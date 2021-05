Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante en matière de logement à Toronto





TORONTO, le 12 mai 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et la Ville de Toronto feront une annonce importante en matière de logement à Toronto.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, à Kirsty Duncan, députée d'Etobicoke-Nord, à Yvan Baker, député d'Etobicoke-Centre, John Tory, maire de Toronto, et Ana Bailão, adjointe au maire de Toronto, pour l'annonce.

Date : 13 mai 2021 Heure : 11 h 30 HAE Endroit : L'annonce sera diffusée en direct au : https://asquared.tv/cmhc.html

Remarques :

Les représentants des médias pourront aussi participer à la séance de questions et réponses par le biais d'une fonction de chat sur la diffusion en direct : https://asquared.tv/cmhc.html

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 12 mai 2021 à 14:25 et diffusé par :