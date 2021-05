Des surplus subventionnés de plus de 15 millions à Terrebonne au détriment de services additionnels à la population et de l'amélioration des conditions de travail des employés municipaux





TERREBONNE, QC, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Fraternité des Policiers de Terrebonne trouve obscène l'attitude adoptée par le maire Plante qui se félicite des surplus budgétaires et de l'annonce d'un gel de taxe pour 2022. Ce dernier se targue d'avoir réussi à dégager des surplus de l'ordre de 15.1M$ de dollars pour l'exercice financier de 2020. Se faisant, il vient de prouver encore une fois les prétentions de la Fraternité selon lesquelles le maire Plante est complètement déconnecté de la réalité, tant de ses employés que de celle de ses citoyens. On essaie de faire croire aux contribuables que tout va bien dans leur ville et d'acheter leur vote avec un gel de taxe. Mais la réalité est toute autre. Il y a un besoin criant de personnel au bureau des enquêtes criminelles et les statistiques sont là pour le prouver.

En effet, la Fraternité a mis la main sur des chiffres plus qu'alarmants, des chiffres que l'administration Plante se garde bien de diffuser. Au cours des 5 dernières années, les plaintes sur les crimes à caractère sexuel ont augmenté de 80 % et les abus physiques et la maltraitance d'enfants, de 69 %. Un (1) seul enquêteur a été ajouté (il y a trois semaines) aux effectifs au cours de cette période. « Ce que l'on comprend, c'est que le maire Plante n'en a rien à foutre de la sécurité des citoyens et du sort des victimes de ces crimes odieux. On s'entête à vouloir référer le dossier de négociation devant les tribunaux au lieu de s'entendre et de régler les problématiques. On annonce des surplus, mais c'est facile quand on ne règle pas les problèmes. Pendant que l'on se gonfle le torse avec des surplus subventionnés, des victimes souffrent seules, en silence et c'est inacceptable! » de déclarer Patrick Lepage, président de la Fraternité des policiers de Terrebonne.

OCTROI DE NOUVELLES SUBVENTIONS

La ville a également confirmé lors du conseil de ville du 10 mai dernier avoir reçu une aide financière de 11,4M$ du Ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation afin d'atténuer les impacts de la pandémie sur ses finances. Elle a aussi reçu une aide financière de la part du Ministère de la Sécurité Publique pour l'ajout de deux sergent-détectives afin d'enrayer les activités illicites liées au cannabis. Puis, la semaine dernière la Ministre Guilbault a également annoncé une subvention pour soutenir les victimes de violence conjugale. « Avec ce portrait, on constate que la ville de Terrebonne ne règle rien. Pour que ça bouge, il faut que de l'argent arrive des paliers de gouvernement supérieurs. Il s'agit sans équivoque d'un discours électoral d'opportunisme. J'aimerais rappeler au maire qu'une majorité de ses employés sont sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2018. Une partie de ces surplus sont faits sur le dos des employés, ceux-là même qui tiennent la ville à bout de bras depuis le 13 mars 2020 et ça, le maire semble l'oublier si l'on se fie à la manière dont il se comporte » de conclure M. Lepage.

SOURCE Fraternité des policiers de Terrebonne (FPT)

