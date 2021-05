Investissement majeur et création d'emplois à Drummondville - Québec et BDC soutiennent la croissance de Canus





DRUMMONDVILLE, QC, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec ainsi que la Banque de développement du Canada (BDC) octroient 8 665 000 $ à Canus pour soutenir l'acquisition d'un immeuble et d'équipements de production à la fine pointe de la technologie. L'objectif : prendre en charge les activités de transformation laitière caprine et de fabrication de produits de santé et de beauté de l'entreprise, et ainsi assurer sa croissance.

Cet investissement de plus de 12 millions de dollars permettra à l'entreprise de créer une trentaine d'emplois et de devenir un leader nord-américain dans la production et la distribution de produits corporels au lait de chèvre. La mise en activité de la nouvelle usine est prévue pour l'automne 2021, et les premiers produits devraient apparaître sur le marché à l'hiver 2022.

Le soutien financier de Québec, totalisant 3 395 000 $ et accordé sous forme de prêts, provient en parts égales du Fonds du développement économique, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement du Québec, et des fonds propres d'Investissement Québec dans le cadre de l'initiative Productivité innovation. BDC verse quant à elle une contribution financière de 5 270 000 $, également sous forme de prêt.

Basée à Montréal depuis 1998, Canus commercialise des produits faits avec du lait de chèvre frais québécois. Vendus chez tous les grands détaillants au Québec et à l'international, ceux-ci ont connu une importante croissance au cours de la dernière année alors que la crise sanitaire a grandement amplifié la demande déjà accrue pour les produits de soins corporels.

L'entreprise acquiert donc un bâtiment de 40 000 pieds carrés situé au 2800, rue Alfred-Nobel, à Drummondville, et entend l'aménager afin de procéder à la transformation laitière caprine ainsi qu'à la fabrication et à l'emballage de ses produits liquides.

Ce projet s'inscrit dans une vision imaginée et convoitée depuis de nombreuses années par les dirigeants de Canus. L'entreprise souhaite qu'il s'intègre harmonieusement dans la communauté, et elle s'engage à respecter les plus hautes normes réglementaires et environnementales de l'industrie (ISO 22716). De nombreuses initiatives mises en place au cours des dernières années prouvent l'importance que Canus accorde à la diminution des gaz à effet de serre.

« Canus a réussi à tirer son épingle du jeu et à profiter de la conjoncture. Non seulement ce projet accélérera la croissance de l'entreprise, mais il contribuera aussi à la positionner dans son marché en vue de devenir un chef de file nord-américain. Notre gouvernement répond toujours présent pour soutenir des projets comme celui-ci. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie et députée de Les Plaines

« Le succès de Canus repose en grande partie sur les décisions judicieuses de ses dirigeants, notamment celle de miser sur des intrants de qualité pour fabriquer ses produits, comme le lait de chèvre québécois. Avec ses ressources abondantes et recherchées, le secteur bioalimentaire du Québec a beaucoup à offrir aux entreprises et aux consommateurs d'ici et d'ailleurs. Nous en avons une preuve éloquente aujourd'hui. Bravo à toute l'équipe de Canus pour son évolution dans la région! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches et député de Johnson

« Nous sommes heureux d'être partie prenante de cet important projet de croissance, qui contribuera assurément au développement de l'économie locale et à la mise en valeur de nos produits régionaux. Canus est un exemple convaincant de fabricant qui fait preuve de proactivité en misant sur le virage numérique et technologique pour lancer une nouvelle chaîne de fabrication et favoriser sa productivité. Grâce à l'initiative Productivité innovation et à son offre de service bonifiée, l'équipe régionale d'Investissement Québec a tout en main pour accompagner et soutenir Canus dans l'atteinte de ses objectifs, au Québec comme à l'extérieur de ses frontières. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« C'est avec grande fierté que BDC soutient une entreprise en croissance dans le secteur manufacturier et son projet de transformation technologique. En misant sur des équipements à la fine pointe de la technologie, Canus améliorera son efficacité tout en stimulant sa croissance. Notre équipe de services-conseils se réjouit d'accompagner cette entreprise innovante dans sa démarche de certification ISO 22716. Non seulement l'équipe de Canus vise les plus hautes normes de qualité et une reconnaissance internationale, mais elle le fait en créant des emplois ici. C'est un plaisir de soutenir l'ambition de Canus aux côtés de nos partenaires. »

Chantal Rémy, première vice-présidente, Québec, Atlantique et Services-conseils, de BDC

« Nous souhaitons incorporer des valeurs profondes dans nos nouvelles installations, notamment en matière de protection de l'environnement, et le souci de prendre soin de son prochain. Nous sommes fiers d'être une entreprise québécoise qui collabore avec les éleveurs caprins d'ici. Nos installations offriront aussi un environnement de travail sécuritaire et stimulant à nos employés. Une qualité de l'air ambiant supérieure aux normes actuelles est un élément essentiel dans la réalisation de ce projet. Considérant les coûts de nos différentes initiatives sociales et environnementales, nous ne visons pas seulement une rentabilité à court terme; nous voulons d'abord concrétiser notre vision. Nous espérons que ce projet changera à jamais la perception de nos clients, qui recherchent des produits de qualité réalisés dans des conditions qui préserveront l'environnement pour les générations futures. »

André Beauregard, fondateur et président de Canus

Canus contribue à nourrir un monde meilleur en offrant des produits de soins pour la peau à base de lait de chèvre frais issu de ses partenariats avec des producteurs laitiers, tout en étant socialement engagé dans la communauté. Ses produits, de qualité supérieure, vendus sous les marques Caprina, Nature par Canus et Petite chèvre, sont distribués internationalement et fabriqués selon des principes écoresponsables ayant comme objectif d'améliorer le bien-être de tous les membres de la famille.

L'entreprise, qui offre au-dessus de 70 produits, dont des savons en barre et liquides, du gel douche, du bain moussant et de la lotion corporelle, s'est hissée au 5 e rang des fabricants de savon au Canada , et elle continue d'élargir ses horizons.

rang des fabricants de savon au , et elle continue d'élargir ses horizons. Elle développe des marchés internationaux, notamment aux États-Unis, en Europe ( France , Espagne et Royaume-Uni) et dans plusieurs pays d'Asie, dont la Chine, Taiwan , Hong Kong , la Corée du Sud et le Japon.

( , Espagne et Royaume-Uni) et dans plusieurs pays d'Asie, dont la Chine, , , la Corée du Sud et le Japon. Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations.

Présente dans toutes les régions administratives, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées.

Elle propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec-Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ).

Grâce à Investissement Québec International, elle accompagne aussi les entreprises québécoises en matière d'exportation tout en assurant la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

BDC est la banque des entrepreneurs canadiens. Elle offre un accès à du financement ainsi que des services-conseils afin d'aider les entreprises canadiennes à croître et à réussir. BDC Capital, sa division d'investissement, propose une vaste gamme de solutions de capital et de financement personnalisé.

Depuis plus de soixante-quinze ans, BDC a pour objectif de soutenir les entrepreneurs de tous les secteurs à chacune des étapes de leur croissance. Pour en savoir davantage et pour consulter gratuitement plus de 1 000 outils, articles et histoires d'entrepreneurs, visitez bdc.ca.

