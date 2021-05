Décès de M. Serge Bouchard - Un grand ami des Premières Nations





WENDAKE, QC, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) tient à réagir au décès, hier, de M. Serge Bouchard.

« L'APNQL a développé et met en oeuvre un Plan d'action contre la discrimination et le racisme. Serge Bouchard a dédié toute sa vie, tout son oeuvre à cette même cause. Il a fait de sa vie un plan d'action contre le racisme et la discrimination. Il nous encourage à persévérer sur cette voie, celle du respect et du rapprochement entre humains, et continuera de nous inspirer. Merci Serge. »

C'est par cette réflexion que Ghislain Picard, Chef de l'APNQL, exprime à la fois son émotion personnelle et la reconnaissance de l'APNQL envers Serge Bouchard. Informer, expliquer, intéresser, provoquer la curiosité du public, sans chercher à convaincre, sans faire la morale ou la leçon, c'était la manière Serge Bouchard. Son départ en pleine pandémie, en ce moment même où ce rapprochement humain est profondément bouleversé sinon compromis, doit nous inspirer, nous ramener à l'essentiel : le respect de l'autre, l'écoute attentive, la réflexion.

À sa famille, ainsi qu'à la grande famille que constituent ses auditeurs et lecteurs assidus, l'APNQL offre ses condoléances, nous invite tous à replonger dans son oeuvre et à nous en inspirer.

