Consejo Regulador del Tequila : Le Mexique et l'industrie de la tequila visent un secteur plus durable





PARIS, 13 mai 2021 /PRNewswire/ -- Le Consejo Regulador del Tequila (CRT) - l'organisation qui représente les producteurs mexicains de tequila - et la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) lancent un nouveau label pour la tequila avec le gouvernement de Jalisco et le ministère de l'Environnement et du Développement territorial (Semadet) : l'Agave Responsible Environmental Certification (ARA) pour établir un protocole pour la traçabilité de la tequila, qui vise à lutter contre la déforestation, réduire l'impact des plantations sur l'environnement et l'empreinte écologique.

Ces progrès sont conformes à l'Agenda 2030 des Nations Unies et à l'engagement de l'Union européenne à promouvoir le développement durable dans tous les États membres par la réalisation des Objectifs de développement durable. Plus précisément, grâce à sa certification ARA, la tequila s'engage à lutter contre la désertification et à stopper et inverser la dégradation des terres et la perte de biodiversité.

Alfaro Ramirez, gouverneur de Jalisco : « La décision que nous avons prise et l'engagement que nous avons pris avec la ville de Madrid en 2019 dans le cadre de la COP25 témoignent de notre détermination à atteindre notre objectif avec le CRT et le CNIT. La tequila sera la première boisson alcoolisée au monde à être certifiée sans déforestation. Nous sommes très fiers de présenter les résultats de notre engagement à la COP26 en novembre. »

« Cette certification vient compléter les actions déjà menées par l'agrobusiness de la tequila en matière de durabilité, telles que les investissements dans les usines de transformation de la vinasse, le compostage de la bagasse, l'utilisation du biogaz et les engagements de réduction des émissions de carbone, l'électricité, la purification de l'eau, établis en collaboration avec le Centre Mario Molina pour 2030", déclare le président de la CRT, Miguel Angel Dominguez Morales.

La certification ARA prévoit un protocole qui implique la création d'une carte des terres éligibles à l'agave, établie par le gouvernement de Jalisco, Semadet (une organisation de conservation) et la Commission nationale des forêts. Cela montre où les plantations d'agave peuvent être établies, ce qui empêchera la déforestation. La zone éligible couvre près de 3 millions d'hectares à Jalisco, à l'exclusion de toutes les parcelles ayant une végétation forestière en 2016. La carte est publiée dans le cadre des exigences fixées par le CRT pour les nouvelles plantations.

L'objectif est que d'ici 2027, la fourniture de la variété bleue Agave tequilana Weber pour produire de la tequila à Jalisco n'aura pas conduit à la déforestation des forêts naturelles. Cela signifie qu'à partir de 2021, aucune nouvelle plantation d'agave ne sera enregistrée sur des terres déboisées.

