Données du portefeuille d'oncologie d'Incyte acceptées pour présentation au Congrès virtuel 2021 de l'EHA





Incyte (Nasdaq:INCY) a annoncé aujourd'hui que plusieurs résumés mettant en exergue des données de son portefeuille d'oncologie seront présentés lors du congrès virtuel 2021 de l'Association européenne d'hématologie (EHA), qui aura lieu en ligne du 9 au 17 juin.

« Nous sommes ravis que des données soulignant la puissance du portefeuille d'oncologie d'Incyte et des programmes soutenus par les partenaires puissent être présentées lors du congrès virtuel 2021 de l'EHA », a affirmé Peter Langmuir, médecin, vice-président du groupe, Oncology Targeted Therapeutics, Incyte. « On peut citer en particulier les présentations comme la première présentation des données de la phase 2 de notre étude sur le parsaclisib, notre inhibiteur de PI3k?, pour l'anémie hémolytique auto-immune ; une présentation orale sur les données réelles pour ruxolitinib, notre inhibiteur JAK1/JAK2 ; et un e-poster de la phase 2 de notre étude d'association portant sur le ruxolitinib et le parsaclisib chez les patients atteints de la myélofibrose. Ces présentations soulignent notre engagement à trouver des solutions pour les patients aux besoins médicaux majeurs non satisfaits. »

Les principaux résumés acceptés par l'EHA sont les suivants :

Présentations orales

Ponatinib

Analyse primaire d'OPTIC : Une étude d'optimisation de dosage avec 3 doses initiales de Ponatinib (PON)1 (Résumé n° S153. Séance : Réponse, résistance et rémission sans traitement en cas de LMC.)

Ruxolitinib

Efficacité et innocuité de Ruxolitinib chez les patients atteints de maladie aiguë du greffon contre l'hôte stéroïde réfractaire après le croisement en phase 3 de l'étude REACH22 (Résumé n° S236. Séance : Greffe de cellule souche ? RGCH.)

Impact de Ruxolitinib sur la survie des patients atteints d'une myélofibrose dans la vie réelle ? Mise à jour de l'étude ERNEST (European Registry for Myeloproliferative Neoplasms)2 (Résumé n° S158. Séance : Études sur les troubles myéloïdes au sein de la population.)

Affiches virtuelles

Parsaclisib

Résultats de l'efficacité et l'innocuité provenant d'une étude ouverte en phase 2 sur Parsaclisib dans le cadre du traitement de l'anémie hémolytique autoimmune (AIHA) (Résumé n° EP685. Séance : Enzymopathies, membranopathies et autres anémies.)

L'inhibition pharmacologique de PI3k? réduit la formation d'autoanticorps et est efficace dans un modèle préclinique de l'anémie hémolytique autoimmune (Résumé n° EP693. Séance : Enzymopathies, membranopathies et autres anémies.)

CONCLUSION-Résultats de fatigue sous-échelle de la phase 2, en cours, d'une étude ouverte sur Parsaclisib, l'inhibiteur de Phosphatidylinositol 3-Kinase Delta (PI3K?) chez les patients atteints de l'anémie hémolytique autoimmune (AIHA) (Résumé n° EP706. Séance : Enzymopathies, membranopathies et autres anémies.)

Ponatinib

Étude française observationnelle en vie réelle « TOPASE » évaluant l'efficacité et l'innocuité du ponatinib confirme l'induction de réponses moléculaires profondes chez 110 patients résistants ou intolérants aux ITK et atteints de LMC (Résumé n° EP679. Séance : Leucémie myéloïde chronique ? Clinique.)

Ruxolitinib

Une étude épidémiologique de la santé cardiovasculaire et thrombotique de patients à risque atteints de néoplasmes myéloprolifératifs en soin primaire à travers le Royaume-Uni 2 (Résumé n° EP1090. Séance : Néoplasmes myéloprolifératifs ? Clinique.)

Impact du niveau de la fibrose de la moelle osseuse sur la réponse et les résultats chez les patients atteints d'une myélofibrose primaire traitée avec Ruxolitinib : analyse post-hoc de l'étude JUMP2 (Résumé n° EP1092. Séance : Néoplasmes myéloprolifératifs ? Clinique.)

Utilisation des ressources de santé chez les patients atteints de néoplasmes myéloprolifératifs : une étude nationale de cohorte appariée2 (Résumé n° EP1107. Séance : Néoplasmes myéloprolifératifs ? Clinique.)

Études d'association portant sur Ruxolitinib-Parsaclisib

Ajout de parsaclisib (un inhibiteur de PI3k?) chez les patients atteints de myélofibrose et présentant une réponse sous-optimale au ruxolitinib : analyse intérimaire d'une étude en phase 2 (Résumé n° EP1075. Séance : Néoplasmes myéloprolifératifs ? Clinique.)

Tafasitamab

Estimation de la survie à long terme avec Tafasitamab + Lénalidomide chez les patients avec rechute / réfractaire du lymphome diffus à grandes cellules B3 (Résumé n° EP553. Séance : Lymphome agressif non hodgkinien ? Clinique.)

First-MIND : Une étude ouverte randomisée en phase 1b évaluant l'innocuité de Tafasitamab ou Tafasitamab + Lénalidomide en ajout à R-CHOP chez les patients nouvellement diagnostiqués au LDGCB3 (Résumé n° EP496. Séance : Lymphome agressif non hodgkinien ? Clinique.)

Effets induits par le lénalidomide sur l'expression de la surface cellulaire de CD19 et CD20 dans les lignes de cellules LDGCB et l'impact fonctionnel sur la cytotoxicité dépendant des anticorps3 (Résumé n° EP879. Séance : Biologie du lymphome et recherche translationnelle.)

En addition aux présentations mentionnées ci-dessus, plus de 10 publications soulignant les données du portefeuille d'Incyte seront publiés par l'EHA. Il s'agit principalement des données liées à la bioéquivalence et la biodisponibilité de la dose à libération prolongée (XR) et uniquotidienne du ruxolitinib - Bioéquivalence de comprimés Ruxolitinib à libération prolongée (XR) et à prise uniquotidienne de 50 mg comparée aux comprimés Ruxolitinib à libération immédiate (IR) et à prise biquotidienne de 25 mg (Résumé n° PB1706) et biodisponibilité relative et linéarité de dose de cinq puissances des comprimés Ruxolitinib à libération prolongée (XR) (Résumé n° PB1717).

La liste complète des présentations orales et des séances par affiches virtuelles sont disponibles sur le site de l'EHA : https://library.ehaweb.org. Les discussions sur les présentations orales, les séances par e-posters, ainsi que les symposiums de la filière scientifique clinique, acceptés à être présentés à l'EHA seront disponibles sur demande aux participants inscrits du vendredi 11 juin 2021 au dimanche 15 août 2021.

À propos d'Incyte

Incyte est une société biopharmaceutique internationale établie à Wilmington, au Delaware, qui se concentre à trouver des solutions pouvant répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits grâce à la découverte, au développement et à la commercialisation de produits thérapeutiques exclusifs. Pour obtenir d'autres informations sur Incyte, veuillez visiter le site Incyte.com et suivre @Incyte.

Déclarations prospectives

À l'exception des données historiques figurant dans ce communiqué de presse, les informations qui y sont présentées, y compris les déclarations concernant la présentation des données de la société ou des recherches de développement de la société partenaire ; et si ou quand tout composant en développement ou toute combinaison pourrait être approuvé ou disponible commercialement pour être utilisé par l'homme n'importe où dans le monde en dehors des indications déjà approuvées dans des régions spécifiques ; ses plans de présentation pour la rencontre future de l'EHA et son objectif d'améliorer les vies des patients, contiennent des prédictions, estimations et déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes actuelles de la société et sont assujetties à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents, notamment en raison d'une évolution imprévue de la situation et des risques associés à des retards imprévus, à la poursuite de la recherche et du développement et aux résultats d'essais cliniques qui pourraient s'avérer infructueux ou insuffisants pour satisfaire aux normes réglementaires applicables ou justifier la poursuite du développement, à la capacité d'inscrire un nombre suffisant de sujets aux essais cliniques, à la capacité d'inscrire des sujets conformément au calendrier prévu ; aux effets de la pandémie de la COVID-19 et des mesures prises dans le cadre de la pandémie s'agissant des essais cliniques, de la chaîne d'approvisionnement et des fournisseurs tiers, et des opérations de développement et de découverte ; aux décisions prises par la FDA et les autorités régulatrices hors des États-Unis ; à la dépendance de la société envers ses relations avec ses partenaires collaborateurs, à d'autres risques décrits de temps à autre dans les rapports que la société soumet à la Securities and Exchange Commission, y compris son rapport annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, et le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2021. La société décline toute intention ou obligation d'actualiser ces déclarations prospectives.

1 Résumé parrainé par Takeda.

2 Résumé parrainé par Novartis.

3 Résumé parrainé par MorphoSys.

