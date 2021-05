Monument Assurance Luxembourg rachète AME Life Luxembourg (« AMELL ») à Covéa





Monument Re a annoncé aujourd'hui que, sous réserve des approbations réglementaires nécessaires, Monument Assurance Luxembourg acquerra AME Life Luxembourg (« AMELL ») auprès du groupe français d'assurance mutualiste Covéa. AMELL est une compagnie d'assurance-vie bien établie basée au Luxembourg, avec une présence au Luxembourg, en Belgique et en Italie. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées. La transaction n'aura aucun impact sur les clients et détenteurs de police d'AMELL.

« Nous sommes heureux d'avoir conclu cet accord avec Covéa pour l'acquisition de sa filiale AMELL. Cette transaction représente une étape importante dans notre stratégie de consolidation, car elle nous permet de renforcer notre présence au Luxembourg », a déclaré Manfred Maske, PDG de Monument Re.

Le changement du contrôle de la société fera suite à la satisfaction des conditions habituelles de clôture, notamment la réception des approbations réglementaires.

Pour plus de renseignements :

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse www.monumentregroup.com ou contactez Fiona Davies à l'adresse info@monumentregroup.com, ou en appelant le +1(441) 400-9300.

Monument Re Limited est un réassureur et un consolidateur d'actifs qui possède d'une expérience avérée dans l'acquisition et l'exploitation de portefeuilles ou d'assureurs directs en Europe. Monument Re bénéficie d'une présence aux Bermudes, qui a atteint l'équivalence de Solvabilité II tout comme la Suisse. Monument Re Group opère également à travers ses filiales en Belgique, aux Pays-Bas, en Irlande, sur l'île de Man, à Guernesey et au Luxembourg, avec des succursales en Espagne, en Italie et en Allemagne. Chaque entité est soumise aux réglementations locales et Monument Re fait l'objet d'une Surveillance de groupe de la part de l'Autorité monétaire des Bermudes.

Monument Assurance Luxembourg S.A. (« MAL ») est une compagnie d'assurances luxembourgeoise entièrement agréée, réglementée par le Commissariat aux Assurances. Sa stratégie consiste à acquérir, par transfert ou rachat ferme, des portefeuilles hérités garantis ou liés au Luxembourg, en Italie et en Espagne.

Le groupe de sociétés de Monument bénéficie d'une présence établie aux Bermudes, en Irlande, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, à Guernesey et sur l'île de Man, avec des filiales en Espagne, en Italie et en Allemagne.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 mai 2021 à 22:00 et diffusé par :