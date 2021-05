Le gouvernement du Canada fait le point sur la COVID-19 pour les peuples et les communautés autochtones





OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 12 mai 2021 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada (SAC) est résolu à appuyer les communautés autochtones dans leurs mesures de lutte contre la COVID-19 et travaille en étroite collaboration avec les organisations autochtones et les gouvernements provinciaux et territoriaux.

Nous célébrons la Semaine nationale des soins infirmiers du 10 au 16 mai. Plus tôt cette semaine, le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, a eu l'occasion de remercier tous les infirmiers et infirmières qui oeuvrent dans les communautés des Premières Nations et inuites. Ces infirmiers et infirmières ont fait preuve d'un incroyable dévouement pour assurer la santé et la sécurité des communautés des Premières Nations et inuites, particulièrement en temps de pandémie. Cette année plus que jamais, les Canadiens de tout le pays rendent hommage à tout le personnel infirmier qui a « répondu à l'appel » en première ligne pour lutter contre la COVID-19. Ces personnes ont fait d'énormes sacrifices pour la santé et le bien-être des Canadiens, et nous leur sommes reconnaissants du travail qui nous aide à traverser la pandémie.

Bien que la campagne de vaccination contre la COVID-19 au pays soit porteuse d'espoir, nous devons continuer d'observer les mesures de santé publique, pour protéger nos proches et nos communautés, et nous protéger nous-mêmes. Il faut notamment minimiser le plus possible les interactions en personne hors du foyer, éviter les lieux achalandés, porter un masque et se laver les mains fréquemment.

Selon SAC, en date du 11 mai, les statistiques dans les communautés des Premières Nations sont les suivantes :

28 118 cas positifs de COVID-19 confirmés;

820 cas actifs;

26 972 personnes rétablies;

326 décès.

On ne compte aucun cas actif au Nunavik, au Québec, et 61 cas actifs dans les Territoires du Nord-Ouest. En date du 11 mai, le gouvernement du Nunavut signale 75 cas actifs de COVID-19 à Iqaluit. Le Canada est résolu à soutenir le Nunavut durant cette dernière vague d'éclosions. Hier, le ministre Miller et l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ont annoncé que le gouvernement du Canada versera plus de 19 millions de dollars en soutien supplémentaire et immédiat au gouvernement du Nunavut et à la Nunavut Tunngavik Incorporated. Ce financement sera constitué d'une combinaison de nouveaux transferts fédéraux ou de dépenses en nature.

Au 11 mai 2021, plus de 20 millions de vaccins contre la COVID-19 avaient été distribués au pays. En date du 11 mai, 416 106 doses ont été administrées dans 690 communautés des Premières Nations, inuites et territoriales. Selon les projections démographiques de Statistique Canada de 2020, plus de 65 % des adultes des communautés des Premières Nations et plus de 68 % des adultes vivant dans les territoires, au Nunavik et au Nunatsiavut ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19.

La semaine dernière, Santé Canada a autorisé l'utilisation du vaccin Pfizer chez les personnes de 12 à 15 ans suivant une étude américaine menée auprès de plus de 2 000 adolescents. Bien que l'approche en matière d'établissement des priorités et de l'admissibilité au vaccin varie par province et territoire, les Territoires du Nord-Ouest ont déjà commencé, et plusieurs ont mis en place des plans pour vacciner cette tranche plus jeune de la population. SAC et ses partenaires autochtones, en collaboration avec les provinces et les territoires, ont récemment formé un groupe de travail national mené par les jeunes pour encourager la prise du vaccin chez les jeunes des Premières Nations, inuits et métis. Le groupe vise à élaborer des stratégies afin de mobiliser les jeunes Autochtones durant le processus de vaccination.

La vaccination va bon train partout au pays. On redouble d'efforts pour accroître la confiance dans les vaccins afin d'encourager la vaccination dans des régions où la population hésite et où il y a un grand nombre de cas et une faible couverture vaccinale. En Colombie-Britannique, en date du 22 avril, 50 % de tous les membres inscrits et admissibles à l'inscription des Premières Nations et âgés de 18 ans et plus avaient reçu au moins une dose d'un vaccin contre la COVID-19. L'Alberta est à la phase 2D de son processus de vaccination, et tous les membres des Premières Nations et Métis de 35 ans et plus, peu importe où ils vivent, peuvent se faire vacciner. Au Manitoba, plus d'une dizaine de cliniques administreront la deuxième dose au cours des semaines à venir. Au Québec, au moins dix communautés supplémentaires ont commencé à administrer des secondes doses.

De nombreuses cliniques de vaccination pour les Autochtones en milieu urbain sont aussi ouvertes au pays et, avec l'abaissement graduel du seuil d'âge, les Autochtones peuvent se faire vacciner en plus grand nombre. La phase 1 de la campagne de vaccination des Autochtones à Montréal, au Québec, se poursuit jusqu'au 14 mai. En Alberta, plus de 1 300 doses du vaccin contre la COVID-19 ont été administrées aux Métis de la province dans le cadre d'une clinique menée à Edmonton pendant quatre jours en mars. La clinique, dirigée par la Métis Nation of Alberta (MNA), était la première organisée par un gouvernement métis au Canada.

Les Forces armées canadiennes (FAC) continuent également d'appuyer de nombreuses communautés autochtones au pays. Les FAC continuent d'aider les équipes de vaccination à accélérer le rythme de l'immunisation dans un certain nombre de communautés des Premières Nations dans les réserves du nord du Manitoba. Jusqu'à présent, les FAC ont aidé 11 communautés à administrer la première dose. La semaine dernière, elles ont prêté main-forte aux cliniques d'administration de la seconde dose dans la Nation crie Nisichawayasihk et cette semaine, elles appuieront ce type de clinique dans les Premières Nations de Pauingassi et de Little Grand Rapids.

En réponse à une demande d'aide de la province de l'Ontario, six rangers canadiens ont été mobilisés dans la communauté de la Première Nation du lac Seul le 4 mai 2021 afin d'aider à faire face à une éclosion de COVID-19. Les rangers collaborent avec des partenaires autochtones pour fournir de l'aide humanitaire et répondre aux besoins immédiats de cette communauté éloignée.

De même, des rangers canadiens ont été mobilisés le 10 mai 2021 dans la Première Nation crie de Moose en Ontario afin d'aider à atténuer la propagation de la COVID-19 dans la communauté. Le gouvernement du Canada continuera de prêter main forte aux communautés là où elles en ont besoin.

