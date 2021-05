Le gouvernement du Canada apporte un soutien accru au Réseau de santé CAN





Prolongation d'un an en Ontario et expansion dans les provinces de l'Atlantique pour faciliter l'adoption de solutions canadiennes en matière de soins de santé

MISSISSAUGA, ON, le 12 mai 2021 /CNW/ - Alors que la lutte contre la COVID-19 se poursuit, il est plus important que jamais d'appuyer les sociétés de soins de santé innovatrices et de pointe du Canada. Le gouvernement fédéral s'est engagé à soutenir les entreprises canadiennes à démarrer, à se développer et à accéder de nouveaux marchés afin qu'elles puissent vendre leurs solutions fabriquées au Canada dans le monde entier.

Le Réseau de santé CAN est un marché intégré qui réduit les obstacles à l'approvisionnement de manière à ce que les entreprises technologiques en santé puissent rapidement et facilement offrir leurs innovations au secteur des soins de santé. Il sert de plateforme aux entreprises pour fournir des solutions répondant aux besoins des Canadiennes et Canadiens et de nos organisations de soins de santé.

Aujourd'hui, l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite entreprise et de la Promotion des exportations, a annoncé la prolongation d'un an du projet du Réseau de santé CAN en Ontario, avec un investissement de 3,25 millions de dollars dans Trillium Health Partners effectué par l'intermédiaire de FedDev Ontario. Cet investissement s'ajoute à l'investissement précédent du gouvernement de 3,5 millions de dollars réalisé en 2019, lequel a permis de lancer le réseau en Ontario et soutenir 15 sociétés afin de commercialiser des solutions. Grâce à cette prolongation, qui porte le soutien total à 6,75 millions de dollars, 10 sociétés supplémentaires bénéficieront de l'approche du réseau visant à faciliter l'achat de solutions de soins de santé canadiennes par des centres de soins de santé au pays.

La ministre Ng a également annoncé un investissement de plus de 2,2 millions de dollars pour le Réseau de santé Horizon effectué par l'intermédiaire de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), pour appuyer l'expansion du Réseau de santé CAN dans le Canada atlantique. En collaboration avec l'écosystème d'innovation de l'Atlantique, le Réseau de santé CAN identifiera des sociétés prometteuses de l'Atlantique pour les associer à des projets de commercialisation dans le cadre d'un processus d'approvisionnement ouvert et transparent, l'objectif étant d'apporter de nouvelles solutions novatrices au système de soins de santé qui sont développées au Canada atlantique et seront mises à l'échelle au Canada et à l'étranger.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui est un excellent exemple de la collaboration innovante dont notre économie a besoin pour reconstruire et se remettre de la COVID-19. Notre gouvernement est déterminé à aider les entreprises à réussir et, grâce aux investissements effectués dans le Réseau de santé CAN, qui continue de croître et d'aider les entreprises locales innovatrices du domaine des sciences de la santé à travailler directement avec les organisations dédiées aux soins de santé, à vendre leurs technologies et à faire croître leurs entreprises ici au Canada et dans le monde. »

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite entreprise et de la Promotion des exportations

« L'investissement d'aujourd'hui renforcera un réseau existant qui joue un rôle déterminant dans le développement de certaines des entreprises les plus prometteuses du Canada dans le domaine des sciences de la santé. Ce sont des initiatives comme celles-ci qui nous permettent de nous attaquer à nos problèmes de santé les plus urgents et d'élaborer des solutions canadiennes, tout en nous aidant à rester à l'avant-garde de l'innovation dans le domaine des soins de santé. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Le Réseau de santé Horizon dirige l'expansion du Réseau de santé CAN à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les Maritimes. Nous construisons un réseau de santé complet pour notre région, et cet investissement apporte de nouvelles innovations, des emplois et de la croissance à nos secteurs de la santé et des biosciences. »

- L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles et député de St. John's South - Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador)

« Dans la dernière année, le Réseau de santé CAN a appuyé 15 organismes de soins de santé de partout au Canada à adopter de nouvelles technologies développées ici au pays afin de soutenir la qualité des soins aux patients. Avec son expansion dans le Canada atlantique, le Réseau continuera de travailler avec certaines des organisations de soins de santé les meilleures et les plus novatrices pour appuyer les entreprises canadiennes dans la commercialisation et à la mise à l'échelle de leurs produits au pays et à l'étranger. Grâce à l'investissement continu du gouvernement du Canada, nous travaillons avec des partenaires de l'ensemble de l'écosystème d'innovation en santé afin d'apporter de nouvelles technologies à notre ligne de front et de faire croître l'économie canadienne en soutenant les entreprises locales. »

- Dr Dante Morra, président du Réseau de santé CAN et chef du personnel, Trillium Health Partners

Faits en bref

Le Réseau de santé CAN est actuellement présent en Ontario , dans l'Ouest et maintenant dans les provinces de l'Atlantique. Il prévoit de s'étendre au Québec et dans le Nord, afin de créer une plateforme nationale qui exploite le pouvoir d'achat des organismes de santé.

, dans l'Ouest et maintenant dans les provinces de l'Atlantique. Il prévoit de s'étendre au Québec et dans le Nord, afin de créer une plateforme nationale qui exploite le pouvoir d'achat des organismes de santé. Les partenaires du Réseau en Ontario sont les suivants : Bruyère; Grand River Hospital; Hamilton Health Science; Prism Eye Institute; St. Joseph's Healthcare Hamilton; SE Health; The Hospital for Sick Children (Sick Kids); Trillium Health Partners; Sinai Health; Sunnybrook Health Sciences Centre; University Health Network et Unity Health Toronto.

sont les suivants : Bruyère; Grand River Hospital; Hamilton Health Science; Prism Eye Institute; Healthcare Hamilton; SE Health; The Hospital for Sick Children (Sick Kids); Trillium Health Partners; Sinai Health; Sunnybrook Health Sciences Centre; University Health Network et Unity Health Toronto. Les partenaires du Réseau au Canada atlantique sont les suivants : Eastern Health; Santé Î.-P.-É.l Réseau de santé Horizon; Centre de santé IWK; Medavie, Nova Scotia Health; Shannex et Réseau de santé Vitalité.

atlantique sont les suivants : Eastern Health; Santé Î.-P.-É.l Réseau de santé Horizon; Centre de santé IWK; Medavie, Nova Scotia Health; Shannex et Réseau de santé Vitalité. Grâce à l'investissement initial du gouvernement du Canada dans le Réseau de santé CAN effectué par l'intermédiaire de FedDev Ontario, Trillium Health Partners a aidé 15 entreprises à commercialiser huit projets par le biais de partenariats avec 10 organisations de santé. À partir de cet investissement initial, six autres technologies devraient être commercialisées cette année.

dans le Réseau de santé CAN effectué par l'intermédiaire de FedDev Ontario, Trillium Health Partners a aidé 15 entreprises à commercialiser huit projets par le biais de partenariats avec 10 organisations de santé. À partir de cet investissement initial, six autres technologies devraient être commercialisées cette année. Le gouvernement du Canada a été sur le terrain pour aider les entreprises à faire face aux conséquences de la pandémie par l'intermédiaire des agences de développement régional. Grâce aux mesures décrites dans le budget 2021, FedDev Ontario et l'APECA continueront d'être des partenaires de confiance offrant un soutien ciblé dans leurs régions respectives.

Liens connexes

Trillium Health Partners (en anglais)

Réseau de santé Horizon

Réseau de santé CAN

FedDev Ontario

Agence de promotion économique du Canada atlantique

Restez branchés

Abonnez-vous à notre bulletin d'information mensuel L'actualité économique du Sud de l'Ontario et suivez-nous sur Twitter , Facebook, Instagram et LinkedIn pour en savoir plus sur la manière par laquelle nous faisons croître les entreprises, cultivons les partenariats et bâtissons des communautés fortes dans le Sud de l'Ontario.

Suivez l'APECA : Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 12 mai 2021 à 16:56 et diffusé par :