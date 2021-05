Des entreprises chinoises se préparent à étendre leurs activités en Europe avec TOJOY





PÉKIN, le 13 mai 2021 /PRNewswire/ -- Trois entreprises chinoises de haute technologie ont récemment signé avec l'accélérateur d'entreprise mondial TOJOY pour étendre leurs activités en Europe.

TOJOY Europe a récemment annoncé des partenariats avec Hongtian Langjie Environmental Protection Tech, Jimuyida Sciences et NOKONDEN.

Hongtian fabrique une gamme de produits de stérilisation qui utilisent un composant central dérivé des systèmes bactéricides du système immunitaire humain. Ce nouveau désinfectant liquide devrait être certifié pour une utilisation sûre par l'Union européenne en juillet 2021. La demande de nouveaux désinfectants a explosé en raison de la pandémie de COVID-19, et le marché mondial des désinfectants devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 % de 2021 à 2028.

Jimuyida est un important fournisseur de services de technologie numérique 3D basé à Shenzhen, en Chine. Grâce à ses scanners 3D, ses outils de modélisation et de conception en nuage, Jimuyida offre des services technologiques 3D pour les ventes d'oeuvres d'art et de mobilier d'intérieur, l'éducation, le commerce électronique et plus encore.

TOJOY Europe agira en tant qu'importateur et distributeur principal de l'UE pour ces 2 entreprises, les aidant à atteindre une expansion sûre et rapide en Europe. TOJOY fournit une variété de services d'importation à ces entreprises, y compris la demande et la validation de certificats, la conception et l'approvisionnement de nouveaux emballages, et la création de sites web et de canaux de vente en ligne.

Outre les entreprises qui entrent en Europe pour la première fois, TOJOY se spécialise également dans l'optimisation des canaux de vente des entreprises déjà présentes en Europe.

L'un de ces clients est NOKONDEN. Les cabines médicales mobiles de NOKONDEN prennent la température et désinfectent les humains, les animaux domestiques et les marchandises. Ses cabines sont souvent utilisées aux entrées des espaces publics et privés. La société basée en Chine a déjà un siège européen en Italie, mais a décidé de nommer TOJOY Europe comme son représentant commercial autorisé pour l'Europe.

« TOJOY n'est pas seulement une plateforme d'accélération d'entreprise, mais aussi une plateforme de distribution puissante et efficace pour des produits de qualité supérieure en provenance de Chine et du monde entier pour leur entrée et leur expansion dans l'Union européenne », a déclaré Richard Burton, PDG de TOJOY Europe. « Grâce à la créativité, à la passion et à la réflexion originale que nous appliquons pour permettre à ces entreprises de se développer sur le marché européen, nous sommes confiants quant à leurs perspectives de réussite. »

TOJOY accélère les entreprises dans un large éventail de secteurs. Alors que de plus en plus d'entreprises chinoises cherchent à étendre leurs activités à l'international, TOJOY est pour beaucoup un partenaire fiable pour une expansion sûre et durable en Europe et sur d'autres marchés.

Communiqué envoyé le 13 mai 2021 à 05:27 et diffusé par :