Le ministre Mendicino souligne les investissements en immigration dans le budget de 2021 pour appuyer la relance économique

OTTAWA, ON, le 12 mai 2021 /CNW/ - La pandémie a touché de manière disproportionnée les travailleurs à faible salaire, les jeunes, les femmes et les Canadiens racialisés. Le mois dernier, le gouvernement a publié un plan pour les soutenir qu'il a intitulé Budget de 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience. Ce plan permettra d'assurer une relance économique solide et inclusive pour tous les Canadiens et de terminer la lutte contre la COVID-19.

Les immigrants créent des emplois, contribuent à stimuler la croissance économique et joueront un rôle important dans la relance du Canada. Aujourd'hui, l'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a rencontré le Canadian Club of Ottawa pour souligner les investissements en immigration dans le budget de 2021.

Grâce à ces investissements, le Canada attirera encore plus de personnes talentueuses et hautement qualifiées au pays, y compris des étudiants étrangers. Les investissements favoriseront un système d'immigration plus facile à naviguer et plus efficace pour accueillir les nouveaux Canadiens dynamiques, ces gens qui renforcent notre pays.

C'est pourquoi le Budget de 2021 promet les améliorations suivantes à l'immigration :

offrir une plateforme moderne de traitement des demandes d'immigration;

appuyer les nouvelles arrivantes racialisées;

améliorer le Programme des travailleurs étrangers temporaires;

accélérer les voies d'accès à la résidence permanente;

rationaliser Entrée express;

améliorer la capacité et les normes de service au sein du Centre de soutien à la clientèle d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

IRCC a déjà fait de grands progrès dans l'amélioration de sa technologie grâce à la numérisation de nombre de ses activités et l'adoption de plus de processus effectués virtuellement. Dans la foulée de ces progrès, le budget de 2021 apporte les ressources nécessaires pour moderniser l'infrastructure numérique et mettre ainsi en place une plateforme organisationnelle numérique sécurisée, stable et polyvalente permettant d'accélérer le traitement des demandes et d'aider le Canada à demeurer une destination de choix.

Dans l'ensemble, les investissements au budget de 2021 favoriseront un système d'immigration plus axé sur le client et plus efficace, qui vise à simplifier les démarches pour les personnes talentueuses de s'établir au Canada.

Citation

« Le système d'immigration du Canada est essentiel pour appuyer notre relance économique et pour bâtir un Canada plus fort pour tous. Nous voulons faciliter l'arrivée des nouveaux arrivants au pays, et notre système d'immigration doit aller dans ce sens. Les investissements au budget de 2021 permettront de créer une nouvelle plateforme en ligne sécurisée et conviviale, qui facilitera plus que jamais le choix du Canada pour les meilleurs et les plus brillantes personnes du monde entier. Ils permettront également aux nouveaux arrivants d'accéder à des ressources pour les aider à s'adapter à leur nouvelle vie, et à s'intégrer plus rapidement. Ainsi, le Canada pourra mieux concurrencer ses partenaires internationaux et profiter de la reprise des voyages dans le monde, lorsqu'il sera sécuritaire de le faire. »

? L'honorable Marco E. L. Mendicino, C.P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Voici quelques mesures clés du budget de 2021 qui favorisent l'immigration :

428,9 M$ sur 5 ans, dont 398,5 M$ en amortissement restant, à compter de 2021-2022, pour développer et mettre en oeuvre une plateforme numérique organisationnelle qui remplacera progressivement l'ancien Système mondial de gestion des cas. Le nouveau système permettra d'améliorer le traitement des demandes et l'appui offert aux demandeurs, à compter de 2023.



49,5 M$ sur 3 ans, à compter de 2021-2022, à Emploi et Développement social Canada (EDSC), pour aider les organismes communautaires à offrir des programmes et des services axés sur les travailleurs migrants, comme les services d'orientation à l'arrivée et l'aide en cas d'urgence ou de situations à risque, dans le cadre du nouveau Programme de soutien aux travailleurs migrants.

54,9 M$ sur 3 ans, à compter de 2021-2022, à EDSC et à IRCC, pour augmenter les inspections des employeurs et s'assurer que les travailleurs étrangers temporaires ont des conditions de travail et des salaires adéquats.



6,3 M$ sur 3 ans, à compter de 2021-2022, à IRCC, afin d'appuyer l'accélération du traitement et l'amélioration de la prestation des services relativement aux permis de travail ouverts pour les travailleurs vulnérables, ce qui aide les travailleurs migrants victimes de violence à trouver un nouvel emploi.



15 M$ sur 2 ans, à compter de 2021-2022, à IRCC, pour prolonger l'initiative pilote pour les nouvelles arrivantes racialisées, ce qui continuera d'améliorer leurs perspectives d'emploi et leur avancement professionnel.



74 M$ sur 3 ans, à compter de 2021-2022, afin de maintenir la capacité et des normes de service renforcées au sein du Centre de soutien à la clientèle, et ainsi répondre rapidement par téléphone et par courriel aux demandes de renseignements portant sur la gamme de services offerts par le ministère, en particulier les demandes de résidence permanente.

De plus, le gouvernement du Canada entend proposer des modifications à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés afin de mieux sélectionner les candidats qui répondent aux besoins du marché du travail canadien à partir du bassin de candidats qui souhaitent devenir résidents permanents au moyen du système Entrée express.

