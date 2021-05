GardaWorld annonce des nominations de cadres à ses Services de Sécurité en Amérique du Nord





MONTRÉAL, le 12 mai 2021 /CNW/ - GardaWorld, le plus grand fournisseur privé de services de sécurité intégrés, transport de valeurs et de gestion des risques au monde, est heureuse d'annoncer les nominations de Jean-Luc Meunier au poste de président et chef de l'exploitation, Services de sécurité - Canada, et de Prentice Robertson au poste de président et chef de l'exploitation, Services de sécurité - États-Unis.

"Au cours des deux dernières années, notre plateforme nord-américaine de services de sécurité est passée à la vitesse supérieure, propulsée par notre position de chef de file au Canada et l'acquisition stratégique de Whelan Security en 2019 qui a permis de pénétrer de nouveau sur le marché américain des services de sécurité », déclare Stéphan Crétier, fondateur, président et chef de la direction de GardaWorld.

« Sous la direction de Jean-Luc et de Prentice, nos activités canadiennes et américaines ont toutes deux prospérées. En très peu de temps, nous avons atteint le troisième rang sur le marché américain, et au Canada, les résultats obtenus au long de la pandémie ont permis de cimenter notre position de champion de l'industrie. Je suis heureux de pouvoir compter sur ces deux solides leaders pour poursuivre nos ambitieux plans de croissance à mesure que nous sortons de la pandémie », a conclu M. Crétier.

Jean-Luc Meunier est chef de l'exploitation, Services de sécurité, Canada depuis 2016. Depuis son arrivée, il a porté les revenus canadiens annuels des services de sécurité à plus de

1 milliard de dollars. Son esprit entrepreneurial jumelé à son passé d'ingénieur et combiné à un style de gestion orienté sur les solutions, permettent à Jean-Luc de développer les membres de son équipe de gagnants axés sur la satisfaction de la clientèle et la croissance organique. Avant de se joindre à GardaWorld, il a occupé des postes de direction au sein de plusieurs grandes entreprises, notamment chez Couche-Tard, Shell Canada, Familiprix et le Groupe Robert.

Prentice Robertson s'est joint à GardaWorld en 2019 à titre de chef de l'exploitation, Services de sécurité, États-Unis. Son mandat était de consolider les marques Whelan Security et United American Security pour former et diriger la division Services de sécurité, GardaWorld États-Unis. Il compte 33 ans d'expérience dans la gestion, le marketing et les ventes, dont 30 ont été consacrés à l'industrie des services de sécurité. Vice-président des ventes et du marketing chez Barton Protective Services, puis chef de l'exploitation chez Whelan Security avant l'acquisition par GardaWorld, Prentice Robertson a démontré son expertise en menant une croissance organique exceptionnelle pour les compagnies désormais intégrées et combinées.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est la plus grande société privée de services intégrés de sécurité, de transport de valeurs et de gestion des risques au monde, mettant l'accent sur l'intégrité, la vigilance, la confiance et le respect avec plus de 122 000 employés répartis dans le monde entier. Forte d'une présence en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et dans d'autres régions desservant plus de 35 000 clients, GardaWorld et ses marques sont particulièrement bien positionnées et ont des ressources pour répondre aux besoins de sécurité, qu'ils soient locaux, régionaux ou internationaux. Les marques de la société incluent Services de sécurité GardaWorld, Transport de valeurs, BEST Gestion de foule, ECAMSECURE et Crisis24.

Pour plus d'informations, visitez https://www.garda.com/.

