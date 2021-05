Anand Gopalan, PDG de Velodyne Lidar, sera conférencier vedette à la Smart Infrastructure & Energy Week de Reuters





Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd'hui que son PDG Anand Gopalan parlerait des infrastructures intelligentes et de la convergence des véhicules connectés et autonomes, lors de l'événement en ligne Smart Infrastructure & Energy Week. M. Gopalan discutera de la manière dont cette convergence, alimentée par le matériel et les logiciels lidar, peut conduire à des solutions autonomes qui feront progresser les transports sûrs, durables et accessibles ainsi que les communautés intelligentes.

M. Gopalan sera conférencier vedette lors d'une table ronde intitulée « Connected and Autonomous Vehicles and the Sustainable Smart City » (Les véhicules connectés et autonomes et la ville intelligente durable », qui débutera le 25 mai 2021 à 11 h, heure avancée de l'Est. Inscrivez-vous gratuitement pour assister à la session en ligne de la Smart Infrastructure & Energy Week, une initiative mondiale visant à faire connaître les systèmes de transport intelligents et les solutions d'énergie propre qui alimenteront les systèmes de transport du futur.

La session montrera que l'intégration de véhicules connectés aux systèmes de transport intelligents est essentielle pour créer une plateforme de solutions autonomes à faibles émissions. M. Gopalan sera rejoint dans le panel par Kevin Biesty, directeur adjoint des politiques du Département des transports de l'Arizona, et Robert Grant, vice-président principal, Affaires gouvernementales et impact social, Cruise. Le panel sera animé par Brenna Berman, PDG de City Tech Collaborative.

L'événement fait suite à l'annonce cette semaine de l'Intelligent Infrastructure Solution (IIS) de Velodyne, qui combine les capteurs lidar de Velodyne et le puissant logiciel d'intelligence artificielle (IA) de Bluecity pour surveiller les réseaux de circulation et les espaces publics. IIS collecte des données de circulation fiables et détaillées sur les usagers de la route, qu'il s'agisse des véhicules, des piétons ou des cyclistes, tout en préservant l'anonymat. La solution peut améliorer l'efficacité de la circulation et des flux de foule, faire avancer la durabilité et protéger les usagers de la route en situation de vulnérabilité.

Le capteur lidar et les solutions logicielles de Velodyne permettent également une mobilité sûre avec les véhicules connectés et autonomes (connected and autonomous vehicles, CAV) et les systèmes avancés d'assistance à la conduite (advanced driver assistance systems, ADAS). Les systèmes de conduite automatisée (CAV et ADAS) ont le potentiel de réduire les accidents, de prévenir les blessures et de sauver des vies, selon la NHTSA. L'agence déclare également que les systèmes de conduite automatisée peuvent aider à fluidifier la circulation et à réduire la congestion routière, ce qui à son tour permet une réduction de la consommation de carburant et des émissions des véhicules.

« Le secteur des transports est le plus important contributeur aux émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis - 29 % selon l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA). Des véhicules plus propres et des infrastructures intelligentes créent des opportunités de réduire la consommation d'énergie et la pollution par le carbone. J'ai hâte de discuter avec d'autres leaders de l'industrie sur la manière dont les gouvernements et les entreprises peuvent utiliser nos solutions lidar innovantes pour permettre aux véhicules d'offrir une mobilité plus sûre et plus efficace et de transformer nos routes en infrastructures intelligentes », a déclaré M. Gopalan.

La Smart Infrastructure & Energy Week, organisée par Reuters Events, rassemble des autorités du secteur public ainsi que des dirigeants spécialisés dans les technologies du transit, de l'énergie et des plateformes de mobilité qui travaillent à créer un modèle connecté pour des transports durables aux émissions faibles. Au programme de la semaine, est prévue une série d'émissions, de webinaires, d'ateliers et de réunions de groupe de travail sur la mobilité, le tout destiné au monde entier.

