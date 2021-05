La Patient Safety Movement Foundation nomme cinq personnes pour le programme inaugural du Healthcare Safety Fellowship





La Patient Safety Movement Foundation (PSMF), une organisation mondiale à but non lucratif, dont la vocation consiste à réduire à zéro le nombre de préjudices et décès évitables pour les patients du monde entier, d'ici 2030, a sélectionné cinq personnes pour le programme inaugural du Healthcare Safety Fellowship, de la Patient Safety Movement Foundation. Le programme à temps partiel portant sur 12 mois est axé sur la formation et le développement continu des compétences, destinés aux futurs leaders des soins de santé, de sorte à faciliter l'acquisition pour ces individus exceptionnels de tous les atouts dont ils ont besoin pour devenir des chefs de file à l'échelle régionale et mondiale, en termes d'amélioration de la sécurité des patients, au cours des années à venir.

« Nous sommes ravis de lancer notre programme de bourses et d'offrir une occasion d'unifier et de préparer les futurs grands noms de la sécurité des patients », a confié le Dr David B. Mayer, PDG de la Patient Safety Movement Foundation. « Ces personnes ont déjà démontré leur engagement envers l'amélioration des soins de santé, et nous sommes impatients de les aider à concevoir un plan de formation, individualisé qui permettra de soutenir leurs efforts, et nous aidera collectivement à atteindre notre objectif de zéro décès évitable de patients, d'ici 2030. »

Chacun des cinq boursiers recevra des conseils de la part de la PSMF, afin de les aider dans la conception d'un plan d'action, adapté au contexte, aux objectifs et aux besoins de santé, spécifiques à leur région. En outre, les boursiers auront l'occasion d'interagir et de collaborer avec un réseau international de mentors spécialistes de la sécurité des patients et de la qualité ; ils seront amenés également à faciliter et diriger des efforts de coaching clinique avec des hôpitaux et des organisations de soins, du monde entier.

Les boursiers sélectionnés, pour la cohorte de cette année, sont les suivants :

Le Dr Luis Ramón Torres Torija Arguelles, MD, MBA

Le Dr Luis Torres Torija Arguelles est un médecin spécialisé dans la qualité des soins cliniques, du Tecnológico de Monterrey au Mexique . Il travaille actuellement en tant que coordinateur de la qualité, et de la sécurité des patients, à l'Hospital Español de Mexico, où il est responsable de la gestion, de la conception, de l'évaluation, de l'amélioration et de l'innovation des processus liés aux soins cliniques et à la sécurité des patients, intégrant diverses méthodologies pour une amélioration continue et une meilleure communication. Ses efforts pour mettre en oeuvre l'ensemble des Solutions applicables pour la sécurité des patients (Actionable Patient Safety Solutions) de la Patient Safety Movement Foundation ont valu à son établissement la reconnaissance d'Hôpital 5 étoiles.





Le Dr Luis Torres Torija Arguelles est un médecin spécialisé dans la qualité des soins cliniques, du Tecnológico de Monterrey au Mexique Il travaille actuellement en tant que coordinateur de la qualité, et de la sécurité des patients, à l'Hospital Español de Mexico, où il est responsable de la gestion, de la conception, de l'évaluation, de l'amélioration et de l'innovation des processus liés aux soins cliniques et à la sécurité des patients, intégrant diverses méthodologies pour une amélioration continue et une meilleure communication. Ses efforts pour mettre en oeuvre l'ensemble des Solutions applicables pour la sécurité des patients (Actionable Patient Safety Solutions) de la Patient Safety Movement Foundation ont valu à son établissement la reconnaissance d'Hôpital 5 étoiles. La Dre Carol Gunn, MD

La Dre Carol Gunn a fréquenté la faculté de médecine de l'université de Californie à Davis, et terminé sa résidence en médecine interne à Portland, dans l'Oregon, suivie d'une année supplémentaire de formation en médecine du travail et en médecine environnementale, à l'université du Colorado. En 2007, elle a ouvert un cabinet indépendant de médecine du travail. Elle s'épanouit en travaillant avec des individus et des groupes qui préconisent des solutions systémiques, que ce soit pour la santé, le bien-être ou la sécurité des patients.





La Dre Carol Gunn a fréquenté la faculté de médecine de l'université de Californie à Davis, et terminé sa résidence en médecine interne à Portland, dans l'Oregon, suivie d'une année supplémentaire de formation en médecine du travail et en médecine environnementale, à l'université du Colorado. En 2007, elle a ouvert un cabinet indépendant de médecine du travail. Elle s'épanouit en travaillant avec des individus et des groupes qui préconisent des solutions systémiques, que ce soit pour la santé, le bien-être ou la sécurité des patients. Samar Hassan, PH, MSQ, CPHQ, FISQua

Samar Hassan est titulaire d'une maîtrise en gestion de la qualité des soins de santé ; pharmacienne agréée, elle est aussi une professionnelle de la qualité des soins de santé, certifiée auprès de la National Association for Healthcare Quality (NAHQ). En outre, Samar Hassan travaille avec le Health Care Accreditation Council (HCAC) en Jordanie, et l'institution en charge d'améliorer la qualité et la sécurité des patients de la région, depuis 2018, où elle a été impliquée dans la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des normes de qualité et de sécurité des patients, dans les institutions de santé et d'assistance sociale. Elle a également participé et soutenu les programmes de soutien et de sensibilisation du public, du HCAC, pour mobiliser les professionnels, le public et les décideurs, sur l'adoption et la mise en oeuvre d'approches visant l'amélioration de la qualité.





Samar Hassan est titulaire d'une maîtrise en gestion de la qualité des soins de santé ; pharmacienne agréée, elle est aussi une professionnelle de la qualité des soins de santé, certifiée auprès de la National Association for Healthcare Quality (NAHQ). En outre, Samar Hassan travaille avec le Health Care Accreditation Council (HCAC) en Jordanie, et l'institution en charge d'améliorer la qualité et la sécurité des patients de la région, depuis 2018, où elle a été impliquée dans la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des normes de qualité et de sécurité des patients, dans les institutions de santé et d'assistance sociale. Elle a également participé et soutenu les programmes de soutien et de sensibilisation du public, du HCAC, pour mobiliser les professionnels, le public et les décideurs, sur l'adoption et la mise en oeuvre d'approches visant l'amélioration de la qualité. La Dre Elizabeth Namugaya Igaga, MD

La Dre Elizabeth Namugaya Igaga a fréquenté l'université Makerere de Kampala, en Ouganda, pour ses études de médecine, et obtenu une maîtrise en anesthésie et soins intensifs. Elle exerce actuellement au sein de l'Uganda Heart Institute. L'intérêt d'Elizabeth Namugaya Igaga pour la sécurité des patients s'est manifesté après avoir vécu directement et plusieurs fois au cours de son internat, des évènements ayant abouti à des accidents évités de justesse, ou à des résultats catastrophiques. Depuis lors, elle se passionne pour l'élaboration et la promotion d'une culture de la sécurité dans les soins périopératoires en Ouganda.





La Dre Elizabeth Namugaya Igaga a fréquenté l'université Makerere de Kampala, en Ouganda, pour ses études de médecine, et obtenu une maîtrise en anesthésie et soins intensifs. Elle exerce actuellement au sein de l'Uganda Heart Institute. L'intérêt d'Elizabeth Namugaya Igaga pour la sécurité des patients s'est manifesté après avoir vécu directement et plusieurs fois au cours de son internat, des évènements ayant abouti à des accidents évités de justesse, ou à des résultats catastrophiques. Depuis lors, elle se passionne pour l'élaboration et la promotion d'une culture de la sécurité dans les soins périopératoires en Ouganda. Le Dr Ebikapaye Okoyen, MD, MBBS, MBA, MHPM, FISQua

Le Dr Ebikapaye Okoyen travaille au ministère de la Santé à Yenagoa, au Nigéria, en tant que directeur adjoint et directeur du programme d'État pour Saving One Million Lives Program for Results (SOML PforR), un programme axé sur les résultats, et parrainé par la Banque mondiale, qui finance la santé et la nutrition maternelles et infantiles, afin d'améliorer la quantité et la qualité des services. Il est boursier et membre de plusieurs associations professionnelles, dont la Nigerian Medical Association, la Society for Quality in Healthcare in Nigeria (SQHN) ; exerçant les fonctions d'inspecteur des établissements de santé, certifié par la SQHN, il est titulaire d'un certificat de spécialiste des Principes fondamentaux d'évaluation externe (Fundamentals of External Evaluation Surveying) de l'International Society for Quality in Healthcare (ISQua). Il a également publié des articles au sujet de la recherche sur les services de santé.

Pour en savoir plus sur le programme Healthcare Safety Fellowship de la Patient Safety Movement Foundation, veuillez consulter le site : https://patient.sm/PR-Fellowship.

À propos de la Patient Safety Movement Foundation : Chaque année, plus de 200 000 personnes trouvent la mort dans les hôpitaux américains de manière injustifiée, tandis que dans le monde ce sont plus de trois millions de décès qui sont comptabilisés en raison de soins non sécurisés. La Patient Safety Movement Foundation (PSMF) est une organisation mondiale à but non lucratif, dont la vocation consiste à éliminer les préjudices et décès évitables pour les patients du monde entier, d'ici 2030. La PSMF réunit des patients, des défenseurs de leurs droits, des prestataires de soins de santé, des sociétés de technologie médicale, des gouvernements, des employeurs et des payeurs du privé, dans le but d'oeuvrer pour cette cause. Que ce soit dans le cadre de ses Solutions applicables pour la sécurité des patients (Actionable Patient Safety Solutions), de son Engagement pour les données ouvertes (Open Data Pledge) dans le secteur, de son Sommet mondial sur la sécurité des patients, la science et la technologie (World Patient Safety, Science & Technology Summit), ou à travers d'autres actions, la PSMF continuera de se battre jusqu'à ce que soit atteint son objectif de zéro préjudice et décès, évitables pour les patients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patientsafetymovement.org, et suivez la PSMF sur LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 mai 2021 à 23:15 et diffusé par :