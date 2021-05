SentinelOne obtient le meilleur score pour le cas d'utilisation de type A (Organisations « Lean Forward ») dans les capacités critiques 2021 de Gartner en matière de plateformes de protection des points de terminaison.





SentinelOne, la société de plateformes autonomes de cybersécurité, a annoncé aujourd'hui que Gartner a attribué le meilleur score à SentinelOne dans le cas d'utilisation de type A dans son rapport Capacités critiques des plateformes de points de terminaison de 20211.

Sur 19 fournisseurs, c'est SentinelOne qui a obtenu le meilleur score pour trois types de clients. Selon Gartner, « les organisations de type A, également appelées organisations "lean forward", adoptent les nouvelles technologies tout au début du cycle d'adoption ».

« Nous pensons que l'obtention du meilleur score de produit parmi les adopteurs précoces de la technologie dans les Capacités critiques 2021 pour les plateformes de protection des points de terminaison, valide notre engagement à perturber et agrandir l'espace des points de terminaison », a déclaré Raj Rajamani, Chief Product Officer chez SentinelOne. « Ces organisations ont tendance à s'orienter vers des solutions innovantes capables de satisfaire leurs besoins commerciaux, technologiques et sécuritaires. L'obtention du meilleur score pour les entreprises "lean forward" met en exergue notre capacité à faire progresser la vitesse, l'efficacité et l'automatisation des défenses de cybersécurité ».

Les capacités critiques des plateformes de protection des points de terminaison font partie de l'analyse réalisée pour le Magic Quadrant 2021 sur les plateformes de protection des points de terminaison2 et utilisent les mêmes données recueillies pendant cette période de recherche. Dans le cadre de ce rapport, nous estimons que notre facilité d'utilisation, notre prévention, nos services gérés et notre fonctionnalité EDR ont pleinement satisfait les besoins des clients dans tous les cas d'utilisation -- cas d'utilisation A, B et C.

SentinelOne a également été classé leader par Gartner dans le Magic Quadrant 2021 pour les plateformes de protection des points de terminaison. La plateforme Singularity de SentinelOne comporte des capacités de prévention, de détection et de réponse sur les points de terminaison, les conteneurs, les charges de travail dans le cloud et les appareils IoT dans une plateforme unique et complètement autonome, grâce à des modèles d'IA comportementale et statique brevetés qui offrent une protection avec un impact invisible sur le rendement. Avec SentinelOne, les organisations peuvent adapter leur cybersécurité grâce à une solution utilisant l'IA et garantissant la transparence sur toutes les activités du réseau, qui fonctionne à la vitesse de la machine et remplace avec succès les antivirus traditionnels.

Gartner ne donne son aval à aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures évaluations ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner se font l'écho des opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, notamment toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à des fins particulières.

Les évaluations de Gartner Peer Insights constituent les opinions subjectives d'utilisateurs finaux individuels basées sur leur vécu et ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés.

Les choix des clients de Gartner Peer Insights constituent les opinions subjectives en matière d'évaluations, de notations et de données d'utilisateurs finaux individuels appliquées à une méthodologie documentée ; ils ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés et ne constituent pas non plus un aval.

À propos de SentinelOne

SentinelOne est la seule solution de cybersécurité englobant la prévention, la détection, la réactivité et la chasse alimentées par l'IA à travers les points de terminaison, les conteneurs, les charges de travail dans le cloud et les appareils IoT, le tout sur une seule plateforme XDR autonome. Avec SentinelOne, les organisations obtiennent une transparence totale sur tout ce qui se passe sur le réseau à la vitesse de la machine - pour contrecarrer chaque attaque, à chaque étape du cycle de vie des menaces. Pour en savoir plus, visitez le site www.sentinelone.com ou suivez-nous sur @SentinelOne, sur LinkedIn ou Facebook.

