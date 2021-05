ProcessMAP établit son siège européen en Allemagne pour étendre son offre logicielle EHS aux clients européens





ProcessMAP Corporation, le chef de file de l'industrie dans l'offre d'une plateforme d'intelligence des données basée dans le cloud pour la transformation de la santé, de la sécurité et de l'environnement (Environmental, Health and Safety, EHS), et la gestion des risques au travail (Operational Risk Management, ORM) a annoncé aujourd'hui que la société avait établi son siège européen à Francfort, en Allemagne. Le nouveau siège jouera un rôle fondamental pour faciliter la collaboration avec les clients, co-innover avec des solutions spécifiques aux besoins locaux, et permettre un engagement de la réussite clients encore plus fort sur plus de 15 000 sites clients dans toute l'Europe.

Les moteurs stratégiques pour la croissance et l'expansion en Europe

Le bloc de 28 membres de l'union européenne (UE) a un solide engagement envers la durabilité environnementale, ainsi que pour la santé et la sécurité sur le lieu de travail. En décembre 2019, les pays de la région ont adopté le Pacte vert pour l'Europe - un ensemble d'initiatives politiques qui vise à garantir qu'il n'y aura aucune nouvelle émission de gaz à effet de serre d'ici 2050 et que l'économie régionale sera découplée de l'exploitation des ressources.

De même, au deuxième trimestre de 2021, les pays de l'UE présenteront un nouveau Cadre stratégique de la santé et de la sécurité au travail pour la période 2021-2027, afin de mettre à jour les normes de protection pour les employés et de limiter les risques traditionnels et nouveaux liés au travail. Les accidents et les maladies du travail sont à l'origine d'une perte annuelle estimée à près de 3,3 % du PIB dans l'UE. Au cours de la dernière décennie, le cadre et les règles stratégiques européens de la santé et de la sécurité au travail (occupational safety and health, OSH) ont contribué à améliorer considérablement les conditions de travail. Le taux d'incidence des accidents mortels au travail a chuté de près de 30 %1.

Reflétant l'accent et l'importance stratégique que l'Europe accorde aux questions d'EHS, la région représente plus de 25 % du marché mondial des logiciels d'EHS et est le deuxième marché le plus important après l'Amérique du Nord. D'après les estimations publiées par Verdantix2, un cabinet d'étude et de conseil indépendant, le marché européen des logiciels d'EHS se développera de 70 % dans l'ensemble ou d'un taux de croissance composé annuel (TCCA) de 11,2 %, passant ainsi de 379 millions USD en 2021 pour atteindre 645 millions USD d'ici 2026.

L'assise solide de ProcessMAP en Europe

ProcessMAP a déjà une forte présence en Europe avec plus de 60 entreprises du classement Fortune 1000 représentant plus de 15 000 sites dans la plupart des pays de toute l'Europe. Les clients européens de ProcessMAP comptent certains des plus gros fabricants automobiles, des sociétés d'ingénierie et de fabrication industrielle diversifiées multinationales de premier plan, et de nombreuses entreprises de produits chimiques, pharmaceutiques et de produits grand public parmi d'autres.

La base de clientèle de l'entreprise et l'adoption de la plateforme ont connu une croissance phénoménale au cours des cinq dernières années avec plus de 400 % d'augmentation pour imposer la transformation numérique dans de nombreux processus d'EHS clés.

L'équipe européenne ProcessMAP

Le siège européen de ProcessMAP à Eschborn exploitera l'avantage que lui confère sa proximité avec Francfort, l'un des centres d'affaires les plus dynamiques de toute l'Europe, pour puiser dans un vivier de talents extrêmement qualifiés, et desservir des clients locaux et internationaux. L'équipe actuelle s'élargira avec des professionnels ayant de l'expérience dans les domaines de l'HSE, de l'ESG, de l'hygiène industrielle, de la santé et du bien-être au travail, ainsi que de la conformité réglementaire pour soutenir la base de clientèle croissante de ProcessMAP en Europe.

Commentaires sur les actualités

« Les solutions d'EHS de niveau entreprise de ProcessMAP permettent de stimuler la transformation numérique de l'EHS pour les organisations du monde entier. L'entreprise a été reconnue cinq fois en tant que « leader » dans notre rapport étendard Green Quadrant sur les logiciels d'EHS, et ce le plus récemment en 2021 », a déclaré William Pennington, directeur de recherche sur l'EHS, chez Verdantix. « Désormais, avec le nouveau siège européen de ProcessMAP, l'entreprise pourra consolider encore davantage sa collaboration avec les clients locaux et accélérer son parcours vers l'offre d'un environnement de travail sûr et sain à ses employés », a-t-il ajouté.

« L'expansion de ProcessMAP en Europe souligne notre engagement à collaborer et à innover avec nos clients, dans toutes les régions, à accélérer la transformation numérique de leurs initiatives d'EHS, à limiter de façon proactive les risques de santé et de sécurité au travail, et à favoriser une culture de priorité à la sécurité », a déclaré Dave Rath, PDG de ProcessMAP.

« ProcessMAP soutient depuis longtemps les opérations de ses clients dans toute l'Europe. Nous nous employons actuellement à développer notre équipe européenne pour soutenir de façon proactive nos 15 000 sites clients existants ainsi que pour accélérer la transformation numérique de l'EHS pour de nouveaux clients », a déclaré Harold Gubnitsky, président de ProcessMAP Corporation.

1 - European Pillar of Social Rights Action Plan (2021)

2 - Verdantix, Market Size And Forecast: EHS Software 2020-2026 (Global), Février 2021

À propos de Verdantix

Verdantix est un cabinet de recherche et de conseil indépendant avec une expertise dans l'environnement, la santé, la sécurité et la qualité, l'excellence opérationnelle, les bâtiments intelligents, ainsi que les technologies d'ESG et de développement durable. À travers nos services de recherche et de conseil, nous aidons les dirigeants d'entreprises, les investisseurs, les responsables des technologies et les dirigeants des sociétés de services à prendre des décisions fermes basées sur les faits. Nous nous engageons à fournir une analyse objective, ponctuelle et précise pour aider nos clients à réussir.

Veuillez visiter le site https://www.verdantix.com/ pour en savoir plus.

À propos de ProcessMAP Corporation

ProcessMAP est la plateforme d'intelligence de processus et de données d'EHS de premier plan qui donne à nos clients les moyens de minimiser les risques, de garantir la conformité, et d'assurer la sécurité. La plateforme dans le cloud fondée sur l'analyse et les solutions avancées prioritairement mobiles de ProcessMAP permettent la transformation numérique, la constance des processus, et l'harmonisation des données pour fournir des renseignements exploitables. Notre siège est situé à Ft. Lauderdale, en Floride, et nous possédons des sites dans le monde entier qui desservent des clients dans plus de 140 pays. Veuillez visiter le site https://www.processmap.com/ pour en savoir plus.

