communique aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le premier trimestre 2021. Québecor consolide les résultats financiers de sa filiale Québecor Média inc. (« Québecor Média ») qu'elle détient en propriété exclusive.

Faits saillants du premier trimestre 2021

Revenus de 1,09 G$ au premier trimestre 2021, en hausse de 35,6 M$ (3,4 %) par rapport à la même période de 2020.

BAIIA ajusté 1 de 452,7 M$, en hausse de 16,0 M$ (3,7 %).

de 452,7 M$, en hausse de 16,0 M$ (3,7 %). Bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies 2 de 129,9 M$ (0,52 $ par action de base), en hausse de 18,4 M$ (0,08 $ par action de base) ou 16,5 %.

de 129,9 M$ (0,52 $ par action de base), en hausse de 18,4 M$ (0,08 $ par action de base) ou 16,5 %. Bénéfice net attribuable aux actionnaires de 121,3 M$ (0,49 $ par action de base), en baisse de 10,3 M$ (0,03 $ par action de base).

Flux de trésorerie d'exploitation 3 de 307,6 M$, en hausse de 12,6 M$ (4,3 %).

de 307,6 M$, en hausse de 12,6 M$ (4,3 %). Au premier trimestre 2021, le secteur Télécommunications a affiché une croissance de 39,3 M$ (4,5 %) de ses revenus et de 15,4 M$ (3,5 %) de son BAIIA ajusté.

Progression importante des revenus de Vidéotron ltée (« Vidéotron ») au premier trimestre 2021 en services et équipements mobiles (23,0 M$ ou 11,1 %), en accès Internet (19,1 M$ ou 6,9 %) et en équipements filaires (18,4 M$ ou 65,0 %).

Augmentation de 22 100 (1,5 %) unités génératrices de revenus (« UGR ») 4 en téléphonie mobile et 10 600 (0,6 %) en accès Internet.

en téléphonie mobile et 10 600 (0,6 %) en accès Internet. Le 1 er avril 2021, Vidéotron a annoncé l'acquisition de Cablovision Warwick Inc. (« Cablovision Warwick ») et de son réseau qui dessert les municipalités de Warwick , de Kingsey Falls et de Saint-Félix-de-Kingsey, dans le Centre-du-Québec, depuis plus de quatre décennies. Les clients de Cablovision Warwick auront ainsi accès au réseau de Vidéotron, y compris ses produits et services.

avril 2021, Vidéotron a annoncé l'acquisition de Cablovision Warwick Inc. (« Cablovision Warwick ») et de son réseau qui dessert les municipalités de , de et de Saint-Félix-de-Kingsey, dans le Centre-du-Québec, depuis plus de quatre décennies. Les clients de Cablovision Warwick auront ainsi accès au réseau de Vidéotron, y compris ses produits et services. Le 22 mars 2021, Vidéotron et le gouvernement du Québec, conjointement avec le gouvernement canadien, ont conclu des ententes dans le cadre de l'atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de déploiement de services Internet haute vitesse dans diverses régions du Québec. En vertu de ces ententes, Vidéotron étendra son réseau Internet haute vitesse afin de brancher environ 37 000 foyers additionnels et les gouvernements se sont engagés à fournir une aide financière d'environ 258,0 M$ qui sera entièrement investie dans le prolongement du réseau de Vidéotron.

Le 10 février 2021, le secteur Sports et divertissement a annoncé l'acquisition de Les Disques Audiogramme inc., la plus importante maison de disques francophone indépendante en Amérique du Nord qui comprend, entre autres, Éditorial Avenue, la plus importante maison d'édition musicale francophone au Canada , continuant ainsi à soutenir le talent des artistes du Québec et à assurer le rayonnement et la diffusion de la musique québécoise.

_____________________________ 1 Voir « Définitions - BAIIA ajusté » 2 Voir « Définitions - Bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies » 3 Voir « Définitions - Flux de trésorerie d'exploitation » 4 Voir « Définitions - Indicateurs de rendement »

« Nous avons amorcé l'exercice 2021 sur une bonne note, malgré les défis liés au contexte sanitaire qui continuent d'influer sur certains de nos secteurs d'activité. Au premier trimestre 2021, en raison notamment du solide rendement financier et opérationnel de Vidéotron, la Société a généré une hausse de 3,7 % de son BAIIA ajusté et de 16,5 % de son bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies. Ce rendement a généré une croissance de 4,3 % de nos flux de trésorerie d'exploitation », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« Nous sommes fiers de l'acquisition lors du premier trimestre 2021 de Cablovision Warwick et de son réseau, une entreprise bien établie dans le paysage du Centre-du-Québec depuis plus de quarante ans. Cette transaction illustre une fois de plus notre volonté de connecter les gens à l'échelle du Québec et de leur offrir une expérience client unique de calibre mondial. À cet égard, nous sommes également heureux d'étendre la portée de notre réseau d'ici le 30 septembre 2022 afin de donner accès à Internet haute vitesse à environ 37 000 nouvelles résidences situées dans diverses régions éloignées du Québec, dans le cadre d'un partenariat avec le gouvernement du Québec, en collaboration avec le gouvernement canadien », a commenté Pierre Karl Péladeau.

« Offrir des solutions innovantes et performantes est au coeur de notre modèle d'affaires et nous poursuivons avec succès le déploiement de notre réseau 5G sur le territoire québécois. Nous continuons également de recruter de nouveaux clients en téléphonie mobile, comme en témoigne la hausse de 133 400 lignes au cours des 12 derniers mois, propulsée notamment par la nouvelle offre d'appareils mobiles chez Fizz. La demande continue également de croître en ce qui a trait à l'accès Internet, avec l'ajout de 74 000 clients durant cette même période, tout comme pour notre plateforme de divertissement et de gestion de vie connectée Helix qui atteint désormais 826 000 UGR. Nous venons d'ailleurs d'annoncer l'arrivée de la très attendue borne intelligente Helix Fi 2, offerte en primeur aux clients de Videotron, qui renferme le Wi-Fi le plus puissant sur le marché québécois grâce à sa technologie innovatrice ultraperformante », a déclaré Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

« Je suis également fier du lien privilégié qui s'est tissé entre Vidéotron et la population québécoise au fil des années, alors que l'entreprise occupe de nouveau le premier rang à titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois dans le cadre de l'étude Réputation Léger, et ce, pour une 16e année consécutive », a ajouté Jean-François Pruneau.

« Bien que la crise actuelle continue d'avoir une incidence sur ses activités, Groupe TVA inc. (« Groupe TVA ») a été en mesure de générer une hausse de ses revenus de 3,7 M$ au cours du trimestre, alors que la baisse de 6,4 M$ de son BAIIA ajusté provient essentiellement de l'augmentation des coûts de contenu de la chaîne spécialisée TVA Sports en raison du calendrier condensé de la saison 2020-2021 de la Ligue nationale de hockey », a commenté Pierre Karl Péladeau, à titre de président et chef de la direction par intérim de Groupe TVA.

« Le marché publicitaire des activités de télédiffusion démontre une progression encourageante par rapport au trimestre correspondant de 2020, tout comme celui de nos plateformes numériques qui reflète la croissance de nos revenus publicitaires non traditionnels. Avec des parts de marché consolidées totalisant 39,4 parts, les émissions de Groupe TVA demeurent parmi les plus regardées au Québec, grâce à une offre qui ne cesse de se démarquer », a poursuivi Pierre Karl Péladeau.

« Nous sommes ravis de l'accueil réservé à Vidéotron lors de l'émission sur le marché canadien de billets de premier rang à rendement élevé d'un montant en capital global de 650,0 M$, portant intérêt à un taux de 3,125 %, ce qui représente le plus bas taux de coupon jamais atteint par un émetteur sur ce marché. À la suite de cette émission, qui porte nos liquidités disponibles nettes à 2,6 G$, nous nous positionnons favorablement en vue des prochaines enchères de spectres et des échéances de nos différents billets », a déclaré Hugues Simard, chef de la direction financière de Québecor.

« Je tiens à remercier chaleureusement Jean-François Pruneau, qui quittera la Société le 4 juin 2021, pour ses nombreuses réalisations au sein de Québecor au cours des vingt dernières années. Son leadership marqué, tout comme son sens des affaires aiguisé ont grandement contribué au développement du plan d'affaires et à la solidité de la Société. Je lui souhaite le meilleur des succès dans ses prochains défis », a renchéri Pierre Karl Péladeau.

« L'année 2021 étant bien lancée, nous continuons de miser sur nos vecteurs de croissance afin de consolider notre position de chef de file de notre industrie, tout en maintenant une gestion prudente d'ici la reprise complète de l'activité économique. Nous demeurons optimistes quant à l'avenir et continuons d'oeuvrer dans une perspective de création de valeur à long terme au profit de toutes nos parties prenantes. Enfin, je tiens à souligner de nouveau la contribution exceptionnelle de tous nos employés qui constituent les piliers de notre réussite au quotidien », a conclu Pierre Karl Péladeau.



Pandémie de la COVID-19

La pandémie de la COVID-19 continue d'avoir des répercussions majeures sur l'environnement économique au Canada et à l'échelle mondiale. Afin de limiter la propagation du virus, le gouvernement du Québec a imposé depuis le début de cette crise sanitaire une série de restrictions et de mesures préventives spéciales, y compris la suspension de certaines activités commerciales. Depuis mars 2020, cette crise sanitaire a réduit les activités de nombreux partenaires d'affaires de Québecor et a entraîné un ralentissement marqué de certains secteurs d'activité de la Société. Entre autres répercussions, les restrictions et mesures préventives imposées par le gouvernement du Québec ont causé une réduction des activités dans les points de vente de Vidéotron, une réduction des revenus publicitaires, une baisse des événements sportifs diffusés par la chaîne spécialisée TVA Sports en 2020 et une réduction des activités cinématographiques et celles liées au contenu audiovisuel dans le secteur Média en 2020, et l'arrêt de la plupart des activités de spectacles et d'événements dans le secteur Sports et divertissement. Malgré les contraintes occasionnées par cette pandémie, Québecor a continué et continuera de fournir les services essentiels de télécommunications et de nouvelles pendant la durée de cette crise sanitaire, tout en protégeant la santé et la sécurité du public et de ses employés. En raison de la baisse de leurs revenus, la plupart des unités d'affaires des secteurs Média et Sports et divertissement se sont qualifiés à la Subvention salariale d'urgence du Canada et des subventions totalisant 5,6 M$ ont été comptabilisées au premier trimestre 2021 en contrepartie d'une réduction des coûts de main-d'oeuvre (aucun montant au premier trimestre 2020).

Mesures non normalisées selon les IFRS

La Société utilise des mesures non normalisées selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS »). La Société a ajouté la mesure « ratio d'endettement net consolidé » au troisième trimestre 2020. La définition de cette mesure est présentée à la section « Définitions ».

Tableau financier





Tableau 1 Sommaire consolidé des résultats, des flux de trésorerie et du bilan (en millions de dollars canadiens, sauf pour les montants relatifs au nombre d'actions et aux données par action de base)



Trois mois terminés

les 31 mars



2021

2020











Résultats







Revenus :







Télécommunications 914,0 $ 874,7 $ Média 174,8

174,8

Sports et divertissement 31,2

34,8

Intersectoriels (28,9)

(28,8)



1 091,1

1 055,5

BAIIA ajusté (BAIIA ajusté négatif) :







Télécommunications 450,9

435,5

Média 1,3

4,1

Sports et divertissement 2,1

(3,8)

Siège social (1,6)

0,9



452,7

436,7

Amortissement (195,3)

(198,1)

Frais financiers (83,1)

(87,4)

(Perte) gain sur évaluation et conversion des instruments financiers (5,8)

23,3

Restructuration des activités d'exploitation et autres éléments (4,5)

(3,9)

Impôts sur le bénéfice (44,0)

(40,5)

Bénéfice lié aux activités abandonnées ?

1,3

Bénéfice net 120,0 $ 131,4 $









Bénéfice lié aux activités poursuivies attribuable aux actionnaires 121,3 $ 130,3 $ Bénéfice net attribuable aux actionnaires 121,3

131,6

Bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies 129,9

111,5











Par action de base :







Bénéfice lié aux activités poursuivies attribuable aux actionnaires 0,49

0,51

Bénéfice net attribuable aux actionnaires 0,49

0,52

Bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies 0,52

0,44











Acquisitions d'immobilisations et d'actifs incorporels







Télécommunications 138,0 $ 133,0 $ Média 5,7

7,7

Sports et divertissement 1,0

0,9

Siège social 0,4

0,1



145,1

141,7

Flux de trésorerie







Flux de trésorerie d'exploitation :







Télécommunications 312,9

302,5

Média (4,4)

(3,6)

Sports et divertissement 1,1

(4,7)

Siège social (2,0)

0,8



307,6

295,0

Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation poursuivies 261,6

321,6













31 mars

2021

31 déc.

2020

Bilan







Espèces et quasi-espèces 759,3 $ 136,7 $ Fonds de roulement 633,5

(33,4)

Actif net lié aux instruments financiers dérivés 534,3

597,1

Actif total 10 690,9

9 861,6

Dette totale (court terme et long terme) 6 356,1

5 773,4

Obligations locatives (court terme et long terme) 179,4

173,3

Débentures convertibles, y compris les dérivés incorporés 162,1

156,5

Capitaux propres attribuables aux actionnaires 1 203,8

1 112,6

Capitaux propres 1 310,7

1 214,1

Nombre d'actions ordinaires en circulation (en millions) 245,5

248,2











Ratio d'endettement net consolidé 2,67x

2,68x



Comparaison des premiers trimestres 2021 et 2020

Revenus de 1,09 G$, en hausse de 35,6 M$ (3,4 %).

Augmentation dans le secteur Télécommunications (39,3 M$ ou 4,5 % des revenus du secteur).

Revenus stables dans le secteur Média.

Diminution dans le secteur Sports et divertissement (3,6 M$ ou -10,3 %).

BAIIA ajusté de 452,7 M$, en hausse de 16,0 M$ (3,7 %).

Hausse dans les secteurs Télécommunications (15,4 M$ ou 3,5 % du BAIIA ajusté du secteur) et Sports et divertissement (5,9 M$).

Baisse dans le secteur Média (2,8 M$ ou -68,3 %) et écart défavorable au siège social (2,5 M$) expliqué principalement, dans ce dernier cas, par une variation défavorable de la charge de rémunération à base d'actions.

La variation de la juste valeur des options d'achat d'actions de Québecor et de Québecor Média et la variation de la valeur des unités d'actions basées sur le prix de l'action de Québecor ont entraîné un écart défavorable de 5,5 M$ lié à la charge de rémunération à base d'actions de la Société au premier trimestre 2021, par rapport à la même période de 2020.

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de 121,3 M$ (0,49 $ par action de base) au premier trimestre 2021, contre 131,6 M$ (0,52 $ par action de base) à la même période de 2020, soit une baisse de 10,3 M$ (0,03 $ par action de base).

Les écarts défavorables s'expliquent principalement par :

l'écart défavorable de 29,1 M$ lié à la perte et au gain sur évaluation et conversion des instruments financiers, dont 28,2 M$ sans incidence fiscale ;



la hausse de 3,5 M$ de la charge d'impôts sur le bénéfice.

Les écarts favorables s'expliquent principalement par :

la hausse de 16,0 M$ du BAIIA ajusté ;



la baisse de 4,3 M$ liée aux frais financiers ;



la diminution de 2,8 M$ liée à la charge d'amortissement.

Bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies de 129,9 M$ (0,52 $ par action de base) au premier trimestre 2021, contre 111,5 M$ (0,44 $ par action de base) à la même période de 2020, soit une hausse de 18,4 M$ (0,08 $ par action de base).

Flux de trésorerie d'exploitation de 307,6 M$, en hausse de 12,6 M$ (4,3 %), expliquée par l'augmentation de 16,0 M$ du BAIIA ajusté et par la baisse de 6,5 M$ des acquisitions d'actifs incorporels, contrebalancée en partie par la hausse de 9,9 M$ des acquisitions d'immobilisations.

Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation poursuivies de 261,6 M$, en baisse de 60,0 M$, expliquée principalement par l'écart défavorable de la variation nette des éléments hors caisse liés aux activités d'exploitation, contrebalancée en partie par la hausse du BAIIA ajusté.

Ratio d'endettement net consolidé de 2,67x au 31 mars 2021, contre 2,68x au 31 décembre 2020.

Opérations d'investissement et de financement

Le 1 er avril 2021, la société R3D Conseil inc., dont Québecor était un de ses principaux actionnaires, a été acquise par Groupe Alithya inc. (« Alithya »), un chef de file en stratégie et transformation numérique. Dans le cadre de cette transaction, Québecor a obtenu 11,9 % du capital-actions d'Alithya et 6,7 % des droits de vote rattachés aux actions émises et en circulation d'Alithya.

avril 2021, la société R3D Conseil inc., dont Québecor était un de ses principaux actionnaires, a été acquise par Groupe Alithya inc. (« Alithya »), un chef de file en stratégie et transformation numérique. Dans le cadre de cette transaction, Québecor a obtenu 11,9 % du capital-actions d'Alithya et 6,7 % des droits de vote rattachés aux actions émises et en circulation d'Alithya. Le 11 février 2021, Groupe TVA a modifié sa facilité de crédit renouvelable garantie de 75,0 M$ afin de proroger la date d'échéance de février 2021 à février 2022 et de modifier certaines modalités.



de modifier certaines modalités. Le 22 janvier 2021, Vidéotron a émis des billets de premier rang d'un montant en capital global de 650,0 M$, portant intérêt à un taux de 3, 125 % et échéant le 15 janvier 2031, pour un produit net de 644,0 M$, déduction faite des frais de financement de 6,0 M$. Vidéotron a l'intention d'affecter le produit tiré du présent placement aux fins générales de l'entreprise, y compris, sans limitation, le remboursement d'une partie de sa dette courante.

Haute direction

Le 27 avril 2021, Québecor a annoncé que Jean-François Pruneau quittera ses fonctions de président et chef de la direction de Vidéotron pour se consacrer à des projets d'investissements personnels. Afin d'assurer la transition, ce dernier restera en poste jusqu'au 4 juin 2021. Dans la foulée de cette annonce, il a été décidé que les responsabilités de la présidence de Vidéotron seront reprises par Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor Média, favorisant ainsi encore davantage une dynamique d'efficacité et de leadership entre les deux entreprises.

À compter du 14 avril 2021, France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA et chef du contenu de Québecor Contenu, prendra une pause professionnelle d'une durée pouvant aller jusqu'à six mois pour des raisons familiales. Pendant son absence, le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, assumera sur une base intérimaire les responsabilités de la présidence de Groupe TVA et de Québecor Contenu.

Le chef de l'exploitation et des affaires juridiques de la Société, Marc M. Tremblay , ayant indiqué à la Société il y a quelque temps déjà, vouloir planifier sa retraite à une date restant à être confirmée, et la Société désirant que M. Tremblay demeure un dirigeant de celle-ci au moins jusqu'au 31 mars 2022, elle a conclu une entente prévoyant que M. Tremblay demeurera à son poste au moins jusqu'à cette date, tout en diminuant graduellement ses activités à partir du 1er août 2021.

Capital-actions

Au premier trimestre 2021 la Société a racheté et annulé 2 649 300 actions subalternes de catégorie B (comportant droit de vote) (« actions catégorie B ») pour une contrepartie totale en espèces de 84,4 M$ (1 059 100 actions catégorie B pour une contrepartie totale en espèces de 34,1 M$ à la même période de 2020). L'excédent de 68,8 M$ du prix de rachat sur la valeur comptable des actions catégorie B rachetées a été comptabilisé en réduction des bénéfices non répartis (27,8 M$ à la même période de 2020).

Dividendes

Le 12 mai 2021, le conseil d'administration de Québecor a déclaré un dividende trimestriel de 0,275 $ par action sur les actions de catégorie A (droits de vote multiples) (« actions catégorie A ») et actions catégorie B. Ce dividende sera versé le 22 juin 2021 aux actionnaires inscrits à la date de clôture des registres le 28 mai 2021. Ce dividende est désigné à titre de dividende déterminé conformément au paragraphe 89(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et à son équivalent provincial.

Information financière détaillée

Pour une analyse détaillée des résultats du premier trimestre 2021 de Québecor, le lecteur peut consulter le rapport de gestion ainsi que les états financiers consolidés résumés de Québecor disponibles sur son site à l'adresse <www.quebecor.com/fr/investisseurs/documents-financiers> ou par l'intermédiaire des services de dépôt SEDAR à <www.sedar.com>.

Téléconférence des investisseurs et diffusion sur Internet

Le 13 mai 2021, à 14 h 30 (HAE), aura lieu une téléconférence sur les résultats de Québecor pour le premier trimestre 2021, avec une période de questions réservée aux analystes financiers. On peut y accéder en composant le 1 866 201-0081, code d'accès pour les participants 480061#. La téléconférence sera diffusée en direct sur le site Internet de Québecor à l'adresse <www.quebecor.com/fr/investisseurs/conferences-et-assemblee#prochaine-conference>. Il y a lieu de s'assurer de disposer d'un logiciel adéquat avant d'écouter la téléconférence. L'adresse Internet indiquée ci-dessus comprend des directives ainsi qu'un lien direct pour le téléchargement gratuit du logiciel choisi. Ceux qui seraient dans l'impossibilité d'assister à cette conférence téléphonique pourront avoir accès à une version enregistrée (en anglais seulement), par téléphone ou webdiffusion, dans les 24 heures suivant l'appel à la même adresse Internet. Cette version enregistrée sera disponible jusqu'au 11 août 2021.

Mise en garde concernant l'information prospective

Les énoncés figurant dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques constituent des énoncés prospectifs assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses importants connus et inconnus qui sont susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels de Québecor dans des périodes futures et ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l'utilisation du conditionnel, d'expressions prospectives comme « proposer », « s'attendre », « pouvoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer que », « prévoir », « désirer », ou « croire » ou de la tournure négative de ces expressions ou de leurs variantes ou toute terminologie similaire. Au nombre des facteurs pouvant entraîner un écart entre les résultats réels et les attentes actuelles figurent la saisonnalité (y compris les fluctuations saisonnières des commandes de clients), les risques d'exploitation (y compris la variation de la demande des clients pour les produits de Québecor et les mesures relatives à l'établissement des prix instaurés par des concurrents), les nouveaux concurrents et la capacité à fidéliser les clients actuels de Québecor et à en attirer de nouveaux, les risques liés à la fragmentation du marché de la publicité, les risques liés aux couvertures d'assurances, les risques associés à l'investissement en capital (y compris les risques liés au développement technologique, à la disponibilité et aux bris des équipements), les risques environnementaux, les risques liés à la cybersécurité et au maintien de la protection des renseignements personnels, les risques liés aux interruptions dues à des bris d'équipements, des pannes de réseaux, la menace de catastrophes naturelles, les épidémies, les pandémies ou d'autres crises de santé publique, y compris la pandémie de la COVID-19, et l'instabilité politique dans certains pays, les risques liés aux mesures d'urgence mises en oeuvre par divers gouvernements, les risques associés aux conventions collectives, le risque de crédit, les risques financiers, les risques liés à l'endettement, les risques de fluctuation de taux d'intérêt, les risques de change, les risques associés aux lois et à la réglementation gouvernementale, les risques liés aux changements dans la législation fiscale et la fluctuation générale de la conjoncture politique et économique. Les investisseurs et autres personnes devraient noter que la liste des facteurs mentionnés ci-dessus qui sont susceptibles d'influer sur les résultats futurs n'est pas exhaustive et éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif. Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de Québecor et les attentes actuelles, veuillez vous reporter aux documents publics déposés par Québecor, disponibles à <www.sedar.com> et à <www.quebecor.com>, y compris, en particulier, la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de Québecor pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse reflètent les projections de Québecor au 13 mai 2021 et sont sous réserve des changements pouvant se produire après cette date. Québecor décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

Visitez notre site Internet : <www.quebecor.com>

Suivez-nous sur Twitter : <www.twitter.com/Quebecor>

DÉFINITIONS

BAIIA ajusté

Dans son analyse des résultats d'exploitation, la Société définit le BAIIA ajusté, tel que concilié avec le bénéfice net conformément aux IFRS, comme le bénéfice net avant l'amortissement, les frais financiers, (la perte) le gain sur évaluation et conversion des instruments financiers, la restructuration des activités d'exploitation et autres éléments, les impôts sur le bénéfice et le bénéfice lié aux activités abandonnées. Le BAIIA ajusté, tel que décrit ci-dessus, n'est pas une mesure des résultats définie conformément aux IFRS. Ce n'est pas non plus une mesure destinée à remplacer des outils d'évaluation du rendement financier conformes aux IFRS ou l'état des flux de trésorerie comme indicateur de liquidités. Cette mesure ne devrait pas être considérée isolément ou comme substitut aux autres mesures de rendement calculées selon les IFRS. La Société se sert du BAIIA ajusté pour évaluer le rendement de ses investissements dans Québecor Média. La direction et le conseil d'administration de la Société utilisent cette mesure pour évaluer tant les résultats consolidés de la Société que les résultats des secteurs d'exploitation qui en font partie. Cette mesure élimine le niveau substantiel de dépréciation et d'amortissement des actifs corporels et incorporels et n'est pas affectée par la structure du capital ou par les activités d'investissement de la Société et de ses secteurs d'activité. En outre, le BAIIA ajusté est utile, car il constitue un élément important des régimes de rémunération incitative annuels de la Société. Toutefois, cette mesure est limitée puisqu'elle ne tient pas compte du coût périodique des actifs corporels et incorporels nécessaires pour générer les revenus des secteurs de la Société. D'autres mesures qui tiennent compte de ces coûts, telles que les flux de trésorerie d'exploitation et les flux de trésorerie libres liés aux activités d'exploitation poursuivies, sont également utilisées par la Société. La définition du BAIIA ajusté de la Société peut différer de celle utilisée par d'autres entreprises.

Le tableau 2 présente le rapprochement du BAIIA ajusté avec le bénéfice net divulgué aux états financiers consolidés résumés de Québecor.





Tableau 2 Rapprochement du BAIIA ajusté présenté dans ce communiqué avec le bénéfice net divulgué aux états financiers consolidés résumés (en millions de dollars canadiens)







Trois mois terminés

les 31 mars



2021

2020











BAIIA ajusté (BAIIA ajusté négatif) :







Télécommunications 450,9 $ 435,5 $ Média 1,3

4,1

Sports et divertissement 2,1

(3,8)

Siège social (1,6)

0,9



452,7

436,7

Amortissement (195,3)

(198,1)

Frais financiers (83,1)

(87,4)

(Perte) gain sur évaluation et conversion des instruments financiers (5,8)

23,3

Restructuration des activités d'exploitation et autres éléments (4,5)

(3,9)

Impôts sur le bénéfice (44,0)

(40,5)

Bénéfice lié aux activités abandonnées ?

1,3

Bénéfice net 120,0 $ 131,4 $

Bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies

La Société définit le bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies, tel que concilié avec le bénéfice net attribuable aux actionnaires conformément aux IFRS, comme le bénéfice net attribuable aux actionnaires avant le gain (la perte) sur évaluation et conversion des instruments financiers, la restructuration des activités d'exploitation et autres éléments, déduction faite des impôts sur le bénéfice afférents aux ajustements et du bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle afférent aux ajustements et avant le bénéfice lié aux activités abandonnées attribuable aux actionnaires. Le bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies, tel que décrit ci-dessus, n'est pas une mesure des résultats définie conformément aux IFRS. Cette mesure ne devrait pas être considérée isolément ou comme substitut aux mesures de rendement calculées selon les IFRS. La Société utilise le bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies pour analyser les tendances en matière de rendement de ses activités. Les éléments énumérés ci-dessus sont exclus du calcul de cette mesure puisqu'ils nuisent à la comparabilité des résultats financiers. Le bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies est plus représentatif aux fins d'évaluation du bénéfice prévisible. La définition du bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies peut différer de celle utilisée par d'autres entreprises.

Le tableau 3 présente le rapprochement du bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies avec le bénéfice net attribuable aux actionnaires divulgué aux états financiers consolidés résumés de Québecor.





Tableau 3 Rapprochement du bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies présenté dans ce communiqué avec le bénéfice net attribuable aux actionnaires divulgué aux états financiers consolidés résumés (en millions de dollars canadiens)







Trois mois terminés

les 31 mars



2021

2020











Bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies 129,9 $ 111,5 $ (Perte) gain sur évaluation et conversion des instruments

financiers (5,8)

23,3

Restructuration des activités d'exploitation et autres

éléments (4,5)

(3,9)

Impôts sur le bénéfice afférents aux ajustements1 1,7

(0,6)

Activités abandonnées ?

1,3

Bénéfice net attribuable aux actionnaires 121,3 $ 131,6 $



1 Y compris l'impact de la fluctuation de l'impôt sur le bénéfice, applicable sur les éléments ajustés, pour des raisons statutaires ou dans le cadre de transactions fiscales.

Flux de trésorerie d'exploitation et flux de trésorerie libres liés aux activités d'exploitation poursuivies

Flux de trésorerie d'exploitation

Les flux de trésorerie d'exploitation représentent le BAIIA ajusté, moins les acquisitions d'immobilisations et les acquisitions d'actifs incorporels (exclusion faite des acquisitions et des renouvellements de licences. Les flux de trésorerie d'exploitation représentent les fonds disponibles pour les paiements d'intérêts et d'impôts, les déboursés relatifs aux programmes de restructuration, les acquisitions d'entreprises, les acquisitions et renouvellements de licences, le paiement de dividendes, le remboursement de la dette à long terme et d'obligations locatives, et le rachat d'actions. Les flux de trésorerie d'exploitation ne sont pas une mesure de la liquidité établie conformément aux IFRS. Il ne s'agit pas d'une mesure destinée à remplacer des outils d'évaluation du rendement financier conformes aux IFRS ou l'état des flux de trésorerie comme indicateur de liquidités. Les flux de trésorerie d'exploitation sont utilisés par la direction et le conseil d'administration de la Société pour évaluer les fonds générés par l'exploitation de l'ensemble de ses secteurs. La définition des flux de trésorerie d'exploitation de la Société peut différer de celle adoptée par d'autres entreprises.

Flux de trésorerie libres liés aux activités d'exploitation poursuivies

Les flux de trésorerie libres liés aux activités d'exploitation poursuivies représentent les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation poursuivies selon les IFRS, moins les flux de trésorerie utilisés pour les acquisitions d'immobilisations et les acquisitions d'actifs incorporels (exclusion faite des déboursés liés aux acquisitions et aux renouvellements de licences), plus le produit de l'aliénation d'éléments d'actif. Les flux de trésorerie libres liés aux activités d'exploitation poursuivies sont utilisés par la direction et le conseil d'administration de la Société pour évaluer les fonds générés par l'exploitation de la Société. Les flux de trésorerie libres liés aux activités d'exploitation poursuivies représentent les fonds disponibles pour les acquisitions d'entreprises, les acquisitions et renouvellements de licences, le paiement de dividendes, le remboursement de la dette à long terme et d'obligations locatives, et le rachat d'actions. Les flux de trésorerie libres liés aux activités d'exploitation poursuivies ne sont pas une mesure de la liquidité établie conformément aux IFRS. Il ne s'agit pas d'une mesure destinée à remplacer des outils d'évaluation du rendement financier conformes aux IFRS ou l'état des flux de trésorerie comme indicateur de liquidités. La définition des flux de trésorerie libres liés aux activités d'exploitation poursuivies de la Société peut différer de celle adoptée par d'autres entreprises.

Les tableaux 4 et 5 présentent le rapprochement des flux de trésorerie d'exploitation et des flux de trésorerie libres générés par les activités d'exploitation poursuivies avec les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation poursuivies divulgués aux états financiers consolidés résumés.

Tableau 4 Flux de trésorerie d'exploitation (en millions de dollars canadiens)







Trois mois terminés

les 31 mars



2021

2020











BAIIA ajusté (BAIIA ajusté négatif)







Télécommunications 450,9 $ 435,5 $ Média 1,3

4,1

Sports et divertissement 2,1

(3,8)

Siège social (1,6)

0,9



452,7

436,7

Moins







Acquisitions d'immobilisations1 :







Télécommunications (99,4)

(88,9)

Média (1,2)

(1,9)

Sports et divertissement (0,1)

(0,1)

Siège social (0,2)

(0,1)



(100,9)

(91,0)

Acquisitions d'actifs incorporels2 :







Télécommunications (38,6)

(44,1)

Média (4,5)

(5,8)

Sports et divertissement (0,9)

(0,8)

Siège social (0,2)

?



(44,2)

(50,7)

Flux de trésorerie d'exploitation







Télécommunications 312,9

302,5

Média (4,4)

(3,6)

Sports et divertissement 1,1

(4,7)

Siège social (2,0)

0,8



307,6 $ 295,0 $









1 Rapprochement avec les flux de trésorerie utilisés pour les acquisitions



d'immobilisations selon les états financiers consolidés résumés Trois mois terminés les 31 mars



2021

2020

Acquisitions d'immobilisations (100,9) $ (91,0) $ Variation nette des éléments hors caisse courants liés aux acquisitions

d'immobilisations (excluant le crédit gouvernemental pour grands projets

d'investissement à recevoir) (10,9)

11,0

Flux de trésorerie utilisés pour les acquisitions d'immobilisations (111,8) $ (80,0) $









2 Rapprochement avec les flux de trésorerie utilisés pour les



acquisitions d'actifs incorporels selon les états financiers Trois mois terminés les 31 mars

consolidés résumés 2021

2020

Acquisitions d'actifs incorporels (44,2) $ (50,7) $ Variation nette des éléments hors caisse courants liés aux acquisitions

d'actifs incorporels (excluant le crédit gouvernemental pour grands

projets d'investissement à recevoir) (14,6)

(52,1)

Flux de trésorerie utilisés pour les acquisitions d'actifs incorporels (58,8) $ (102,8) $

Tableau 5 Flux de trésorerie libres liés aux activités d'exploitation et flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation poursuivies divulgués aux états financiers consolidés résumés (en millions de dollars canadiens)







Trois mois terminés

les 31 mars



2021

2020











Flux de trésorerie d'exploitation provenant du tableau 4 307,6 $ 295,0 $ Plus (moins)







Portion monétaire des frais financiers (80,9)

(85,4)

Portion monétaire liée à la restructuration des activités

d'exploitation et autres éléments (3,7)

(3,9)

Impôts exigibles (63,4)

(61,0)

Autres 0,2

4,1

Variation nette des éléments hors caisse liés aux activités

d'exploitation (43,2)

32,6

Variation nette des éléments hors caisse courants

liés aux acquisitions d'immobilisations (excluant le crédit

gouvernemental pour grands projets d'investissement à

recevoir) (10,9)

11,0

Variation nette des éléments hors caisse courants liés

aux acquisitions d'actifs incorporels (excluant le crédit

gouvernemental pour grands projets d'investissement à

recevoir) (14,6)

(52,1)

Flux de trésorerie libres liés aux activités d'exploitation

poursuivies 91,1

140,3

Plus (moins)







Flux de trésorerie utilisés pour les acquisitions

d'immobilisations 111,8

80,0

Flux de trésorerie utilisés pour les acquisitions d'actifs

incorporels 58,8

102,8

Produits de l'aliénation d'éléments d'actif (0,1)

(1,5)

Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation

poursuivies 261,6 $ 321,6 $

Ratio d'endettement net consolidé

Le ratio d'endettement net consolidé représente la dette nette consolidée, exclusion faite des débentures convertibles, divisée par le BAIIA ajusté des 12 derniers mois. La dette nette consolidée, exclusion faite des débentures convertibles, représente le total de la dette à long terme, plus les emprunts bancaires, les obligations locatives, la portion à court terme des obligations locatives et les passifs liés aux instruments financiers dérivés, moins les actifs liés aux instruments financiers dérivés et les espèces et quasi-espèces. Le ratio d'endettement net consolidé sert à évaluer le levier financier de la Société et est utilisé par la direction et le conseil d'administration dans les décisions liées à la structure du capital de la Société, y compris la stratégie de financement, et dans la gestion du risque lié aux échéances des dettes. Le ratio d'endettement net consolidé exclut les débentures convertibles puisque ces débentures peuvent être rachetées au gré de la Société, sous certaines conditions, en émettant des actions catégorie B de Québecor. Le ratio d'endettement net consolidé n'est pas une mesure établie conformément aux IFRS. Il ne vise pas à remplacer des outils d'évaluation conformes aux IFRS ou le bilan afin d'évaluer la situation financière. La définition du ratio d'endettement net consolidé de la Société peut différer de celle adoptée par d'autres entreprises.

Le tableau 6 présente le calcul du ratio d'endettement net consolidé ainsi que le rapprochement avec les éléments du bilan divulgués aux états financiers consolidés résumés de Québecor.

Tableau 6 Ratio d'endettement net consolidé (en millions de dollars canadiens)











31 mars

2021

31 déc.

2020











Total de la dette à long terme1 6 376,1 $ 5 786,4 $ Plus (moins)







Obligations locatives 144,3

139,0

Portion à court terme des obligations locatives 35,1

34,3

Emprunts bancaires 3,3

1,7

Actifs liés aux instruments financiers dérivés (569,4)

(625,5)

Passifs liés aux instruments financiers dérivés 35,1

28,4

Espèces et quasi-espèces (759,3)

(136,7)

Dette nette consolidée exclusion faite des débentures convertibles 5 265,2

5 227,6

Divisée par :







BAIIA ajusté sur 12 mois 1 968,6 $ 1 952,6 $ Ratio d'endettement net consolidé 2,67x

2,68x







1 Exclut les variations de la juste valeur de la dette à long terme liées au risque de taux d'intérêt couvert et les frais de financement.

INDICATEUR CLÉ DE RENDEMENT

Unité génératrice de revenus

La Société se sert d'un indicateur clé de rendement utilisé dans l'industrie, soit l'UGR. Une UGR représente, le cas échéant, le nombre de clients aux services d'accès Internet, de télédistribution et de vidéo sur demande par abonnement Club illico, et le nombre de lignes aux services de téléphonie mobile et filaire. L'UGR n'est pas une mesure établie conformément aux IFRS et la définition et la méthode de calcul de l'UGR utilisées par la Société peuvent différer de celles utilisées par d'autres entreprises ou publiées par des autorités publiques.

QUÉBECOR INC.







ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS









(en millions de dollars canadiens, sauf pour les montants relatifs aux données par action) Trois mois terminés les

(non audités) 31 mars



2021

2020















Revenus 1 091,1 $ 1 055,5 $









Coûts liés au personnel 176,4

178,0

Achats de biens et services 462,0

440,8

Amortissement 195,3

198,1

Frais financiers 83,1

87,4

Perte (gain) sur évaluation et conversion des instruments financiers 5,8

(23,3)

Restructuration des activités d'exploitation et autres éléments 4,5

3,9

Bénéfice avant impôts sur le bénéfice 164,0

170,6

Impôts sur le bénéfice (recouvrement) :







Exigibles 63,4

61,0

Différés (19,4)

(20,5)



44,0

40,5











Bénéfice lié aux activités poursuivies 120,0

130,1

Bénéfice lié aux activités abandonnées -

1,3











Bénéfice net 120,0 $ 131,4 $









Bénéfice (perte) lié(e) aux activités poursuivies attribuable aux







Actionnaires 121,3 $ 130,3 $ Participations ne donnant pas le contrôle (1,3)

(0,2)











Bénéfice net (perte nette) attribuable aux







Actionnaires 121,3 $ 131,6 $ Participations ne donnant pas le contrôle (1,3)

(0,2)











Résultat par action attribuable aux actionnaires







De base :







Tiré des activités poursuivies 0,49 $ 0,51 $ Tiré des activités abandonnées -

0,01

Bénéfice net 0,49

0,52

Dilué :







Tiré des activités poursuivies 0,49

0,41

Tiré des activités abandonnées -

0,01

Bénéfice net 0,49

0,42











Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en millions) 246,7

254,0

Nombre moyen pondéré d'actions diluées (en millions) 246,9

259,9



QUÉBECOR INC.







ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL









(en millions de dollars canadiens) Trois mois terminés les

(non audités) 31 mars



2021

2020



















Bénéfice lié aux activités poursuivies 120,0 $ 130,1 $









Autres éléments du résultat global liés aux activités poursuivies :

















Éléments pouvant être reclassés aux résultats :







Couvertures de flux de trésorerie :







(Perte) gain sur évaluation des instruments financiers dérivés (2,6)

62,9

Impôts différés 1,9

(15,0)











Éléments qui ne seront pas reclassés aux résultats :







Régimes à prestations définies :







Gain sur réévaluation 177,0

-

Impôts différés (46,9)

-



129,4

47,9











Résultat global lié aux activités poursuivies 249,4

178,0











Bénéfice lié aux activités abandonnées -

1,3











Résultat global 249,4 $ 179,3 $









Résultat global lié aux activités poursuivies attribuable aux







Actionnaires 243,9 $ 178,2 $ Participations ne donnant pas le contrôle 5,5

(0,2)











Résultat global attribuable aux







Actionnaires 243,9 $ 179,5 $ Participations ne donnant pas le contrôle 5,5

(0,2)



QUÉBECOR INC. INFORMATION SECTORIELLE























(en millions de dollars canadiens)



















(non auditée)







































































Trois mois terminés le 31 mars 2021





























Télécommunications

Média

Sports et

divertissement

Siège social et

intersectoriels

Total



































































Revenus 914,0 $ 174,8 $ 31,2 $ (28,9) $ 1 091,1 $























Coûts liés au personnel 104,5

55,1

7,5

9,3

176,4

Achats de biens et services 358,6

118,4

21,6

(36,6)

462,0

BAIIA ajusté1 450,9

1,3

2,1

(1,6)

452,7

























Amortissement















195,3

Frais financiers















83,1

Perte sur évaluation et conversion





















des instruments financiers















5,8

Restructuration des activités d'exploitation





















et autres éléments















4,5

Bénéfice avant impôts sur le bénéfice















164,0 $























Flux de trésorerie utilisés pour



















Acquisitions d'immobilisations 107,6 $ 3,8 $ 0,1 $ 0,3 $ 111,8 $ Acquisitions d'actifs incorporels 51,3

6,1

0,9

0,5

58,8









































































Trois mois terminés le 31 mars 2020





















































Télécommunications

Média

Sports et

divertissement

Siège social et

intersectoriels

Total



































































Revenus 874,7 $ 174,8 $ 34,8 $ (28,8) $ 1 055,5 $























Coûts liés au personnel 102,9

59,7

10,0

5,4

178,0

Achats de biens et services 336,3

111,0

28,6

(35,1)

440,8

BAIIA ajusté 1 435,5

4,1

(3,8)

0,9

436,7

























Amortissement















198,1

Frais financiers















87,4

Gain sur évaluation et conversion





















des instruments financiers















(23,3)

Restructuration des activités d'exploitation





















et autres éléments















3,9

Bénéfice avant impôts sur le bénéfice















170,6 $























Flux de trésorerie utilisés pour



















Acquisitions d'immobilisations 73,6 $ 6,2 $ 0,1 $ 0,1 $ 80,0 $ Acquisitions d'actifs incorporels 95,1

6,9

0,8

-

102,8































1 Le chef de la direction utilise le BAIIA ajusté comme mesure du profit pour évaluer le rendement de chaque secteur. Le BAIIA ajusté est une mesure non normalisée selon les IFRS et est définie comme étant le bénéfice net avant l'amortissement, les frais financiers, la perte (le gain) sur évaluation et conversion des instruments financiers, la restructuration des activités d'exploitation et autres éléments, les impôts sur le bénéfice et le bénéfice lié aux activités abandonnées.

QUÉBECOR INC. ÉTATS CONSOLIDÉS DES CAPITAUX PROPRES

(en millions de dollars canadiens) (non audités)



























Capitaux propres attribuables aux actionnaires











Capital-

actions Surplus

d'apport

Bénéfices

non répartis

(déficit)

Cumul des

autres éléments du

résultat global

Capitaux propres

attribuables aux

participations

ne donnant pas

le contrôle

Total

des capitaux

propres





































































































Solde au 31 décembre 2019 1 055,9 $ 17,4 $ (31,7) $ (64,1) $ 94,6 $ 1 072,1 $ Bénéfice net (perte nette) -

-

131,6

-

(0,2)

131,4

Autres éléments du résultat global -

-

-

47,9

-

47,9

Dividendes -

-

(50,9)

-

(0,2)

(51,1)

Rachat d'actions catégorie B (6,3)

-

(27,8)

-

-

(34,1)

Solde au 31 mars 2020 1 049,6

17,4

21,2

(16,2)

94,2

1 166,2

Bénéfice net -

-

475,6

-

10,4

486,0

Autres éléments du résultat global -

-

-

(117,7)

(3,1)

(120,8)

Dividendes -

-

(150,2)

-

-

(150,2)

Rachat d'actions catégorie B (31,8)

-

(135,3)

-

-

(167,1)

Solde au 31 décembre 2020 1 017,8

17,4

211,3

(133,9)

101,5

1 214,1

Bénéfice net (perte nette) -

-

121,3

-

(1,3)

120,0

Autres éléments du résultat global -

-

-

122,6

6,8

129,4

Dividendes -

-

(68,3)

-

(0,1)

(68,4)

Rachat d'actions catégorie B (15,6)

-

(68,8)

-

-

(84,4)

Solde au 31 mars 2021 1 002,2 $ 17,4 $ 195,5 $ (11,3) $ 106,9 $ 1 310,7 $

QUÉBECOR INC. ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE









(en millions de dollars canadiens) Trois mois terminés les

(non audités) 31 mars



2021

2020















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation







Bénéfice lié aux activités poursuivies 120,0 $ 130,1 $ Ajustements pour :







Amortissement des immobilisations 146,2

153,1

Amortissement des actifs incorporels 38,9

35,9

Amortissement des actifs liés au droit d'utilisation 10,2

9,1

Perte (gain) sur évaluation et conversion des instruments financiers 5,8

(23,3)

Dépréciation d'actifs 0,8

-

Amortissement des frais de financement 2,2

2,0

Impôts différés (19,4)

(20,5)

Autres 0,1

2,6



304,8

289,0

Variation nette des éléments hors caisse liée aux activités d'exploitation (43,2)

32,6

Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation poursuivies 261,6

321,6

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement







Acquisitions d'entreprises (15,1)

-

Acquisitions d'immobilisations (111,8)

(80,0)

Acquisitions d'actifs incorporels (58,8)

(102,8)

Produit de l'aliénation d'éléments d'actif 0,1

1,5

Autres (0,8)

(0,6)

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement poursuivies (186,4)

(181,9)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement







Variation nette des emprunts bancaires 1,6

(12,8)

Variation nette des facilités de crédit renouvelable (3,1)

(52,9)

Émission de la dette à long terme, déduction faite des frais







de financement 644,0

-

Remboursement de la dette à long terme (0,4)

(0,3)

Remboursement d'obligations locatives (10,2)

(9,6)

Rachat d'actions catégorie B (84,4)

(34,1)

Dividendes payés à des participations ne donnant pas le contrôle (0,1)

(0,2)

Flux de trésorerie générés par (utilisés pour) les activités de financement poursuivies 547,4

(109,9)











Flux de trésorerie générés par les activités poursuivies 622,6

29,8











Espèces et quasi-espèces au début de la période 136,7

14,0

Espèces et quasi-espèces à la fin de la période 759,3 $ 43,8 $









Les espèces et quasi-espèces se composent comme suit







Espèces 759,0 $ 4,7 $ Quasi-espèces 0,3

39,1



759,3 $ 43,8 $









Intérêts et impôts présentés dans les activités d'exploitation







Intérêts payés en espèces 38,6 $ 38,9 $ Impôts payés en espèces (déduction faite des remboursements) 112,8

23,0



QUÉBECOR INC. BILANS CONSOLIDÉS









(en millions de dollars canadiens)







(non audités) 31 mars

31 décembre



2021

2020































Actif

















Actif à court terme







Espèces et quasi-espèces 759,3 $ 136,7 $ Espèces affectées 210,7

-

Débiteurs 635,9

600,6

Actifs liés à des contrats 176,7

174,9

Impôts sur le bénéfice 10,0

4,9

Stocks 271,7

250,7

Autres éléments d'actif à court terme 136,7

113,0



2 201,0

1 280,8











Actif à long terme







Immobilisations 3 167,2

3 189,2

Actifs incorporels 1 480,3

1 466,7

Écart d'acquisition 2 714,0

2 714,0

Actifs liés au droit d'utilisation 148,4

143,1

Instruments financiers dérivés 569,4

625,5

Impôts différés 31,5

45,5

Autres éléments d'actif 379,1

396,8



8 489,9

8 580,8

Total de l'actif 10 690,9 $ 9 861,6 $









Passif et capitaux propres

















Passif à court terme







Emprunts bancaires 3,3 $ 1,7 $ Créditeurs, charges à payer et provisions 961,7

872,2

Revenus différés 307,5

307,5

Subventions différées 210,7

-

Impôts sur le bénéfice 23,8

70,0

Tranche à court terme de la dette à long terme 25,4

28,5

Tranche à court terme des obligations locatives 35,1

34,3



1 567,5

1 314,2











Passif à long terme







Dette à long terme 6 330,7

5 744,9

Instruments financiers dérivés 35,1

28,4

Débentures convertibles 150,0

150,0

Obligations locatives 144,3

139,0

Impôts différés 859,8

848,2

Autres éléments de passif 292,8

422,8



7 812,7

7 333,3

Capitaux propres







Capital-actions 1 002,2

1 017,8

Surplus d'apport 17,4

17,4

Bénéfices non répartis 195,5

211,3

Cumul des autres éléments du résultat global (11,3)

(133,9)

Capitaux propres attribuables aux actionnaires 1 203,8

1 112,6

Participations ne donnant pas le contrôle 106,9

101,5



1 310,7

1 214,1











Total du passif et des capitaux propres 10 690,9 $ 9 861,6 $

